5 magazine de haine sparte în 90 de minute. Cum a speriat Austria un hoț român

09 mart. 2026, 12:41, Actualitate
5 magazine de haine sparte în 90 de minute / foto caracter ilustrativ

Un român în vârstă de 60 de ani a spart cinci magazine de haine din Austria în numai 90 de minute. El a fost prins în timp ce se pregătea să treacă granița în Ungaria.

Valoarea totală a pagubelor se ridică la 5000 de euro.

Jafuri date între orele 16 și 17:30

În numai 90 de minute, bărbatul a spart cinci  magazine din Bruck an der Leitha, nord-estul Austriei, scrie publicația locală Heute. Jafurile au avut loc în ziua de 2 martie, între orele 16:00 și 17:30.

După ce a furat hainele, românul a fugit din parcarea complexului cu un autoturism.

Oamenii legii au declanșat o amplă operațiune de căutare a acestuia, imediat ce furturile au fost raportate. În jurul prelor 19, românul a fost oprit de agenții din Nickelsdorf, la granița cu Ungaria, în landul Burgenland, când se pregătea să treacă granița.

La percheziția mașinii, oamenii legii au găsit articolele de îmbrăcăminte de lux furate. Valoarea pagubelor se ridica la 5.000 de euro.

Pus în fața evidenței, bărbatul a recunoscut tot și a fost reținut și predat Parchetului din Korneuburg. Transferat la penitenciarul din Korneuburg, el așteaptă finalizarea anchetei și procesul care îi va stabili pedeapsa.

