2 Aprilie, calendarul zilei: Michael Fassbender împlinește 49 de ani. Are loc la București summit-ul NATO. Începe Războiul Malvinelor

Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 2 aprilie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Michael Fassbender este considerat unul dintre cei mai talentați actori ai generației sale, remarcându-se prin capacitatea de a interpreta personaje intense, uneori controversate, cu o autenticitate rară. Născut pe 2 aprilie 1977, în Germania, și crescut în Irlanda, el a devenit celebru prin roluri puternice atât în filme independente, cât și în producții de amploare. Cariera sa a început în televiziune, dar succesul a venit odată cu filmul Hunger (2008), regizat de Steve McQueen, unde a interpretat un deținut aflat în greva foamei. Ulterior, a impresionat publicul în filme precum Shame (2011), 12 Years a Slave (2013) și seria X-Men, în care l-a jucat pe Magneto. Fassbender a fost nominalizat la premiile Oscar pentru rolurile din 12 Years a Slave și Steve Jobs (2015), demonstrându-și capacitatea de a aborda personaje complexe și profunde. Este căsătorit cu actrița Alicia Vikander, laureată a premiului Oscar. În afara actoriei, are o pasiune pentru motorsport și a participat la competiții de curse auto. Michael Fassbender rămâne un nume important în cinematografia internațională, fiind admirat atât de critici, cât și de public.

Între 2 și 4 aprilie 2008, a avut loc Summitul NATO de la București, reprezentând unul dintre cele mai importante evenimente diplomatice organizate vreodată în România. Reuniunea a adus la București lideri din statele membre ale NATO, precum și parteneri internaționali, pentru a discuta teme majore de securitate globală. Printre subiectele centrale s-au numărat extinderea alianței, situația din Afganistan și relațiile cu state precum Ucraina și Georgia. Un moment important al summit-ului a fost decizia privind amânarea aderării Ucrainei și Georgiei la NATO, în ciuda susținerii unor state membre. Evenimentul a consolidat poziția României pe scena internațională, demonstrând capacitatea țării de a organiza întâlniri de anvergură și de a contribui activ la dialogul privind securitatea globală.

Războiul Malvinelor a început pe 2 aprilie 1982, când trupe ale Argentinei au debarcat în insulele Falkland (numite și Malvine), teritoriu aflat sub controlul Regatului Unit. Acțiunea a declanșat un conflict armat între cele două state, determinat de disputa asupra suveranității arhipelagului. Guvernul britanic a reacționat rapid, trimițând o forță navală și aeriană pentru a recuceri insulele. Luptele s-au desfășurat atât pe mare, cât și pe uscat, fiind marcate de confruntări intense și pierderi de vieți omenești de ambele părți. Conflictul s-a încheiat pe 14 iunie 1982, când trupele argentiniene s-au predat, iar controlul insulelor a revenit Regatului Unit. Războiul Malvinelor a avut consecințe politice importante, inclusiv consolidarea poziției guvernului britanic condus de Margaret Thatcher și slăbirea regimului militar din Argentina. Rămâne unul dintre cele mai importante episoade militare ale secolului XX, ilustrând tensiunile geopolitice legate de teritorii și suveranitate.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂748: Carol cel Mare (Charlemagne)♛ rege al francilor, fondator al Imperiului Carolingian

🎂1725: Giacomo Casanova 🇮🇹✒️ aventurier și scriitor italian

🎂1805: Hans Christian Andersen 🇩🇰✒️

🎂1840: Émile Zola 🇫🇷✒️ cel mai cunoscut reprezentant al școlii naturaliste și un personaj public cu impact semnificativ în ceea ce privește procesul de liberalizare politică al Franței

🎂1915: Gică Petrescu 🇷🇴🎤

🎂1928: Serge Gainsbourg 🇫🇷🎤

🎂1939: Marvin Gaye 🇺🇸🎤

🎂1968: Manuela Hărăbor 🇷🇴🎬

🎂1973: Roselyn Sánchez 🇵🇷🎬 Rush Hour 2 (2001), Boat Trip (2002)

🎂1975: Pedro Pascal 🇨🇱🇺🇸🎬 The Equalizer 2, The Last of Us

🎂1976: Raluca Turcan 🇷🇴🗣

🎂1977: Michael Fassbender 🇩🇪🇮🇪🎬

🎂1988: Jesse Plemons 🇺🇸🎬 Breaking Bad (2008 – 2013)

Decese 🕯

🕯️1872: Samuel Morse 🇺🇸📳 A realizat în 1837 un aparat electromagnetic pentru telegrafie; a inventat în 1838 alfabetul care-i poartă numele, folosit și în prezent.

