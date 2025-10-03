3 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Zlatan Ibrahimović împlinește 44 de ani/ Ziua Mondială a Zâmbetului/ Reunificarea Germaniei

Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 3 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Zlatan Ibrahimović este unul dintre cei mai cunoscuți și talentaţi fotbaliști ai secolului XXI. Născut pe 3 octombrie 1981, în Malmö, Suedia, din părinți imigranți (tată bosniac și mamă croată), Zlatan a devenit faimos nu doar pentru abilităţile sale excepționale, ci și pentru personalitatea sa puternică și declarațiile pline de încredere. De-a lungul carierei, a jucat pentru unele dintre cele mai mari cluburi din Europa: Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, AC Milan, PSG, Manchester United. A câștigat multiple titluri de campionat în Olanda, Italia, Franța și Spania, devenind cunoscut pentru golurile spectaculoase și stilul său unic de joc. Cu naționala Suediei, Zlatan a marcat peste 60 de goluri, fiind golgheterul all-time al echipei. S-a retras oficial din fotbal în 2023, la vârsta de 41 de ani, lăsând în urmă o carieră legendară și o influență uriașă în lumea sportului.

Ziua Mondială a Zâmbetului (World Smile Day) este sărbătorită în fiecare an în prima zi de vineri din luna octombrie. Inițiativa a fost lansată în 1999 de către artistul american Harvey Ball, creatorul faimosului simbol galben “smiley face”, cu scopul de a încuraja bunătatea, gesturile frumoase și, bineînțeles, zâmbetele. Această zi specială amintește că un simplu zâmbet poate avea un impact pozitiv asupra celor din jur și poate face lumea un loc mai prietenos. Motto-ul sărbătorii este: “Fă un act de bunătate. Fă pe cineva să zâmbească!”. Ziua Mondială a Zâmbetului este celebrată prin acțiuni caritabile, evenimente sociale și inițiative menite să aducă bucurie și speranță în comunități din întreaga lume.

La 3 octombrie 1990, Germania a fost oficial reunificată, marcând sfârșitul divizării țării în Germania de Est (Republica Democrată Germană) și Germania de Vest (Republica Federală Germania). După căderea Zidului Berlinului în 1989 și prăbușirea regimului comunist din Est, procesul de reunificare s-a accelerat, culminând cu aderarea oficială a Germaniei de Est la Republica Federală Germania. Această dată istorică a devenit noua zi națională a Germaniei, înlocuind sărbătoarea din 17 iunie, care comemora revolta muncitorilor est-germani din 1953. Ziua de 3 octombrie este celebrată anual ca Ziua Unității Germane (Tag der Deutschen Einheit), simbolizând sfârșitul Războiului Rece și un nou început pentru o Germanie unită și democratică.

Nașteri 🎂

🎂1804: Allan Kardec 🇫🇷✒️ a fost pseudonimul folosit de pedagogul și scriitorul francez Hippolyte Léon Denizard Rivail. El este autorul celor cinci cărți cuprinse în Codificarea Spiritistă și fondatorul Spiritismului

🎂1863: Constantin N. Hurmuzaki 🇷🇴🌿🦋 entomolog, botanist, profesor de entomologie și biogeografie la Universitatea din Cernăuți (din 1931), a efectuat de asemenea contribuții științifice în domeniul coleopterelor și lepidopterelor din România. Din 1919 a fost ales membru de onoare al Academiei Române

🎂1872: Hermann Anschütz-Kaempfe 🇩🇪🧭 cercetător, inventator al busolei giroscopice

🎂1923: Cezar Lăzărescu, arhitect 🇷🇴🧱 Gheorghiu-Dej îl numește responsabilul planului de dezvoltare al litoralului românesc; printre proiecte mai sunt: Vila “Lac 2” la București Floreasca, Restaurantul „Perla Mării” din Eforie nord, 21 de hoteluri și 8 restaurante, comerțuri, baruri și cluburi la Mamaia, Hotelul Europa la Eforie nord, Trei vile prezidențiale la Eforie nord, Aeroportul Otopeni

🎂1936: Steve Reich 🇺🇸🎼 compozitor, unul din pionierii muzicii minimaliste, împreună cu La Monte Young, Terry Riley și Philip Glass

🎂1949: Lindsey Buckingham 🇺🇸🎸🎤 (Fleetwood Mac)

🎂1954: Stevie Ray Vaughan 🇺🇸🎸

🎂1959: Silvia Dumitrescu 🇷🇴🎤 s-a lansat la Festivalul național de muzică ușoară de la Mamaia ’85 unde a obținut Premiul I la secțiunea „Interpretare”

