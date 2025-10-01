1 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Catrinel Menghia împlinește 40 de ani, André Rieu 76/ Primul automobil de serie, Ford Model T, este vândut cu 825 $

Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 1 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Catrinel Menghia, cunoscută și sub numele artistic Catrinel Marlon, este una dintre cele mai apreciate vedete internaționale de origine română. Născută pe 1 octombrie 1985 la Iași, Catrinel şi-a început cariera în atletism, urmând pașii tatălui său, campion național la 400 m garduri. La doar 16 ani, a fost descoperită de un agent și a pășit rapid în lumea modei. A colaborat cu branduri de top și a apărut în reviste celebre precum Sports Illustrated, FHM și Maxim. Stabilită în Italia, și-a extins cariera spre film și televiziune, apărând în producții precum La città ideale (2012), Tale of Tales (2015) și La Gomera (2019), film românesc selecționat la Cannes. Pe lângă actorie, este și regizoare, debutând cu succes cu scurtmetrajul Ossa și lungmetrajul Girasoli. În 2021, și-a lansat autobiografia, Non avevo gli occhi azzurri, în care vorbește despre parcursul său personal și profesional. Catrinel este mamă a doi copii și trăiește o viață discretă în Italia, alături de partenerul său, producătorul Massimiliano Di Lodovico. Cariera sa reflectă un echilibru rar între frumusețe, talent și ambiție artistică.

André Rieu este un violonist, dirijor și compozitor olandez, cunoscut în întreaga lume pentru spectacolele sale grandioase care aduc muzica clasică mai aproape de publicul larg. Născut pe 1 octombrie 1949 în Maastricht, Țările de Jos, Rieu a studiat vioara încă din copilărie, fiind influențat de tatăl său, dirijor de orchestră. În 1987, a fondat Johann Strauss Orchestra, cu care a reușit să transforme concertele de muzică clasică în adevărate spectacole pline de culoare, emoție și bună dispoziție. Repertoriul său include valsuri celebre, arii de operă, piese de film și melodii populare. Prin stilul său carismatic și abordarea accesibilă, André Rieu a câștigat milioane de fani în întreaga lume. Concertele sale, adesea organizate în piețe istorice sau săli impunătoare, sunt transmise la televiziuni internaționale și adună anual zeci de mii de spectatori. Supranumit “regele valsului”, Rieu a transformat pasiunea pentru muzică într-un fenomen global, aducând zâmbete, lacrimi și aplauze în rândul publicului de toate vârstele.

La 1 octombrie 1908, Henry Ford a schimbat definitiv industria auto odată cu lansarea primului automobil de serie, celebrul Model T. Cu un preț de pornire de 825 de dolari, Model T a fost conceput pentru a fi accesibil clasei de mijloc și ușor de întreținut, într-o perioadă în care mașinile erau considerate un lux. Produs de Ford Motor Company, acest vehicul a devenit simbolul mobilității moderne, datorită fiabilității sale și metodei inovatoare de producție: linia de asamblare în serie. Aceasta a permis scăderea prețurilor și creșterea volumului de producție, deschizând drumul către automobilul de masă. Până în 1927, Ford a vândut peste 15 milioane de exemplare Model T, transformând transportul individual și dezvoltarea economică a secolului XX. Lansarea acestui model marchează una dintre cele mai importante revoluții industriale ale epocii moderne.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1541: El Greco 🇬🇷🇪🇸🎨 pictor spaniol manierist de origine greacă, personalitate misterioasă, atât sub aspectul specificului stilului său, cât și din pricina biografiei lui incomplete

🎂1881: William Boeing 🇺🇸✈️ constructor de avioane; a fondat compania Boeing

🎂1890: Constantin C. Nottara 🇷🇴🎼 compozitor, fiul actorului Constantin I. Nottara

🎂1920: Walter Matthau 🇺🇸🎬

🎂1921: Angelo Niculescu 🇷🇴⚽️ a antrenat echipa națională a României în șapte mandate între anii 1967-72 și la Campionatul Mondial de Fotbal din 1970

🎂1921: James Whitmore 🇺🇸🎬 The Shawshank Redemption (1994)

🎂1924: Jimmy Carter 🇺🇸🗣 al 39-lea președinte SUA A trăit 100 de ani

🎂1930: Richard Harris 🇮🇪🎬 Gulliver’s Travels (1977), Unforgiven (1992), Patriot Games (1992), Gladiator (2000), Harry Potter and the Philosopher’s Stone (2001), Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002), The Count of Monte Cristo (2002)

🎂1935: Julie Andrews 🇬🇧🎬 câștigătoare Oscar pentru rolul din muzicalul Mary Poppins (1964)

🎂1936: Duncan Edwards 🇬🇧⚽️ unul din cei 8 fotbaliști decedați la 6 februarie 1958 în urma dezastrului aerian de la München (Manchester United). Cei care l-au văzut jucând pretind că ar fi putut ajunge unul dintre cei mai mari fotbaliști din istoria jocului. Avea doar 21 ani

🎂1943: Jean-Jacques Annaud 🇫🇷🎥 Oscar pentru Amantul (1992)

🎂1947: Marioara Murărescu 🇷🇴📺 cunoscută în special pentru emisiunea TV Tezaur folcloric

🎂1949: André Rieu 🇳🇱🎼 cunoscut pentru înființarea Orchestrei Johann Strauss în 1987

