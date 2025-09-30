Prima pagină » Actualitate » 30 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Monica Bellucci împlinește 61 de ani, Marius Urzică și Marion Cotillard fac 50

30 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Monica Bellucci împlinește 61 de ani, Marius Urzică și Marion Cotillard fac 50

Elena Stănică-Ezeanu
30 sept. 2025, 07:15, Actualitate
30 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Monica Bellucci împlinește 61 de ani, Marius Urzică și Marion Cotillard fac 50
Sursa foto/Caracter ilustrativ: Wikipedia, Mediafaxfoto

Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 30 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Monica Bellucci este una dintre cele mai emblematice actrițe italiene ale ultimelor decenii, recunoscută nu doar pentru frumusețea sa aparte, ci și pentru talentul actoricesc și carisma inconfundabilă. Născută pe 30 septembrie 1964, în Città di Castello, Italia, și-a început cariera ca model, colaborând cu branduri de renume internațional. Debutul său cinematografic a avut loc la începutul anilor ‘90, dar rolul care a consacrat-o la nivel internațional a fost cel din filmul Malèna (2000), regizat de Giuseppe Tornatore. De atunci, Monica Bellucci a jucat în numeroase producții europene și hollywoodiene, printre care Irreversible (2002), The Matrix Reloaded (2003), The Passion of the Christ (2004) și Spectre (2015), unde a devenit cea mai matură “Bond girl” din istoria francizei. Este admirată pentru stilul său elegant și rafinat, fiind adesea considerată un simbol al frumuseții mediteraneene. În ciuda celebrității, ea a reușit să-și păstreze discreția în viața personală, fiind apreciată pentru naturalețea și modestia sa.

Marius Urzică este unul dintre cei mai valoroși gimnaști români din toate timpurile, specializat în proba de cal cu mânere. Născut pe 30 septembrie 1975, la Toplița, Urzică a intrat în istoria gimnasticii prin stilul său elegant, execuțiile impecabile și dificultatea elementelor prezentate. A obținut medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Sydney (2000), devenind campion olimpic la cal cu mânere. Acesta este primul titlu olimpic din istoria gimnasticii masculine românești. În total, are în palmares trei medalii olimpice (aur, argint și bronz), multiple titluri mondiale și europene și o reputație internațională solidă. Este supranumit “Regele calului cu mânere”, iar un element din codul de punctaj al gimnasticii poartă numele său, o recunoaștere a contribuției sale inovatoare la acest aparat. După retragerea din activitatea competițională, s-a implicat în antrenorat și promovarea gimnasticii în România.

Marion Cotillard este una dintre cele mai apreciate actrițe franceze ale generației sale. Născută pe 30 septembrie 1975, în Paris, Cotillard a crescut într-o familie de artiști, iar cariera și-a început-o în teatru și televiziune înainte de a se impune în film. Consacrarea internațională a venit în 2007, odată cu rolul memorabil al Édith Piaf în filmul La Vie en Rose, pentru care a câștigat premiul Oscar pentru cea mai bună actriță. A fost prima actriță care a câștigat acest premiu pentru un rol într-un film francez. Cotillard a jucat în numeroase producții de succes, atât europene, cât și americane, precum Inception (2010), The Dark Knight Rises (2012), Rust and Bone (2012) și Two Days, One Night (2014), demonstrând o versatilitate impresionantă. Pe lângă cariera cinematografică, este și activistă pentru mediu și susținătoare a organizațiilor ecologiste. Este partenera actorului și regizorului Guillaume Canet, cu care are doi copii.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1207: Jalal al-Din Muhammad Rumi 🇮🇷✒️ unul din cei mai cunoscuți mistici persani și islamici, întemeietor al Ordinului Mevlevi. Limba maternă a sa a fost persana. Denumit „prințul poeților sufi”, a fost un mistic care a amalgamat în sine gânditorul și artistul
🎂1924: Truman Capote 🇺🇸✒️ Mic dejun la Tiffany (1958)
🎂1928: Elie Wiesel 🇷🇴🇺🇸✒️ scriitor și ziarist american de origine română, laureat Nobel
🎂1947: Marc Bolan 🇬🇧🎸🎤 T. Rex, pionier al stilului glam rock
🎂1962: Frank Rijkaard 🇳🇱⚽️
🎂1964: Monica Bellucci 🇮🇹🎬 vorbește italiană, franceză și engleză fluent, spaniolă semi-fluent, vorbind în toate aceste limbi în filmele în care a jucat, dar și în aramaică pentru filmul Patimile lui Hristos în care a jucat rolul Mariei Magdalena
🎂1975: Marius Urzică 🇷🇴🤸🏻‍♂️ medaliat cu aur la Jocurile Olimpice de vară din 2000 (Sydney, Australia). Acest titlu este primul pentru gimnastica masculină românească
🎂1975: Marion Cotillard 🇫🇷🎬 Oscar pentru rolul Édith Piaf din La vie en rose (2007)
🎂1978: Robinson Zapata 🇨🇴⚽️ A jucat timp de trei sezoane în Liga I, la Steaua
🎂1980: Martina Hingis 🇨🇭🇨🇿🥎 5 Grand Slams, a petrecut un total de 209 săptămâni pe poziția Nr. 1 WTA
🎂1983: Diana Dumitrescu 🇷🇴🎬
🎂1983: Andreea Răducan 🇷🇴🤸🏻 medaliată cu aur pe echipe și argint la sărituri, la Jocurile Olimpice de la Sydney din 2000, multiplu medaliată cu aur și argint la campionatele mondiale de gimnastică artistică
🎂1984: Keisha Buchanan 🇬🇧🎤 fondatoare a grupului Sugababes

