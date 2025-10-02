2 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Sting împlinește 74 de ani, Ciprian Marica 40/ Se interzice avortul în România

Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 2 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Sting, pe numele său real Gordon Matthew Thomas Sumner, este un cântăreț, compozitor și actor britanic, cunoscut atât pentru cariera sa solo, cât și ca membru al trupei The Police. Născut pe 2 octombrie 1951, în Wallsend, Anglia, Sting s-a remarcat prin vocea distinctivă, versurile profunde și stilul muzical ce îmbină rock, reggae şi jazz. Cu The Police, a lansat hituri precum Every Breath You Take, Roxanne și Message in a Bottle, câștigând recunoaștere internațională. După destrămarea trupei în anii ’80, Sting și-a continuat cariera solo, devenind un artist de referință. Albume precum The Dream of the Blue Turtles și Ten Summoner’s Tales i-au adus succes critic și comercial. În afară de muzică, Sting este cunoscut pentru activismul său în domenii precum drepturile omului, protecția mediului și cauzele umanitare. A câștigat numeroase premii, inclusiv Grammy-uri și Brit Awards, și a fost introdus în Rock and Roll Hall of Fame împreună cu The Police.

Ciprian Marica este un fost fotbalist român, cunoscut pentru evoluțiile sale ca atacant în echipa națională a României și în mai multe cluburi europene. Născut pe 2 octombrie 1985, la București, Marica și-a început cariera profesionistă la Dinamo București, de unde a făcut pasul către fotbalul internațional. De-a lungul carierei, a jucat la echipe importante precum Șahtior Donețk (Ucraina), VfB Stuttgart și Schalke 04 (Germania), dar și la Getafe (Spania) și Konyaspor (Turcia). Cu o combinație de viteză, tehnică și simț al porții, Marica a fost un jucător constant al echipei naționale, pentru care a strâns peste 70 de selecții și a marcat 25 de goluri. După retragerea din activitatea sportivă, a rămas implicat în lumea fotbalului, devenind om de afaceri și investitor în sport, inclusiv în proiecte dedicate dezvoltării tinerelor talente din România.

În anul 1966, regimul comunist din România a adoptat o măsură drastică privind controlul natalității. La data de 1 octombrie 1966, a fost publicat Decretul nr. 770 al Consiliului de Stat, semnat de președintele de atunci, Chivu Stoica. Acest act legislativ a interzis avortul la cerere, permițându-l doar în cazuri excepționale, cum ar fi: punerea în pericol a vieții mamei, malformații grave ale fătului, sarcina rezultată în urma unui viol, incest sau dacă femeia avea deja patru copii în îngrijire (mai târziu, pragul a fost ridicat la cinci). Decretul a fost emis la inițiativa lui Nicolae Ceaușescu, care urmărea creșterea rapidă a populației României. Urmările au fost dramatice: deși natalitatea a crescut brusc, au apărut probleme grave precum creșterea numărului de avorturi ilegale, mortalitate maternă ridicată, copii abandonați și suferință socială intensă. Această politică pronatalistă a rămas în vigoare până în decembrie 1989, fiind abrogată imediat după căderea regimului Ceaușescu. Decretul 770 rămâne unul dintre cele mai controversate și tragice episoade din istoria socială a României comuniste.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1847: Paul von Hindenburg 🇩🇪🗣 politician și mareșal prusaco-german, al 2-lea președinte al Germaniei

🎂1869: Mahatma Gandhi 🇮🇳🗣 părintele independenței Indiei și inițiatorul mișcărilor de revoltă nonviolente. Numele de „Mahatma“ (în sanscrită înseamnă „marele suflet“) i-a fost dat de poetul indian Rabindranath Tagore

🎂1890: Groucho Marx 🇺🇸🎬 celebru actor de comedie

🎂1920: Ștefan Kovacs 🇷🇴⚽️ fratele fotbalistului Miklós (Nicolae) Kovács. Singurul antrenor din România care a câștigat tripla continentală (cu Ajax Amsterdam)

🎂1935: Paul Goma 🇷🇴✒️ Pentru opoziția sa împotriva regimului comunist a fost arestat și maltratat dar, datorită popularizării internaționale a cazului său, a putut să părăsească România și s-a stabilit în Franța, unde a fost unul dintre membrii marcanți ai exilului românesc

🎂1939: Dan Spătaru 🇷🇴🎤 A fost o personalitate a lumii muzicale românești care a rezistat timpului. A știut să își respecte publicul prin ținuta elegantă pe care o avea tot timpul, indiferent de circumstanțe. În 1967, la Varadero, în Cuba, bate recordul la aplauze, 16 minute şi 19 secunde de aplauze neîntrerupte, performanță menționată în Cartea Recordurilor în dreptul numelui său. Peste zece mii de oameni au fost prezenți la înmormântarea sa

🎂1940: Gheorghe Gruia 🇷🇴🤾🏻‍♂️ campion mondial în 1964, în Cehoslovacia, și în 1970, în Franța, medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice de la München, din 1972, și campion european cu Steaua, în 1968. A fost de opt ori campion al României cu Steaua

🎂1945: Don McLean 🇺🇸🎤 poreclit Trubadurul american, a compus celebra piesă American Pie, în 1971, dedicată celor trei pionieri ai rock ‘n’ roll-ului (Buddy Holly, Ritchie Valens, „The Big Bopper”) morți tragic în accident de avion, în fatidica zi de 3 februarie 1959, „The Day the Music Died”

