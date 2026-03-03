Prima pagină » Actualitate » Două femei din județul Botoșani, mamă și fiică, au fost atacate și jefuite în propria casă. Cine era autorul și cu ce armă și-a amenințat victimele

Două femei din județul Botoșani, mamă și fiică, au fost atacate și jefuite în propria casă. Cine era autorul și cu ce armă și-a amenințat victimele

03 mart. 2026, 23:06, Actualitate
Două femei din județul Botoșani, mamă și fiică, au fost atacate și jefuite în propria casă. Cine era autorul și cu ce armă și-a amenințat victimele
FOTO - Caracter ilustrativ: Poliția Capitalei

Două femei, mamă și fiică, au fost atacate și jefuite în propria casă, într-o comună din județul Botoșani. Un tânăr cu cagulă pe cap le-a amenințat cu un cuțit de la o unghieră, cerându-le banii și bunurile de valoare. Speriate, victimele au sunat imediat la 112 după ce bărbatul a fugit cu suma de 300 de lei.

Femeile, de 54 și 77 de ani, ambele din localitatea Dobrânceni, s-au trezit cu agresorul, care – peste noapte – a forțat uşa casei și a intrat peste ele.

„În urma amenințărilor, victimele au înmânat acestuia banii pe care îi aveau asupra lor. În scurt timp de la sesizare, polițiștii l-au identificat în apropierea locuinței victimelor, având asupra să bunurile sustrase”, a declarat pentru Știrile Pro TV Delia Nenișcu, purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Botoșani.

La rândul său, primarul comunei Dobrânceni, Dorel Bunduc, a făcut următoarele precizări: „Aseară, la o bătrână, care locuiește împreună cu fiica ei, a intrat tot un cetățean al comunei, cu o cagulă pe cap, le-a amenințat, le-a cerut bani. Pentru cetățenii comunei, o să îi avertizez – din poartă în poartă – o să trimit pe cineva, să îi avertizeze, să aibă grijă, pe viitor, să închidă ușile, să se asigure, în special noaptea, că, din păcate, sunt din ce în ce mai multe cazuri de violenţă”.

Un bărbat a fost arestat fiind acuzat că ar fi violat în mod repetat o minoră

FOTO – Caracter ilustrativ

Individul și-a petrecut noaptea în arestul Poliţiei Botoşani, iar marți după-amiază a fost dus în faţa instanței cu propunere de arestare preventivă pentru următoarele 30 de zile, fiind acuzat de tâlhărie calificată. Individul nu este recidivist, dar – dacă va fi găsit vinovat, riscă cel puţin trei ani de închisoare.

Autorul mai recomandă:

Românce JEFUITE de zeci de mii de euro în Olanda. Hoții le-au amenințat cu pistolul

Trei femei din București au fost agresate sexual și jefuite de un bărbat, care intra cu ele în lifturile blocurilor. Agresorul a fost prins

