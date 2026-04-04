4 Aprilie, calendarul zilei: Robert Downey Jr. împlinește 61 de ani. Heath Ledger ar fi împlinit 47. Este creată NATO

Elena Stănică-Ezeanu
Sursa foto/Caracter ilustrativ: Wikipedia, Facebook, Mediafaxfoto

Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 4 aprilie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Robert Downey Jr. este unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood, apreciat atât pentru talentul său, cât și pentru carisma aparte. Născut pe 4 aprilie 1965, în New York, el provine dintr-o familie de artiști, tatăl său fiind regizorul Robert Downey Sr. Cariera sa a început de la o vârstă fragedă, însă succesul major a venit odată cu rolurile din anii ‘90, când a fost nominalizat la premiile Oscar pentru interpretarea lui Charlie Chaplin în filmul Chaplin. Deși a trecut prin perioade dificile marcate de probleme personale, precum dependența de droguri și alcool, actorul și-a relansat cariera la începutul anilor 2000. A apărut în filme precum Kiss Kiss Bang Bang și Zodiac, demonstrând că talentul său rămâne intact. Marea revenire a venit în 2008, când a fost distribuit în rolul lui Tony Stark în filmul Iron Man. Personajul său a devenit rapid unul dintre cele mai iubite din Marvel Cinematic Universe, iar Downey Jr. a devenit unul dintre cei mai bine plătiți actori din lume. Este considerat un simbol al reinventării și al succesului obținut prin perseverență, fiind admirat de milioane de fani din întreaga lume.

Heath Ledger a fost un actor australian remarcabil, cunoscut pentru talentul său excepțional și pentru intensitatea rolurilor interpretate. Născut pe 4 aprilie 1979, în Perth, Australia, şi-a început cariera în producții de televiziune australiene înainte de a se muta la Hollywood. A devenit cunoscut la nivel internațional cu roluri în filme precum 10 Things I Hate About You și A Knight’s Tale, însă consacrarea artistică a venit odată cu interpretarea din Brokeback Mountain (2005), care i-a adus o nominalizare la premiile Oscar. Cel mai celebru rol al său rămâne însă cel al personajului Joker din filmul The Dark Knight (2008), regizat de Christopher Nolan. Performanța sa a fost considerată una dintre cele mai impresionante din istoria cinematografiei și i-a adus, postum, premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar. Heath Ledger a murit prematur pe 22 ianuarie 2008, la vârsta de 28 de ani, lăsând în urmă o carieră scurtă, dar extrem de influentă. Este amintit ca un actor dedicat, care s-a implicat profund în fiecare rol și a redefinit standardele interpretării actoricești.

La 4 aprilie 1949, un moment esențial al istoriei moderne a marcat începutul unei noi alianțe politico-militare: semnarea Tratatului Atlanticului de Nord. Documentul a fost adoptat de 12 state – Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Franța, Belgia, Olanda, Danemarca, Italia, Luxemburg, Norvegia, Islanda, Canada și Portugalia – și a dus la crearea NATO. Scopul principal al alianței a fost asigurarea apărării colective în contextul tensiunilor tot mai mari dintre Est și Vest, la începutul Războiului Rece. Principiul de bază al NATO, consacrat în Articolul 5, stipulează că un atac împotriva unui stat membru este considerat un atac împotriva tuturor. Semnarea tratatului a reprezentat un pas decisiv în consolidarea cooperării militare și politice între statele occidentale, punând bazele uneia dintre cele mai importante alianțe internaționale din istorie, care continuă să joace un rol major în securitatea globală și în prezent.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1915: Muddy Waters 🇺🇸🎸🎤 „tatăl blues-ului modern din Chicago”. Piesa sa Rollin’ Stone, din 1950, a inspirat alegerea numelui trupei The Rolling Stones
🎂1932: Andrei Tarkovsky 🇷🇺🇫🇷🇮🇹🎥 unul dintre cei mai influenți cineaști ai erei sovietice și ai întregii istorii a cinematografiei
🎂1932: Anthony Perkins 🇺🇸🎬 Psycho
🎂1938: Aristide Buhoiu 🇷🇴📺
🎂1952: Gary Moore 🇬🇧🎸 chitarist virtuoz. La 14 ani a ascultat albumul „John Mayall with Eric Clapton” care i-a schimbat viața și l-a influențat foarte mult în ceea ce privește tehnica sa de chitară. A făcut parte din trupa rock irlandeză Thin Lizzy
🎂1965: Robert Downey, Jr. 🇺🇸🎬 Oscar pentru „Oppenheimer”
🎂1970: Barry Pepper 🇺🇸🎬 Saving Private Ryan (1998), The Green Mile (1999), True Grit (2010)
🎂1979: Natasha Lyonne 🇺🇸🎬 American Pie (1999)
🎂1979: Heath Ledger 🇦🇺🎬 Oscar pentru „The Dark Knight” – postmortem 2009. A murit la 28 de ani în urma unei supradoze accidentale de somnifere și medicamente pe care le lua din cauza insomniilor
🎂1987: Sarah Gadon 🇨🇦🎬 Enemy (2013), Dracula Untold (2014), Wayward (2025)
🎂1987: Sami Khedira 🇩🇪⚽️

