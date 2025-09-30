30 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Monica Bellucci împlinește 61 de ani, Marius Urzică și Marion Cotillard fac 50

Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 30 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Monica Bellucci este una dintre cele mai emblematice actrițe italiene ale ultimelor decenii, recunoscută nu doar pentru frumusețea sa aparte, ci și pentru talentul actoricesc și carisma inconfundabilă. Născută pe 30 septembrie 1964, în Città di Castello, Italia, și-a început cariera ca model, colaborând cu branduri de renume internațional. Debutul său cinematografic a avut loc la începutul anilor ‘90, dar rolul care a consacrat-o la nivel internațional a fost cel din filmul Malèna (2000), regizat de Giuseppe Tornatore. De atunci, Monica Bellucci a jucat în numeroase producții europene și hollywoodiene, printre care Irreversible (2002), The Matrix Reloaded (2003), The Passion of the Christ (2004) și Spectre (2015), unde a devenit cea mai matură “Bond girl” din istoria francizei. Este admirată pentru stilul său elegant și rafinat, fiind adesea considerată un simbol al frumuseții mediteraneene. În ciuda celebrității, ea a reușit să-și păstreze discreția în viața personală, fiind apreciată pentru naturalețea și modestia sa.

Marius Urzică este unul dintre cei mai valoroși gimnaști români din toate timpurile, specializat în proba de cal cu mânere. Născut pe 30 septembrie 1975, la Toplița, Urzică a intrat în istoria gimnasticii prin stilul său elegant, execuțiile impecabile și dificultatea elementelor prezentate. A obținut medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Sydney (2000), devenind campion olimpic la cal cu mânere. Acesta este primul titlu olimpic din istoria gimnasticii masculine românești. În total, are în palmares trei medalii olimpice (aur, argint și bronz), multiple titluri mondiale și europene și o reputație internațională solidă. Este supranumit “Regele calului cu mânere”, iar un element din codul de punctaj al gimnasticii poartă numele său, o recunoaștere a contribuției sale inovatoare la acest aparat. După retragerea din activitatea competițională, s-a implicat în antrenorat și promovarea gimnasticii în România.

Marion Cotillard este una dintre cele mai apreciate actrițe franceze ale generației sale. Născută pe 30 septembrie 1975, în Paris, Cotillard a crescut într-o familie de artiști, iar cariera și-a început-o în teatru și televiziune înainte de a se impune în film. Consacrarea internațională a venit în 2007, odată cu rolul memorabil al Édith Piaf în filmul La Vie en Rose, pentru care a câștigat premiul Oscar pentru cea mai bună actriță. A fost prima actriță care a câștigat acest premiu pentru un rol într-un film francez. Cotillard a jucat în numeroase producții de succes, atât europene, cât și americane, precum Inception (2010), The Dark Knight Rises (2012), Rust and Bone (2012) și Two Days, One Night (2014), demonstrând o versatilitate impresionantă. Pe lângă cariera cinematografică, este și activistă pentru mediu și susținătoare a organizațiilor ecologiste. Este partenera actorului și regizorului Guillaume Canet, cu care are doi copii.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1207: Jalal al-Din Muhammad Rumi 🇮🇷✒️ unul din cei mai cunoscuți mistici persani și islamici, întemeietor al Ordinului Mevlevi. Limba maternă a sa a fost persana. Denumit „prințul poeților sufi”, a fost un mistic care a amalgamat în sine gânditorul și artistul

🎂1924: Truman Capote 🇺🇸✒️ Mic dejun la Tiffany (1958)

🎂1928: Elie Wiesel 🇷🇴🇺🇸✒️ scriitor și ziarist american de origine română, laureat Nobel