🎂1964: Clive Owen 🇬🇧🎬

🎂1967: Denis Villeneuve 🇨🇦🎥 Dune, Blade Runner 2049, Sicario, Arrival, Prisoners

🎂1969: Gwen Stefani 🇺🇸🎤

🎂1973: Neve Campbell 🇺🇸🎬 A câștigat faima pentru rolul din thrillerul Scream

🎂1973: Lena Headey 🇬🇧🎬 300, Game of Thrones, The Purge

🎂1976: Seann William Scott 🇺🇸🎬 cunoscut mai ales pentru rolul lui Steve Stifler în seria de filme American Pie

🎂1978: Claudio Pizarro 🇵🇪⚽️ În 476 meciuri din Bundesliga a marcat 197 goluri și este pe locul doi pe lista marcatorilor străini din toate timpurile

🎂1981: Zlatan Ibrahimović 🇸🇪⚽️ considerat unul dintre cei mai mari atacanți din istorie, datorită execuțiilor și tehnicii sale excepționale, fiind deseori comparat cu Marco van Basten

🎂1988: Alicia Vikander 🇸🇪🎬 În 2016 a câștigat Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar în „Daneza”

Decese 🕯

🕯️1999: Akio Morita 🇯🇵🎧 Împreună cu Ibuka Masaru, a fost co-fondator al Sony. În 1979, a fost introdus Walkman, făcându-l unul dintre primele playere de muzică portabile din lume. În 1984, Sony a lansat seria Discman care și-a extins marca Walkman la produsele CD portabile

🕯️2004: Janet Leigh 🇺🇸🎬 Psycho (1960), mama actriței Jamie Lee Curtis

Evenimente📋

📋🇩🇪 Ziua națională. Ziua Unității Germane (Tag der Deutschen Einheit)

📋🙂 Ziua Mondială a Zâmbetului (World Smile Day – în prima vineri din luna octombrie a fiecărui an). În 1963, artistul american Harvey Ball a creat imaginea „față zâmbitoare” (smiley face), reprezentând un buton galben cu două puncte și o paranteză „închisă”, pe care în prezent oamenii de peste tot din lume o folosesc cu scopul de a-și exterioriza emoțiile pozitive

Calendar 🗒

🗒42 î.Hr.: Prima bătălie de la Filipi. Triumvirii Octavian și Marc Aureliu se confruntă cu asasinii lui Cezar – Brutus și Cassius, fără ca vreuna din părți să obțină victoria

🗒382: Teodosiu I încheie o înțelegere de alianță cu goțiii împinși de huni peste Dunăre

🗒1385: Prima menționare a județului Jaleș (primul din Țara Românească)

🗒1739: Tratatul de la Nissa semnat între Imperiul Otoman și Rusia duce la sfârșitul războiului ruso-turc 1736–1739

🗒1778: James Cook ajunge în Alaska

🗒1789: George Washington propagă primul ziua Thanksgiving Day

🗒1849: Edgar Allan Poe este găsit căzut pe un trotuar în Baltimore, Maryland, în stare de confuzie mintală după o dispariție de câteva zile. Este ultima dată când este văzut în public înainte de moartea sa

🗒1863: Abraham Lincoln a declarat a patra zi de joi din luna noiembrie drept Thanksgiving Day („Ziua Recunoștinței”)

🗒1908: Ziarul „Pravda” este fondat de Lev Troțki, Adolph Joffe, Matvei Skobelev și alți ruși exilați la Viena

🗒1929: „Regatul sârbilor, croaților și slovenilor” își schimbă numele în „Regatul Iugoslaviei”

🗒1932: Irakul își câștigă independența față de Marea Britanie

🗒1935: A început agresiunea Italiei împotriva Etiopiei

🗒1942: Racheta germană A4-/V-2, prima rachetă balistică din lume și primul obiect care a făcut un zbor suborbital a fost testată cu succes pentru prima oară

🗒1952: Marea Britanie testează cu succes arme nucleare și devine a treia putere nucleară a lumii

🗒1953: Participarea capitalului străin la exploatarea petrolului este interzisă în Brazilia

🗒1990: Reunificarea Germaniei: Germania de Est aderă la Germania de Vest, astfel ziua de 3 octombrie înlocuiește ziua de 17 iunie ca zi de sărbătoare națională a Germaniei

🗒2005: Eclipsă inelară parțială de soare