🎂1951: Sting 🇬🇧🎸🎤 liderul vocal, principal compozitor și basist al The Police (anii 1970-1980). Ca muzician solo și ca membru al trupei The Police, a vândut peste 105 milioane de înregistrări, și a fost distins cu 16 Grammy

🎂1956: Adrian Daminescu 🇷🇴🎤

🎂1965: Darren Cahill 🇦🇺🥎

🎂1969: Mihai Mărgineanu 🇷🇴🎤 Muzica sa este inspirată din folclorul urban, unele melodii fiind preluări ale unor cântece vechi de pahar, iar altele fiind creații proprii în același gen

🎂1971: Tiffany Darwish 🇺🇸🎤 Coverul său „I Think We’re Alone Now” din 1987 a petrecut 2 săptămâni pe prima poziție în the Billboard Hot 100

🎂1982: Cosmina Păsărin 🇷🇴📺

🎂1984: Marion Bartoli 🇫🇷🥎 În 2013, la Wimbledon, a cucerit singurul său titlu de Grand Slam

🎂1985: Ciprian Marica 🇷🇴⚽️

Decese 🕯

🕯️1803: Samuel Adams 🇺🇸🗣 unul dintre părinții fondatori ai SUA. Ca politician al epocii coloniale britanice în provincia colonială Massachusetts, a fost unul din liderii mișcării care se va transforma în ceea ce va deveni Revoluția Americană

🕯️1875: Petrache Poenaru 🇷🇴🖋 În timpul studiilor brevetează primul toc rezervor din lume, mai întâi la Viena, apoi la Paris (1827), cu titlul „Condeiul portăreț fără sfârșit, alimentându-se însuși cu cerneală”. Invenția nu a fost, însă, produsă în serie, de aceea, titlul de inventator al stiloului este atribuit lui Lewis Edson Waterman. Este, de asemenea, primul român care a călătorit cu trenul (1831, Anglia)

🕯️1938: Alexandru Averescu 🇷🇴✩ mareșal al României, general de armată și comandantul Armatei Române în timpul Primului Război Mondial

🕯️1985: Rock Hudson 🇺🇸🎬 recunoscut pentru rolurile dramatice din filme, cum ar fi Giant și Magnificent Obsession

🕯️2017: Tom Petty 🇺🇸🎤 A murit la 66, supradoză. A vândut peste 80 de milioane de înregistrări

🕯️2020: Vsevolod Gavrilov 🇲🇩🎬 cunoscut pentru interpretarea rolului țiganului Danilo din filmul Șatra (1975)

Evenimente📋

📋🇮🇳 India: Ziua națională. Ziua nașterii lui Mahatma Gandhi

📋🆘 Ziua internațională a nonviolenței

Calendar 🗒

🗒1187: Saladin a cucerit Ierusalimul, încheind astfel domnia creștină de 88 de ani asupra orașului. Acest eveniment va conduce apoi la cea de-a treia cruciadă

🗒1409: Este atestată cea mai veche pisanie românească, cea de la Biserica din Streisângeorgiu, Hunedoara

🗒1535: Exploratorul francez Jacques Cartier a navigat pe râul Sfântul Laurențiu și a descoperit așezarea fortificată Hochelaga construită de băștinașii Iroquois pe locul actualului oraș Montreal

🗒1552: În urma unui puternic asediu, orașul Kazan este ocupat de trupele lui Ivan cel Groaznic. Cronicile relatează că orașul a fost ars din temelii și o mare parte a populației a fost masacrată de soldații ruși

🗒1569: Bogdan Lăpușneanu depune omagiu regelui polon Sigismund II August

🗒1752: Calendarul Gregorian este introdus în Anglia și în coloniile acesteia

🗒1835: O armată mexicană trimisă pentru a-i dezarma pe localnicii din orașul Gonzales a întâmpinat rezistență din partea acestora în bătălia de la Gonzales, prima luptă din cadrul Revoluției Texane

🗒1925: Tânăra de 19 ani Josephine Baker a debutat la Paris, la Théâtre des Champs-Élysées, cu dans erotic în La Revue Négre

🗒1930: Henry Ford pune piatra de temelie pentru Uzinele Ford din Köln

🗒1941: Wehrmachtul a început operațiunea Taifun, o ofensivă totală împotriva Moscovei, care a declanșat bătălia de la Moscova

🗒1954: La Conferința de la Londra a miniștrilor de externe, se decide reînarmarea Republicii Federale Germania și aderarea la NATO

🗒1955: Este întrerupt permanent primul computer digital, ENIAC, pornit la 29 iulie 1947

🗒1966: Se publică decretul Consiliului de Stat pentru întreruperea sarcinii, semnat de Chivu Stoica, prin care s-a interzis practic avortul în România, cu excepții limitate

🗒2006: Charles Carl Roberts intră într-o școală Amish din orașul Nickel Mines, Pennsylvania și împușcă cinci eleve în cap, rănește alte cinci (cu vârste cuprinse între 6 și 13 ani) apoi se sinucide

🗒2009: Dublin: irlandezii au votat în favoarea ratificării Tratatului de la Lisabona (de organizare şi funcţionare a Uniunii Europene)