Decese 🕯

🕯️1929: Carl Benz 🇩🇪🚗 inginer german, a inventat automobilul în 1885. Motorul, care avea instalație de răcire cu apă, era conectat la roți prin curele și lanțuri de bicicletă⛓
🕯️1953: Carol al II-lea 🇷🇴♛, al treilea rege al României
🕯️1968: Martin Luther King Jr. 🇺🇸🗣 militant pentru drepturile persoanelor de culoare
🕯️1983: Gloria Swanson 🇺🇸🎬 una din cele mai importante dive ale filmului mut hollywoodian
🕯️1994: Valentin Stănescu 🇷🇴⚽️ a jucat la Echipa națională de fotbal. A fost poreclit Zimbrul

Evenimente📋

📋😿 Ziua internațională a animalelor fără stăpân
📋🆘 Ziua internațională pentru conștientizarea pericolului reprezentat de minele antipersonal și asistență în lupta împotriva acestora

Calendar 🗒

🗒1147: Moscova este menționată pentru prima dată în consemnarea istorică, când este numită ca loc de întâlnire pentru doi prinți
🗒1818: Congresul american a decretat arborarea unui steag cu câte o stea pentru fiecare stat al SUA.
🗒1850: Domnitorul Grigore Alexandru Ghica a înființat Corpul Jandarmilor.
🗒1905: Un cutremur care a avut loc la Kangra (India) s-a soldat cu moartea a 370.000 de oameni
🗒1906: Muntele Vezuviu erupe și ucide peste 100 de oameni
🗒1920: A fost realizat primul film românesc de desen animat, „Păcală în Lună”
🗒1944: Bombardament masiv al aviației anglo-americane asupra Bucureștiului, soldat cu mari distrugeri materiale și mii de morți.
🗒1945: Teritoriul Ungariei a fost complet eliberat de sub ocupația fascistă, de către trupele române și sovietice.
🗒1949: SUA, Marea Britanie, Franța, Belgia, Olanda, Danemarca, Italia, Luxemburg, Norvegia, Islanda, Canada și Portugalia, semnează Tratatul Nord Atlantic, creând NATO
🗒1958: Simbolul păcii ☮️ este afișat în public pentru prima dată la Londra
🗒1968: Martin Luther King Jr. este asasinat de James Earl Ray
🗒1975: Bill Gates și Paul Allen au fondat compania Microsoft în Albuquerque, New Mexico
🗒1996: Ultimul concert Take That înainte de a se despărți
🗒1997: A fost fondată echipa de fotbal Sheriff Tiraspol
🗒2003: A fost inaugurat Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi din București
🗒2009: Franța redevine membru al NATO, după 43 de ani
🗒2023: Finlanda devine al 31-lea membru al NATO, dublând granița alianței cu Rusia

CITEȘTE ȘI:

Recomandarea video

Citește și