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Care este cel mai vechi cuvânt scris în limba română. A fost inscripționat pentru prima dată în secolul al X-lea, dar e folosit și în zilele noastre
00:11
Care este cel mai vechi cuvânt scris în limba română. A fost inscripționat pentru prima dată în secolul al X-lea, dar e folosit și în zilele noastre
ANCHETĂ Un tânăr român, în vârstă de 22 de ani, a fost amenințat cu un cuțit în fața unui supermarket din Nuremberg. Suspectul este încă în libertate
23:50
Un tânăr român, în vârstă de 22 de ani, a fost amenințat cu un cuțit în fața unui supermarket din Nuremberg. Suspectul este încă în libertate
HOROSCOP Vești bune și schimbări pozitive pentru trei zodii, în luna martie. E momentul să pună punct unor situații conflictuale sau relații toxice
23:35
Vești bune și schimbări pozitive pentru trei zodii, în luna martie. E momentul să pună punct unor situații conflictuale sau relații toxice
RĂZBOIUL ÎN DIRECT 🚨 Lupte în Orient, ziua a patra. Israelul atacă biroul prezidențial din Teheran. Iranul are un nou lider suprem, pe fiul lui Khamenei
23:34
🚨 Lupte în Orient, ziua a patra. Israelul atacă biroul prezidențial din Teheran. Iranul are un nou lider suprem, pe fiul lui Khamenei
FLASH NEWS Miruță susține că Ponta i-a furat identitatea în 2005, pe vremea când conducea PSD. În 2005, PSD era condus de Adrian Năstase. Ponta a fost ales președinte PSD abia în 2010
23:01
Miruță susține că Ponta i-a furat identitatea în 2005, pe vremea când conducea PSD. În 2005, PSD era condus de Adrian Năstase. Ponta a fost ales președinte PSD abia în 2010
ACTUALITATE Adrian Severin: „Trebuie să facem orice ca să oprim războiul din Iran cât mai repede. Chiar și Trump dorește să se termine repede”
22:30
Adrian Severin: „Trebuie să facem orice ca să oprim războiul din Iran cât mai repede. Chiar și Trump dorește să se termine repede”
Mediafax
MAE l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Iranului la București. Ce explicații i s-au cerut iranianului
Digi24
Cum vede finalul conflictului din Orientul Mijlociu o mare putere mondială, vecină cu Iranul
Cancan.ro
A semnat cu PRO TV! Noul nume care se alătură trustului din Pache Protopopescu: Sunt foarte fericit să fac parte din acest proiect
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
Luptă pentru putere în Iran după uciderea ayatollahului Ali Khamenei. Zile decisive pentru viitorul regimului de la Teheran
Mediafax
Aproape una din trei femei din UE a fost victima violenței de-a lungul vieții, potrivit unui raport
Click
Furia unei românce care își ia la serviciu mâncare la pachet. „A deschis caserola, a luat pieptul și a pus-o înapoi în frigider”
Digi24
Situație neobișnuită: Grecia va deshuma 150 de persoane moarte de Covid, după ce trupurile nu s-au descompus nici după 5 ani
Cancan.ro
Ce este pata roșie de pe gâtul lui Donald Trump, de fapt. S-a aflat tot adevărul!
Ce se întâmplă doctore
Recunoști fetița din imagine? Acum e una dintre cele mai CELEBRE femei din lume, iar soțul ei are o avere impresionantă
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
România va produce drone militare autonome dotate cu muniție. Orbotix Industries, consorțiu cu trei firme românești
Descopera.ro
Sigur n-ai știut! De ce muștele își freacă „picioarele”?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
Croația este pregătită să sprijine țările vecine afectate de creșterea prețurilor la energie
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „La fiecare criză România nu este chemată pentru că nu are nimic pe masă”
23:56
Dan Dungaciu: „La fiecare criză România nu este chemată pentru că nu are nimic pe masă”
FLASH NEWS Ce spune Oana Țoiu despre propunerea nucleară a Franței: „Ne aflăm într-un stadiu foarte incipient”
23:48
Ce spune Oana Țoiu despre propunerea nucleară a Franței: „Ne aflăm într-un stadiu foarte incipient”
TENSIUNI Președintele Serbiei avertizează că Europa va experimenta „iadul” dacă criza din Strâmtoarea Ormuz continuă. Care ar fi soluția
23:15
Președintele Serbiei avertizează că Europa va experimenta „iadul” dacă criza din Strâmtoarea Ormuz continuă. Care ar fi soluția
BREAKING NEWS Iranul și-a ales un nou lider suprem. Fiul lui Khamenei a fost ales să conducă republica islamică. Controversele din jurul lui
22:59
Iranul și-a ales un nou lider suprem. Fiul lui Khamenei a fost ales să conducă republica islamică. Controversele din jurul lui
ULTIMA ORĂ Macron trimite un portavion în Cipru pentru a apăra țara de loviturile iraniene
22:28
Macron trimite un portavion în Cipru pentru a apăra țara de loviturile iraniene
FLASH NEWS MAE convoacă de urgență ambasadorul Iranului la București „pentru a i se prezenta îngrijorările profunde ale României în legătură cu conduita Iranului”
22:24
MAE convoacă de urgență ambasadorul Iranului la București „pentru a i se prezenta îngrijorările profunde ale României în legătură cu conduita Iranului”

Cele mai noi

Trimite acest link pe