Decese 🕯

🕯️1694: Marcello Malpighi 🇮🇹🔬 fondatorul anatomiei microscopice, histologiei, anatomiei vegetale și fiziologiei comparative
🕯️1955: James Dean 🇺🇸🎬 a marcat tineretul american post-belic, mai ales prin rolul lui Jim Stark din filmul „Rebel fără cauză”. Moartea sa tragică, la numai 24 de ani într-un accident de mașină, îl va transforma în idolul unei întregi generații ce se identifică în imaginea tânărului sensibil, nonconformist și rebel, reprezentant al conflictului dintre generații
🕯️2007: David Ohanesian 🇷🇴🎼 alături de Octav Enigărescu și Nicolae Herlea, a făcut parte din triada de aur a celor mai mari baritoni ai României

Evenimente📋

📋💭 Ziua Internațională a Traducerilor

Calendar 🗒

🗒1520: Suleiman Magnificul este proclamat sultan al Imperiului Otoman
🗒1791: Premiera operei Die Zauberflöte (Flautul fermecat), de Wolfgang Amadeus Mozart are loc la Viena, la Schikaneders Theater, cu două luni înainte de moartea autorului
🗒1846: Prima extracție de dinți fără durere, sub narcotic, efectuată de William Thomas Green Morton pe pacientul său Eben Frost
🗒1880: Astronomul amator american Henry Draper reușește prima fotografie a Nebuloasei Orion
🗒1912: A fost dezvelit bustul generalului dr. Carol Davila, lucrare a lui Constantin Brâncuși, și primul monument al lui Brâncuși la București. Artistul a realizat bustul din ghips în primăvara anului 1903 și din cauză că cei care au comandat-o nu au fost mulțumiți de ea, au tergiversat plata și ca urmare Brâncuși a părăsit România îndreptându-se spre Paris. Turnarea bustului în bronz s-a petrecut în anul 1912 la turnătoriile artistice ale lui V. V. Rășcanu, care a folosit ghipsul original parțial degradat de trecerea timpului
🗒1972: În Suedia este deschis Podul Öland, unul dintre cele mai lungi poduri din Europa (6.072 m)
🗒2005: Cotidianul danez Jyllands-Posten publică o serie de caricaturi care îl înfățișează pe profetul Mahomed, eveniment care duce la scandalul caricaturilor cu Mahomed
🗒2016: Două tablouri cu o valoare totală de 100 de milioane $ sunt recuperate după ce au fost furate de la Muzeul Van Gogh în 2002

CITEȘTE ȘI:

29 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Se naște Miguel de Cervantes/ Se sting Émile Zola și Gellu Naum

28 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Brigitte Bardot împlinește 91 de ani, Naomi Watts 57/ Moare Coolio

27 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Simona Halep împlinește 34 de ani, Francesco Totti 49/ Are loc primul raid aerian din România

