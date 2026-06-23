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23 Iunie, calendarul zilei: Zinedine Zidane împlinește 54 de ani, Andreea Bălan 42. Are loc primul concert Depeche Mode în România

Elena Stănică-Ezeanu
23 Iunie, calendarul zilei: Zinedine Zidane împlinește 54 de ani, Andreea Bălan 42. Are loc primul concert Depeche Mode în România
Sursa foto/Caracter ilustrativ: Facebook, Mediafaxfoto
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Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 23 iunie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Zinedine Zidane este unul dintre cei mai mari fotbaliști din istorie. Născut pe 23 iunie 1972 în Marseille, Franța, el s-a remarcat prin tehnica excepțională, viziunea de joc și eleganța cu care controla mingea. În cariera sa de jucător, a evoluat pentru cluburi importante precum Juventus și Real Madrid. Cel mai memorabil moment al său a fost câștigarea Cupei Mondiale în 1998 alături de naționala Franței, când a marcat două goluri în finală. De asemenea, a câștigat Campionatul European în 2000 și numeroase trofee la nivel de club. După retragerea din activitatea de jucător, Zidane a devenit antrenor și a obținut succese remarcabile la Real Madrid, câștigând de trei ori consecutiv UEFA Champions League între 2016 și 2018, o performanță rar întâlnită în fotbalul modern. Prin talentul, profesionalismul și realizările sale, Zinedine Zidane rămâne o legendă a fotbalului mondial și un model pentru generații de sportivi.

Zinedine Zidane

Andreea Bălan este una dintre cele mai cunoscute artiste din România. Născută pe 23 iunie 1984 în Ploiești, ea și-a început cariera muzicală de la o vârstă fragedă. La sfârșitul anilor 1990, a format, împreună cu Andreea Antonescu, trupa André. Duo-ul a avut un succes remarcabil în România, lansând hituri care au dominat clasamentele muzicale și au atras un număr impresionant de fani. După destrămarea trupei, Andreea Bălan și-a continuat cariera solo, lansând mai multe albume și single-uri de succes. Stilul său muzical combină influențe pop și dance, iar spectacolele sale sunt recunoscute pentru coregrafiile elaborate și producțiile scenice complexe. A participat la emisiuni de televiziune și a fost jurat în diverse competiții de divertisment. În plan personal, este mamă a două fiice și a vorbit deschis despre experiențele și provocările din viața sa. Prin perseverență, disciplină și capacitatea de a se reinventa, Andreea Bălan rămâne una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste din industria muzicală românească.

Andreea Bălan

La 23 iunie 2006, celebra trupă britanică Depeche Mode a susținut primul său concert în România, pe Stadionul Național “Lia Manoliu” din București. Evenimentul a făcut parte din turneul mondial Touring the Angel, organizat pentru promovarea albumului Playing the Angel. Concertul a atras peste 40.000 de spectatori și a fost considerat unul dintre cele mai importante evenimente muzicale organizate în România la acea vreme. În deschiderea show-ului au urcat pe scenă trupele Șuie Paparude și SISTEM. Spectacolul a debutat cu piesa A Pain That I’m Used To și a inclus hituri precum Personal Jesus, Enjoy the Silence și John the Revelator, care au fost cântate la unison de public. Atmosfera extraordinară și entuziasmul fanilor au transformat concertul într-un moment de referință pentru scena muzicală românească.

Depeche Mode

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1763: Josephine de Beauharnais 🇫🇷♛ prima soție a lui Napoleon Bonaparte
🎂1834: Alexandru Odobescu 🇷🇴✒️ scriitor, arheolog și om politic
🎂1912: Alan Turing 🇬🇧🖥️ personalitate deosebit de influentă în dezvoltarea informaticii, aducând o formalizare a conceptelor de „algoritm” și „computație” cu mașina Turing, care poate fi considerată un model de calculator generic. Este considerat a fi părintele informaticii și inteligenței artificiale teoretice
🎂1957: Frances McDormand 🇺🇸🎬 3 premii Oscar pentru rol principal – Fargo (1996), Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (2017), Nomadland (2020)
🎂1972: Zinedine Zidane 🇫🇷⚽️ A fost numit cel mai bun fotbalist european din ultimii 50 de ani, în baza sondajului UEFA Golden Jubilee Poll. Mijlocaș care prin eleganța driblingului, echilibrul, pasele precise, acuratețea șuturilor și loviturile libere bune a devenit unul dintre cei mai mari artiști ai jocului și un succesor natural al lui Michel Platini în postul de conducător de joc al Franței
🎂1984: Andreea Bălan 🇷🇴🎤 A debutat în TV în 1994, în cadrul programului Ba Da, Ba Nu, urmând ca doi ani mai târziu să-și lanseze primul album, Amețiți de fum. A devenit cunoscută ca membră a duetului Andrè, în cadrul căruia a activat între 1998 și 2001 și a lansat 7 albume

Decese 🕯

🕯️1944: Arthur Segal 🇷🇴🎨 pictor, artist și scriitor evreu român din exil. Opera sa este caracterizată de impresionism, expresionism și dadaism, promovând un mesaj anti-război
🕯️1995: Jonas Salk 🇺🇸💉 creatorul vaccinului împotriva poliomielitei
🕯️2011: Peter Falk 🇺🇸🎬 popular în special datorită rolului din serialul „Columbo”, în care a fost protagonist mai bine de 20 de ani, fiind recompensat în 1973 cu Golden Globe

Evenimente📋

📋🇲🇩 Ziua Suveranităţii Republicii Moldova
📋🇱🇺 Luxemburg, Ziua națională

Calendar 🗒️

🗒️1881: S-au stabilit relații diplomatice între România și Spania
🗒️1923: A luat ființă Societatea Națională de credit Industrial, al cărei scop era stimularea dezvoltării industriale a țării
🗒️1937: Londra: Concurs hipic organizat cu prilejul încoronării regelui George al VI-lea, a cărui Cupa Challenge de Aur a revenit călărețului român Henry Rang. Trofeul „Daily Mail” a fost cucerit de Felix Țopescu, tatăl cunoscutului comentator sportiv Cristian Țopescu
🗒️1944: Scriitorul Thomas Mann devine cetățean american
🗒️1985: Echipa națională de handbal masculin a obținut, la Frankfurt, titlul de campioană mondială universitară
🗒️1990: Republica Moldova își declară suveranitatea de stat (independența pe 27 august 1991)
🗒️1992: SUA: Gangsterul John Gotti a fost condamnat la închisoare pe viață
🗒️2006: Primul concert Depeche Mode în România
🗒️2013: În Muntenegru, a avut loc un accident grav în care un autocar cu turiști români a căzut într-o prăpastie în canionul Morača. Tragedia s-a soldat cu moartea a 19 persoane și rănirea altor 28. Accidentul a avut loc la ora locală 17:00, la Grlo, în apropiere de Podgorica

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