13 filiale din PNL au fost decapitate. Anunțul făcut de deputatul Ionel Bogdan

Deputatul PNL, Ionel Bogdan, a anunțat că partidul a schimbat conducerile din 13 filiale județene și sectoare din București. Printre avizați se află lideri importanți, precum Hubert Thuma la Ilfov și Adrian Veștea la Brașov. Locul lor a fost luat de veteranii Marian Petrache și George Scripcaru.
Ionel Bogdan a explicat că șefii acestor filiale au fost demiși pentru că au refuzat să colaboreze cu partidul.
”A doua discuție a fost legată filialele care intră într-un proces de reorganizare, în urma discuției de astăzi. Așa cum știți, în urma Congresului, toate filialele au rămas într-un fel de interimar. Avem 49 de filiale, iar pentru 13 dintre
Argeș, Brașov, Călărași, Galați, Giurgiu, Gorj, Ialomița, Ilfov și sectoarele 2,3,4 și 5 din București
Nu au îndeplinit următoarele condiții:
- Nu au respectat deciziile PNL
- Nu au participat la congres și chiar au împiedicat participarea delegaților la Congres.
Sunt mai multe motive pentru care aceste filiale nu ar fi trebuit să aibă mandatul prelungit, dar acestea două sunt cele mai importante.”, a spus Ionel Bogdan.