Citește și

POLITICĂ Într-un raport al Departamentului de Stat al SUA, investitorii americani se plâng de corupția vameșilor români, funcționarilor publici și fiscali
08:34
Într-un raport al Departamentului de Stat al SUA, investitorii americani se plâng de corupția vameșilor români, funcționarilor publici și fiscali
SHOWBIZ Câte kilograme are Anda Adam, de fapt. „Cel mai mare nume” de la Asia Express a devenit si mai mare!
07:51
Câte kilograme are Anda Adam, de fapt. „Cel mai mare nume” de la Asia Express a devenit si mai mare!
ACTUALITATE Călin Georgescu: „Poporul român este responsabil să înțeleagă că această corabie numită România se SCUFUNDĂ”
07:30
Călin Georgescu: „Poporul român este responsabil să înțeleagă că această corabie numită România se SCUFUNDĂ”
EXCLUSIV Pistă surpriză în cazul tentativei de asasinat cu mână armată din Centrul Vechi al Capitalei. Victimele ar fi înșelat un mafiot turc cu afaceri la Dubai
07:00
Pistă surpriză în cazul tentativei de asasinat cu mână armată din Centrul Vechi al Capitalei. Victimele ar fi înșelat un mafiot turc cu afaceri la Dubai
ACTUALITATE Călin Georgescu: „Trump va face trecerea la un nou SISTEM financiar bancar”
23:30
Călin Georgescu: „Trump va face trecerea la un nou SISTEM financiar bancar”
ACTUALITATE Ilie Bolojan: „România are nevoie să își asigure SECURITATEA ENERGETICĂ. „Nu avem suficientă capacitate de producție”
23:00
Ilie Bolojan: „România are nevoie să își asigure SECURITATEA ENERGETICĂ. „Nu avem suficientă capacitate de producție”
Mediafax
METEO. Prognoza pe patru săptămâni: început de octombrie rece și ploios, urmat de temperaturi normale
Digi24
Traian Băsescu: „Urmaşii lui Ştefan cel Mare l-au învăţat pe Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele”
Cancan.ro
Un mire a murit fulgerător în toiul nunții sale! A căzut secerat în timp ce dansa cu mireasa lui, în fața invitaților îngroziți 😲
Prosport.ro
FOTO. Blonda de 26 de ani s-a afișat cu milionarul de 64 de ani, care are 5 divorțuri
Adevarul
Ce spun basarabenii despre România. „Dacă o să vedem că-i bâja, poate ne-om și uni la un moment dat”| REPORTAJ
Mediafax
Ajung banii pentru pensii și salarii? Răspunsul premierului Bolojan / „Octombrie va fi o lună în care vom putea evalua un prim efect al măsurilor”
Click
Fructul de toamnă care ne îngrașă mai rău decât carnea sau zahărul! Mihaela Bilic: „Dacă nu vreți să vă treziți cu colăcei de grăsime pe burtă...”
Wowbiz
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Antena 3
O acrobată a căzut de la 5 metri înălțime și a murit, în timpul spectacolului, la un circ din Germania. Mariana avea 27 de ani
Digi24
VIDEO Incendiu de amploare la un hotel din Prahova închis de ISU: două tinere care lucrau în hotel au murit. Primele ipoteze privind ca
Cancan.ro
Marina, o artistă de circ de doar 27 de ani, a murit în timpul unui show. Tragedia a avut loc sub privirile îngrozite ale spectatorilor 😲
Ce se întâmplă doctore
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a înfometat! Acum pozează provocator
observatornews.ro
Avion în pericol la aterizarea pe Otopeni. A trecut la 80 de metri sub o dronă ridicată ilegal
StirileKanalD
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
KanalD
Se schimbă vremea! Meteorologii anunță NINSORI, PLOI și temperaturi în scădere! Care sunt zonele vizate
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Amenda de motocultor în 2025: De ce sunt pedepsiți cei care circulă cu aceste utilaje pe un drum public
Descopera.ro
Ceaiul vechi de secole care face MINUNI în organism
Capital.ro
Călin Georgescu își face partid politic? Anunț pentru românii care l-au votat: Sunt în slujba poporului!
Evz.ro
Derapaj neo-legionar al lui Călin Georgescu. Susține "Românizarea" capitalului românesc, măsura aplicată de Ion Antonescu și Horia Sima în 1940
A1
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Artista a născut
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Un nou mesaj din partea mamei Andreei Cuciuc, după ce a mărturisit că fiica ei ar fi fost omorâtă. Ce spune soția artistului Igor Cuciuc: “O să am grijă să primească fiecare ce a oferit.”
RadioImpuls
Durerea din spatele tăcerii lui Cristian Botgros! Nimeni nu a știut cât de mult suferă... până acum. Adriana Ochișanu scoate la iveală DETALII SENSIBILE despre suferința fiului ei: "Sunt trăirile lui sufletești"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
„Cel mai înalt pod din lume” a fost inaugurat în China
EXTERNE Una dintre cele mai mari companii aeriene CONCEDIAZĂ 4.000 de angajați. AI va prelua sarcina proceselor interne
08:33
Una dintre cele mai mari companii aeriene CONCEDIAZĂ 4.000 de angajați. AI va prelua sarcina proceselor interne
EXTERNE Maduro anunță că pregătește Venezuela pentru un atac militar al SUA după ce Trump a intensificat operațiunile împotriva ambarcațiunilor din Caraibe
08:28
Maduro anunță că pregătește Venezuela pentru un atac militar al SUA după ce Trump a intensificat operațiunile împotriva ambarcațiunilor din Caraibe
METEO ANM anunță ploi şi temperaturi scăzute în toată ţara, în ultima zi de septembrie. Vremea în București și la munte
08:24
ANM anunță ploi şi temperaturi scăzute în toată ţara, în ultima zi de septembrie. Vremea în București și la munte
EXCLUSIV Ce manevre face Clotilde Armand în USR Sector 1 pentru a prelua puterea ABSOLUTĂ. Este acuzată că îndepărtează oamenii vechi din filială
08:00
Ce manevre face Clotilde Armand în USR Sector 1 pentru a prelua puterea ABSOLUTĂ. Este acuzată că îndepărtează oamenii vechi din filială
METEO Vine iarna și în București! Pe ce dată ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
07:34
Vine iarna și în București! Pe ce dată ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
ANALIZĂ Le Monde: NATO trebuie să reacționeze la incursiunile dronelor ruse, inclusiv la cele din ROMÂNIA /Danemarca, vizată în contextul reuniunilor UE
07:30
Le Monde: NATO trebuie să reacționeze la incursiunile dronelor ruse, inclusiv la cele din ROMÂNIA /Danemarca, vizată în contextul reuniunilor UE