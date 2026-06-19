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19 Iunie, calendarul zilei: Larisa Iordache împlinește 30 de ani. Este realizat pentru prima dată în România un transplant de inimă artificială

Elena Stănică-Ezeanu
19 Iunie, calendarul zilei: Larisa Iordache împlinește 30 de ani. Este realizat pentru prima dată în România un transplant de inimă artificială
Sursa foto/Caracter ilustrativ: Wikipedia, Mediafaxfoto
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Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 19 iunie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Larisa Iordache este o fostă gimnastă română, născută pe 19 iunie 1996 în București. A făcut parte din lotul național al României și este una dintre cele mai valoroase sportive din gimnastica artistică românească a ultimului deceniu. De-a lungul carierei, a obținut rezultate importante la nivel internațional: medalii la Campionatele Mondiale, numeroase titluri la Campionatele Europene și o medalie de bronz la Jocurile Olimpice de la Londra 2012, în proba pe echipe. În 2014 a avut unul dintre cele mai bune sezoane ale sale, devenind vicecampioană mondială la individual compus și la sol, confirmându-și statutul de gimnastă de top mondial. Totuși, cariera ei a fost marcată de accidentări repetate, inclusiv probleme serioase la tendonul lui Ahile. După mai multe intervenții chirurgicale și perioade lungi de recuperare, Larisa Iordache s-a retras oficial din gimnastică în decembrie 2021. După retragere, s-a implicat în proiecte dedicate gimnasticii și a devenit antrenoare. De asemenea, a lansat o academie de gimnastică în București, unde pregătește noi generații de sportive.

Larisa Iordache

La data de 19 iunie 2001, în premieră națională și regională, în România a fost realizat primul transplant de inimă artificială de ultimă generație de tip “Novacor”. Intervenția a reprezentat un moment important pentru medicina românească, marcând un progres semnificativ în domeniul chirurgiei cardiovasculare. Sistemul Novacor este un dispozitiv de asistare ventriculară (LVAD – Left Ventricular Assist Device), folosit pentru a ajuta inima pacienților cu insuficiență cardiacă severă să pompeze sângele. Acesta poate fi utilizat ca soluție temporară până la un transplant de inimă sau, în unele cazuri, ca suport pe termen mai lung. Operația a fost realizată de o echipă de medici specialiști în chirurgie cardiovasculară, într-un spital de referință din România, și a demonstrat capacitatea sistemului medical românesc de a adopta tehnologii avansate folosite în centrele medicale din Europa Occidentală. Acest moment a deschis drumul pentru dezvoltarea ulterioară a chirurgiei cardiace moderne în România și a reprezentat o speranță pentru pacienții cu afecțiuni cardiace grave, care nu aveau alte opțiuni terapeutice.

Transplant de inimă artificială

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1899: George Călinescu 🇷🇴✒️ unul dintre cei mai importanți critici literari români din toate timpurile, alături de Titu Maiorescu și Eugen Lovinescu
🎂1909: Osamu Dazai 🇯🇵✒️ Printre marii scriitori ai literaturii japoneze din secolul 20 (sinucidere, la 38 de ani)
🎂1922: Aage Niels Bohr 🇩🇰🔬 laureat Nobel în 1975 pentru cercetările asupra descrierii conform mecanicii cuantice a nucleonilor care orbitează într-o picătură în rotație și oscilație
🎂1941: Irina Petrescu 🇷🇴🎬 A fost descoperită de regizorul Savel Stiopul, care a văzut-o într-o seară la restaurantul Continental, unde venise împreună cu părinții săi. În timpul studenției, în 1960, a debutat cu succes în filmul Valurile Dunării în regia lui Liviu Ciulei. S-a luptat 30 de ani cu boala care a omorât-o. Avea cancer de sân
🎂1945: Radovan Karadžić 🇷🇸 A condus sârbii din Bosnia și este acuzat de crime de război și de genocid
🎂1947: Salman Rushdie 🇮🇳🇬🇧✒️ cunoscut mai ales pentru „Versetele satanice”, scriere considerată blasfematoare la adresa religiei islamice și care i-a adus condamnarea la moarte din partea ayatolahului Ruhollah Khomeini
🎂1967: Mia Sara 🇺🇸🎬 Legend (1985), Ferris Bueller’s Day Off (1986 ), Timecop (1994)
🎂1977: Maria Cioncan 🇷🇴🏃🏻‍♀️ laureată cu bronz la proba de 1500 m de la Jocurile Olimpice din 2004 de la Atena. A murit în urma unui accident de mașină, când se întorcea din Bulgaria. Cauza accidentului a fost o explozie la cauciucul față dreapta, mașina izbindu-se violent de un copac
🎂1978: Zoe Saldana 🇩🇴🇺🇸🎬
🎂1984: Paul Dano 🇺🇸🎬 There Will Be Blood (2007), Prisoners (2013), The Batman (2022)
🎂1996: Larisa Iordache 🇷🇴🤸 medaliată olimpică, mondială și europeană, câștigătoare a medaliei de bronz în proba pe echipe la olimpiada din 2012, cvadruplă medaliată mondială și de 14 ori medaliată europeană

