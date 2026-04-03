3 Aprilie, calendarul zilei: Eddie Murphy împlinește 65 de ani. Ziua Jandarmeriei Române

Elena Stănică-Ezeanu
Sursa foto/Caracter ilustrativ: Wikipedia, Mediafaxfoto

Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 3 aprilie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Eddie Murphy este unul dintre cei mai cunoscuți actori și comedieni americani, apreciat pentru energia, umorul și versatilitatea sa. Născut pe 3 aprilie 1961, în Brooklyn, New York, el şi-a început cariera în stand-up comedy, devenind celebru în anii ‘80 prin aparițiile din emisiunea Saturday Night Live. Succesul său s-a extins rapid în cinematografie, unde a jucat în filme populare precum Beverly Hills Cop, Coming to America și The Nutty Professor. Stilul său comic, bazat pe imitații și personaje multiple, l-a transformat într-unul dintre cei mai influenți comedianți ai generației sale. Actorul a demonstrat și talent dramatic, fiind nominalizat la premiile Oscar pentru rolul din filmul Dreamgirls (2006). De asemenea, a avut succes în animație, oferind vocea personajului Donkey din seria Shrek. Eddie Murphy rămâne o figură importantă în industria divertismentului, contribuind semnificativ la dezvoltarea comediei moderne și inspirând numeroși artiști.

Ziua Jandarmeriei Române este sărbătorită anual pe 3 aprilie, în amintirea înființării instituţiei în 1850, sub domnia lui Gheorghe Bibescu. Această zi onorează tradiția, curajul și profesionalismul jandarmilor, care asigură siguranța cetățenilor, protejează patrimoniul național și contribuie la menținerea ordinii publice. Evenimentele organizate cu această ocazie includ ceremonii militare oficiale, parade și prezentări de tehnică și echipamente, dar și demonstrații de intervenție, exerciții cu câini de serviciu și acțiuni educative pentru public. Instituția profită de această zi pentru a premia jandarmii cu rezultate deosebite și pentru a evidenția rolul lor în comunitate. Această sărbătoare subliniază tradiția îndelungată a Jandarmeriei în România și angajamentul continuu pentru protejarea siguranței și ordinii publice.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1880: George Valentin Bibescu 🇷🇴🏁🛩 fondatorul aeroportului Băneasa, plasat pe fosta moșie a mătușii sale, Maria Bibescu (azi cartierul Băneasa). Este fondatorul Automobil Clubului Român în 1904. A înființat Clubul Aviatic Român în 1909 și Liga Națională Aeriană în 1912. Între anii 1911-1912, a deținut funcția de comandant al Școlii de pilotaj de la Cotroceni. De asemenea, în perioada 1920-1923, a deținut funcția de președinte al Comitetului Olimpic Român
🎂1922: Doris Day 🇺🇸🎬
🎂1924: Marlon Brando 🇺🇸🎬 Nominalizat de 8 ori, a primit 2 Oscaruri
🎂1928: Vasile Paraschiv 🇷🇴🗣 activist, s-a remarcat drept luptător împotriva regimului comunist din România. A fost arestat și torturat de mai multe ori, iar autoritățile au încercat să-i însceneze o boală psihică. I-a fost încuviințată plecarea în străinătate, însă spre surprinderea comuniștilor, s-a întors în România. După Revoluția din 1989 a întreprins eforturi ca vinovații pentru încălcarea drepturilor omului să fie pedepsiți
🎂1930: Helmut Kohl 🇩🇪🗣
🎂1938: Victor Babiuc 🇷🇴🗣
🎂1941: Eric Braeden 🇺🇸🎬 personajul Victor Newman din „Tânăr și neliniștit”
🎂1958: Alec Baldwin 🇺🇸🎬
🎂1961: Eddie Murphy 🇺🇸🎬
🎂1967: Cristi Puiu 🇷🇴📽
🎂1973: DJ Sava 🇷🇴🎧
🎂1978: Thomas Haas 🇩🇪🇺🇸🥎
🎂1985: Leona Lewis 🇬🇧🎤
🎂1986: Amanda Bynes 🇺🇸🎬
🎂1987: Alexandru Tudose 🇷🇴⚽️

Decese 🕯

🕯️1596: Sinan Pașa 🇹🇷🗡
🕯️1897: Johannes Brahms 🇩🇪🎼
🕯️1944: Octav Băncilă 🇷🇴🎨 Cu toate că la sfârșitul vieții a fost un simpatizant al ideilor comuniste, el nu a fost niciodată membru al Partidului Comunist Român. A lăsat posterității o operă caracterizată de un realism critic foarte puternic, artistul fiind cunoscut ca un deschizător de drumuri și ca Pictorul răscoalelor de la 1907
🕯️1998: Rob Pilatus 🇩🇪🎤 Milli Vanilli a decedat la doar 33 de ani, supradoză

Evenimente📋

Calendar 🗒

🗒1922: Iosif Stalin îi succede lui Vladimir Ilici Lenin ca lider al URSS
🗒1933: Primul zbor peste muntele Everest, o expediție britanică
🗒1948: Harry Truman a semnat Planul Marshall de ajutorare cu 5 miliarde de dolari pentru 16 țări europene
🗒1975: Bobby Fischer refuză să joace șah împotriva lui Anatoly Karpov, titlul de campion mondial revenind astfel lui Karpov.
🗒2005: În cursa pentru primăria Capitalei s-au înscris 17 candidați. Candidatul Alianței Dreptate și Adevăr, Adriean Videanu, a câștigat din primul tur, cu 53,09% din voturi. El a fost urmat de candidatul PSD, Marian Vanghelie, cu 29,56% din voturi și de Cristian Popescu (Piedone) cu 8,71%
🗒2007: Un tren de mare viteză TGV transformat, V150 , atinge 574,8 km/h pe ruta Strasbourg-Paris, stabilind un nou record de viteză pentru vehiculele feroviare cu roți
🗒2017: Un atac cu bombă s-a produs într-o stație de metrou din orașul Sankt Petersburg, Rusia soldat cu 14 morți și peste 45 de răniți

