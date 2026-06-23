13 filiale din PNL au fost decapitate. Anunțul făcut de deputatul Ionel Bogdan

Deputatul PNL, Ionel Bogdan, a anunțat că partidul a schimbat conducerile din 13 filiale județene și sectoare din București. Printre avizați se află lideri importanți, precum Hubert Thuma la Ilfov și Adrian Veștea la Brașov. Locul lor a fost luat de veteranii Marian Petrache și George Scripcaru.

„Nu au respectat deciziile PNL”

Ionel Bogdan a explicat că șefii acestor filiale au fost demiși pentru că au refuzat să colaboreze cu partidul.