🎂1953: Valeriu Stoica 🇷🇴🗣

🎂1956: Cristian Tudor Popescu 🇷🇴🗞

🎂1959: Youssou N’Dour 🇸🇳🎤 „7 Seconds”, în duet cu Neneh Cherry, ajuns hit international, în 1994

🎂1969: Zach Galifianakis 🇺🇸🎬 consacrat prin filme ca trilogia The Hangover (2009-2013), Due Date (2010), The Campaign (2012) și Birdman (2014)

🎂1974: Keith Duffy 🇮🇪🎤 Boyzone

🎂1976: Blu Cantrell 🇺🇸🎤 single-ul „Breathe” (2003) a devenit un hit în Europa, ocupând locul 1 în clasamentele din Irlanda, Marea Britanie și România

🎂1985: Catrinel Menghia 🇷🇴💃🏻 a pozat pentru FHM, Maxim, Sports Illustrated și altele

🎂1989: Brie Larson 🇺🇸🇨🇦🎬 Oscar rol principal – Room (2015)

Decese 🕯

🕯️1499: Marsilio Ficino 🇮🇹✒️ una dintre cele mai cunoscute figuri ale umanismului renascentist din Florența. Prin traducerile și comentariile sale, a adus o contribuție semnificativă la cunoașterea lui Platon și a platonismului în epoca sa și a făcut accesibile publicului vorbitor de latină scrierile autorilor antici vorbitori de greacă

🕯️1684: Pierre Corneille 🇫🇷✒️ unul dintre cei trei mari dramaturgi francezi ai secolului al XVII-lea, alături de Molière și Racine

🕯️1899: Anton Bacalbașa 🇷🇴✒️ creatorul personajului literar Moș Teacă. Împreună cu Ion Luca Caragiale a creat și redactat prima serie (1893) a revistei umoristice „Moftul român”

Evenimente📋

📋🇨🇳 Proclamarea Republicii Populare Chineze (1949)

📋🇨🇾 Sărbătoarea naţională a Republicii Cipru; aniversarea proclamării independenţei (1960)

📋🇳🇬 Ziua naţională a Republicii Federale Nigeria; aniversarea proclamării independenţei (1960)

📋🎼 Ziua internaţională a muzicii

📋👴🏻👵🏻 Ziua internaţională a persoanelor în vârstă

Calendar 🗒

🗒331 î.Hr.: Alexandru cel Mare îl învinge pe Darius al III-lea al Persiei în bătălia de la Gaugamela (a dus la prăbușirea Imperiului Persan)

🗒1795: Belgia e cucerită de Franța

🗒1800: Spania a cedat Franței provincia Louisiana din America de Nord, în baza tratatului de la San Ildefonso. După trei ani, francezii o vor vinde Statelor Unite

🗒1855: A apărut „Steaua Dunării”, jurnal politic, literar și comercial, sub conducerea lui Mihail Kogălniceanu

🗒1869: Conducerea de servicii poștale din Austro-Ungaria introduce prima carte poștală din lume. La 26 ianuarie 1869, Emmanuel Hermann, profesor de economie la Academia Militară din Viena, într-o publicație periodică, propune administrației poștale naționale „un nou procedeu de corespondență poștală”

🗒1875: Ion Creangă a debutat în „Convorbiri literare” cu „Soacra cu trei nurori”

🗒1890: Congresul SUA a adoptat legea de înființare a Parcului Național Yosemite din California

🗒1891: Universitatea Stanford își deschide porțile în California

🗒1908: Henry Ford a început comercializarea primului automobil de serie, denumit „Model T”; prețul acestui vehicul era, la vremea respectivă, de 825$

🗒1924: Adoptarea Calendarului Gregorian de către Biserica Ortodoxă Română

🗒1946: Se încheie procesul de la Nuremberg

🗒1949: Liderul comunist Mao Zedong a proclamat Republica Populară Chineză

🗒1960: Nigeria își câștigă independența față de Anglia

🗒1971: Roy Oliver Disney a inaugurat parcul de distracții Walt Disney World Resort de lângă Orlando, Florida, în onoarea fratelui său decedat, Walt Disney

🗒1975: Muhammad Ali își apără titlul mondial la box categoria grea împotriva lui Joe Frazier, în Quezon City, prin knockout tehnic

🗒1982: Sony a lansat CD Player-ul CDP-101, utilizând un sistem cu tray retractabil pentru CD. Pentru că era ușor de folosit și produs, cele mai multe CD playere urmează același model. Costa 730$

🗒1987: Cluj-Napoca: a fost inaugurată rețeaua de tramvaie electrice, care avea rolul să ajute rețeaua rutieră ce devenise supraîncărcată în urma dezvoltării industriale a orașului în anii 1970-1980. Prima linie deschisă unea Gara de Combinatul de Utilaj Greu, iar pe 10 noiembrie 1987 a fost deschisă linia de la Gară spre Mănăștur

🗒2003: S-a inaugurat, la Cluj, cel mai mare acvariu din Transilvania

🗒2005: Mihaela Cijevschi (cat. 54 kg) a devenit prima campioană mondială din istoria boxului feminin românesc

🗒2009: Miniștrii PSD și-au depus demisiile la cabinetul premierului Emil Boc, iar primul ministru a anunțat interimarii PD-L pentru ministerele părăsite de PSD

🗒2021: Dacian Cioloș a fost ales în funcția de președinte al USR PLUS, în urma celui de-al doilea tur al alegerilor interne pentru această funcție