Decese 🕯

🕯️1897: Charles Boycott 🇮🇪⛔️ proprietar irlandez împotriva căruia țăranii de pe moșia sa au organizat, pentru prima dată în istorie, o formă de protest numită de atunci „boicot”
🕯️1900: Prințesa Josephine de Baden 🇩🇪♕ mama regelui Carol I al României
🕯️1956: Thomas J. Watson, Sr. 🇺🇸⌨️ primul președinte al IBM
🕯️2013: James Gandolfini 🇺🇸🎬 cunoscut pentru rolul Tony Soprano în serialul Clanul Soprano. A murit la 51 de ani, infarct
🕯️2016: Anton Yelchin 🇷🇺🇺🇸🎬 cel mai cunoscut pentru interpretarea rolului Pavel Chekov din seria reboot Star Trek sau pentru rolul Clumsy Smurf din seria de filme Ștrumpfii. A murit bizar, după ce a fost călcat de propriul său autoturism, Jeep Grand Cherokee, parcat necorespunzător, care l-a strivit de un gard, aflat la vale
🕯️2016: Victor Atanasie Stănculescu 🇷🇴☆ general de armată, ministru român
🕯️2020: Ian Holm 🇬🇧🎬 „Ash” din Alien (1979)
🕯️2025: Jack Betts 🇺🇸🎬 Recunoscut pentru filmele de tip Spaghetti western; a apărut și în Spider-man (2002)

Evenimente📋

📋👨🏻‍🍼 „Ziua tatălui”, aniversată în SUA, Canada

Calendar 🗒️

🗒️1906: S-a deschis, în parcul din Dealul Filaretului (actual „Carol I”), „Expoziția generală română”, dedicată împlinirii a 40 de ani de la urcarea pe tron a regelui Carol I
🗒️1930: Canadianul Robin Beardmore a efectuat primul zbor cu planorul peste Canalul Mânecii
🗒️1953: SUA: Soții Julius și Ethel Rosenberg au fost executați sub acuzația ca au livrat Uniunii Sovietice secretul bombei atomice. Condamnați în 1951, au fost ultimii americani executați pentru spionaj
🗒️1956: Marilyn Monroe se căsătorește cu scriitorul Arthur Miller
🗒️1961: Kuwaitul își declară independența față de Marea Britanie
🗒️1983: A fost inaugurat podul rutier de la Agigea, cu o lungime totală de 300 m
🗒️1987: Biserica Sfânta Vineri – Hereasca, cu hramul „Cuvioasa Parascheva” (datând din 1645) a fost demolată, într-o zi de vineri. Pe locul bisericii a fost construit blocul 105 B demolată într-o zi de vineri
🗒️2001: A fost realizat, pentru prima dată în România și în Europa Centrală și de Est, un transplant de inimă artificială de ultimă generație „Novacor”
🗒️2001: S-a redeschis Muzeul figurilor de ceară din Paris, după șase luni de lucrări de restaurare, primele de la inaugurarea sa în 1882; printre cele 80 de noi exponate se numară și statuile lui Arnold Schwarzenegger, Jean-Paul Gaultier, Ray Charles
🗒️2014: Prințul Felipe, singurul fiu al regelui Juan Carlos I și fost Prinț de Asturia, a urcat pe tronul Spaniei sub numele de regele Felipe al VI-lea

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