🕯️1922: Hermann Rorschach 🇨🇭🧠 cunoscut pentru crearea unui test psihologic care îi poartă numele și care studiază profunzimile personalității

🕯️1925: Petru Poni 🇷🇴🧪 unul dintre fondatorii școlii românești de chimie

🕯️1949: Ioan Boeriu 🇷🇴✩ Feldmarschalleutnant în Armata Comună a Austro-Ungariei, decorat cu Ordinul Maria Terezia, apoi general de corp de armată în România Mare

🕯️1989: Tudor Vornicu, realizator TV🇷🇴📺

🕯️2005: Papa Ioan Paul al II-lea 🇵🇱🇻🇦✝️ 4 milioane de oameni călătoresc la Vatican pentru a-l jeli.

🕯️2021: Gabi Luncă 🇷🇴🎤

🕯️2021: Nelu Ploieșteanu 🇷🇴🎤 a fost unul dintre cei mai cunoscuți interpreți de muzică lăutărească din România

Evenimente📋

📋🆘 Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului

📋📖 Ziua internaţională a cărţii pentru copii din 1967, pentru a marca ziua de naştere a lui Hans Christian Andersen (1805 – 1875)

Calendar 🗒

🗒1453: Mahomed al II-lea a început asaltul asupra Constantinopolului

🗒1513: Juan Ponce de León a abordat un teritoriu nou, căruia i-a dat numele de Florida, dupa numele mitic al zilei descoperirii, Pascuas Floridas/ Florii

🗒1792: Prima lege monetară în SUA. S-a stabilit ca monedă unică dolarul

🗒1800: La Viena are loc premiera Simfoniei Nr. 1 în Do major a lui Ludwig van Beethoven

🗒1944: Declarație a ministrului de externe al URSS, Viaceslav Molotov, privind intrarea trupelor Armatei Roșii pe teritoriul României

🗒1949: Au fost naționalizate farmaciile urbane, laboratoarele chimico-farmaceutice și de analiză medicală

🗒1972: Charlie Chaplin se întoarce în SUA pentru prima dată de când a fost etichetat comunist în timpul McCarthismului de la începutul anilor ’50

🗒1978: CBS difuzează primul episod din serialul Dallas, devenit cel mai de succes serial de televiziune al anilor ’80

🗒1979: A luat sfârșit prezența Marii Britanii în Malta

🗒1982: Trupe argentiniene au debarcat în insulele Falkland, declanșând Războiul Malvinelor, dintre Argentina și Marea Britanie, care a durat până la 14 iunie 1982

🗒1997: Semnarea tratatului de uniune dintre Federația Rusă și Belarus de către președinții celor două țări, Boris Elțân și Aleksander Lukașenko.

🗒1998: Radu Vasile a fost desemnat prim-ministru de către Emil Constantinescu

🗒2008: A avut loc la București summit-ul NATO

🗒2015: Londra: „cea mai mare spargere din istoria Marii Britanii”. Șase bărbați fură articole în valoare de 14 milioane de lire sterline

🗒2020: Numărul total de decese la nivel global depășește 50.000, iar numărul de persoane infectate de COVID-19 depășește un milion

1 Aprilie, calendarul zilei: Helmut Duckadam ar fi împlinit 67 de ani. László Tőkés împlinește 74. Un an de la decesul lui Val Kilmer

31 Martie, calendarul zilei: Christopher Walken împlinește 83 de ani, William Daniels 99. Ewan McGregor face 55 de ani

30 Martie, calendarul zilei: Eric Clapton împlinește 81 de ani, MC Hammer 64. Céline Dion face 58 de ani