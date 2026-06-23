Prima pagină » Actualitate » 13 filiale din PNL au fost decapitate. Anunțul făcut de deputatul Ionel Bogdan

13 filiale din PNL au fost decapitate. Anunțul făcut de deputatul Ionel Bogdan

13 filiale din PNL au fost decapitate. Anunțul făcut de deputatul Ionel Bogdan
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Deputatul PNL, Ionel Bogdan, a anunțat că partidul a schimbat conducerile din 13 filiale județene și sectoare din București. Printre avizați se află lideri importanți, precum Hubert Thuma la Ilfov și Adrian Veștea la Brașov. Locul lor a fost luat de veteranii Marian Petrache și George Scripcaru.

„Nu au respectat deciziile PNL”

Ionel Bogdan a explicat că șefii acestor filiale au fost demiși pentru că au refuzat să colaboreze cu partidul.

”A doua discuție a fost legată filialele care intră într-un proces de reorganizare, în urma discuției de astăzi. Așa cum știți, în urma Congresului, toate filialele au rămas într-un fel de interimar. Avem 49 de filiale, iar pentru 13 dintre

Argeș, Brașov, Călărași, Galați, Giurgiu, Gorj, Ialomița, Ilfov și sectoarele 2,3,4 și 5 din București

Nu au îndeplinit următoarele condiții:

  1. Nu au respectat deciziile PNL
  2. Nu au participat la congres și chiar au împiedicat participarea delegaților la Congres.

Sunt mai multe motive pentru care aceste filiale nu ar fi trebuit să aibă mandatul prelungit, dar acestea două sunt cele mai importante.”, a spus Ionel Bogdan.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
Procedura «Vatican» pentru desemnarea premierului. Ideea lui Kemelen Hunor
Digi24
Nou val de recrutare forțată în armata rusă: datornicii și foștii deținuți, printre ținte. Mișcarea Ateș: Nu semna nimic sub amenințări
Cancan.ro
Fulgy a fost externat de la Obregia! Primele DECLARAȚII făcute de fiul Clejanilor
Prosport.ro
FOTO. Iuliana Pepene, imagini spectaculoase la Mykonos! Prezentatoarea a atras privirile
Adevarul
„Cernobâlul zburător“. Rusia ar fi dezvoltat prima rachetă din lume bazată pe un reactor nuclear deschis
Mediafax
Schimbare neașteptată după introducerea săptămânii de lucru de 4 zile. Ce au ajuns să ceară angajații
Click
Raluca Zenga, apariție spectaculoasă în costum de baie la 44 de ani. Cum reușește să aibă un abdomen perfect tonifiat: „Există și o doză substanțială de vanitate”
Digi24
Becali dezvăluie ce i-ar fi mărturisit Grindeanu în timpul votului pentru Guvernul Veștea: „Nu-mi vine să cred”
Cancan.ro
Toto Dumitrescu, INTERNAT la Obregia! Poliția a intervenit de urgență
Ce se întâmplă doctore
Canicula și simptomele care te trimit direct la medic. Semnele că organismul nu mai face față căldurii excesive
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Cum poți să faci ca Android Auto să ruleze mai rapid? Cinci sfaturi pentru șoferi
Descopera.ro
Ce-ar putea fi „zumzetul” misterios auzit de oameni din întreaga lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit un ceas biologic complet diferit de tot ce am văzut până acum
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe miercuri, 24 iunie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitați: Toni Neacșu și Mirel Palada
21:40
Marius Tucă Show începe miercuri, 24 iunie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitați: Toni Neacșu și Mirel Palada
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe miercuri, 24 iunie, de la ora 18.00, live pe Gândul. Invitată: Rodica Mandache
21:37
Marius Tucă Show începe miercuri, 24 iunie, de la ora 18.00, live pe Gândul. Invitată: Rodica Mandache
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan, mesaj la final de consultări. Anunță „guvern politic minoritar” și un acord parlamentar între partide pentru susținerea lui
20:58
Nicușor Dan, mesaj la final de consultări. Anunță „guvern politic minoritar” și un acord parlamentar între partide pentru susținerea lui
ULTIMA ORĂ Nu au fost excluderi la PNL. Puciștii rămân membri de partid, dar li s-au luat filialele. Conducerea a 12 birouri județene a fost schimbată. Revin greii liberali, precum Petrache care-l înlocuiește pe Thuma la Ilfov
20:39
Nu au fost excluderi la PNL. Puciștii rămân membri de partid, dar li s-au luat filialele. Conducerea a 12 birouri județene a fost schimbată. Revin greii liberali, precum Petrache care-l înlocuiește pe Thuma la Ilfov
JUSTIȚIE Soțul fostului premier al Scoției, condamnat la 5 ani și 3 luni de închisoare pentru cumpărături făcute pe banii partidului
20:38
Soțul fostului premier al Scoției, condamnat la 5 ani și 3 luni de închisoare pentru cumpărături făcute pe banii partidului
DIPLOMAȚIE Nawrocki, întâlnire istorică cu Erdogan la Ankara: „Turcia a fost singura țară care n-a recunoscut împărțirea Poloniei”
20:11
Nawrocki, întâlnire istorică cu Erdogan la Ankara: „Turcia a fost singura țară care n-a recunoscut împărțirea Poloniei”

Cele mai noi

Trimite acest link pe