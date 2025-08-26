Începând de miercuri, 27 august, de la ora 20.00, toate aplicațiile mobile din SISTEMUL SUMAL 2.0 vor primi o actualizare importantă. Obiectivul este asigurarea compatibilității cu noile versiuni de Android (API Level 35), dar și îmbunătățirea stabilității și a funcționalităților disponibile pentru utilizatori, conform forestromania.ro.

Shimbările respective pentru aplicațiile mobile vor viza:

Performanță mai bună în utilizarea Bluetooth și reducerea consumului de baterie;

Localizare mai precisă și stabilă;

Funcționalitate nouă: Autostart Transport (Avize);

Funcționalitate nouă: Centru APV în PDF (Avize); N

otificări adaptate pentru versiunile recente de Android;

Actualizare a sistemului de permisiuni pentru Android;

Înlocuirea pachetelor vechi sau incompatibile;

Îmbunătățiri semnificative de securitate.

În acest context, reprezentanții Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor recomandă utilizatorilor să facă actualizarea aplicațiilor pentru cea mai recentă versiune disponibilă în Google Play și App Store, cu scopul de a asigura o funcționare stabilă și sigură, precizează sursa citată.