🎂1947: Marc Bolan 🇬🇧🎸🎤 T. Rex, pionier al stilului glam rock

🎂1962: Frank Rijkaard 🇳🇱⚽️

🎂1964: Monica Bellucci 🇮🇹🎬 vorbește italiană, franceză și engleză fluent, spaniolă semi-fluent, vorbind în toate aceste limbi în filmele în care a jucat, dar și în aramaică pentru filmul Patimile lui Hristos în care a jucat rolul Mariei Magdalena

🎂1975: Marius Urzică 🇷🇴🤸🏻‍♂️ medaliat cu aur la Jocurile Olimpice de vară din 2000 (Sydney, Australia). Acest titlu este primul pentru gimnastica masculină românească

🎂1975: Marion Cotillard 🇫🇷🎬 Oscar pentru rolul Édith Piaf din La vie en rose (2007)

🎂1978: Robinson Zapata 🇨🇴⚽️ A jucat timp de trei sezoane în Liga I, la Steaua

🎂1980: Martina Hingis 🇨🇭🇨🇿🥎 5 Grand Slams, a petrecut un total de 209 săptămâni pe poziția Nr. 1 WTA

🎂1983: Diana Dumitrescu 🇷🇴🎬

🎂1983: Andreea Răducan 🇷🇴🤸🏻 medaliată cu aur pe echipe și argint la sărituri, la Jocurile Olimpice de la Sydney din 2000, multiplu medaliată cu aur și argint la campionatele mondiale de gimnastică artistică

🎂1984: Keisha Buchanan 🇬🇧🎤 fondatoare a grupului Sugababes

Decese 🕯

🕯️1694: Marcello Malpighi 🇮🇹🔬 fondatorul anatomiei microscopice, histologiei, anatomiei vegetale și fiziologiei comparative

🕯️1955: James Dean 🇺🇸🎬 a marcat tineretul american post-belic, mai ales prin rolul lui Jim Stark din filmul „Rebel fără cauză”. Moartea sa tragică, la numai 24 de ani într-un accident de mașină, îl va transforma în idolul unei întregi generații ce se identifică în imaginea tânărului sensibil, nonconformist și rebel, reprezentant al conflictului dintre generații

🕯️2007: David Ohanesian 🇷🇴🎼 alături de Octav Enigărescu și Nicolae Herlea, a făcut parte din triada de aur a celor mai mari baritoni ai României

Evenimente📋

📋💭 Ziua Internațională a Traducerilor

Calendar 🗒

🗒1520: Suleiman Magnificul este proclamat sultan al Imperiului Otoman

🗒1791: Premiera operei Die Zauberflöte (Flautul fermecat), de Wolfgang Amadeus Mozart are loc la Viena, la Schikaneders Theater, cu două luni înainte de moartea autorului

🗒1846: Prima extracție de dinți fără durere, sub narcotic, efectuată de William Thomas Green Morton pe pacientul său Eben Frost

🗒1880: Astronomul amator american Henry Draper reușește prima fotografie a Nebuloasei Orion

🗒1912: A fost dezvelit bustul generalului dr. Carol Davila, lucrare a lui Constantin Brâncuși, și primul monument al lui Brâncuși la București. Artistul a realizat bustul din ghips în primăvara anului 1903 și din cauză că cei care au comandat-o nu au fost mulțumiți de ea, au tergiversat plata și ca urmare Brâncuși a părăsit România îndreptându-se spre Paris. Turnarea bustului în bronz s-a petrecut în anul 1912 la turnătoriile artistice ale lui V. V. Rășcanu, care a folosit ghipsul original parțial degradat de trecerea timpului

🗒1972: În Suedia este deschis Podul Öland, unul dintre cele mai lungi poduri din Europa (6.072 m)

🗒2005: Cotidianul danez Jyllands-Posten publică o serie de caricaturi care îl înfățișează pe profetul Mahomed, eveniment care duce la scandalul caricaturilor cu Mahomed

🗒2016: Două tablouri cu o valoare totală de 100 de milioane $ sunt recuperate după ce au fost furate de la Muzeul Van Gogh în 2002

