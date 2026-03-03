Două femei din județul Botoșani, mamă și fiică, au fost atacate și jefuite în propria casă. Cine era autorul și cu ce armă și-a amenințat victimele

Două femei, mamă și fiică, au fost atacate și jefuite în propria casă, într-o comună din județul Botoșani. Un tânăr cu cagulă pe cap le-a amenințat cu un cuțit de la o unghieră, cerându-le banii și bunurile de valoare. Speriate, victimele au sunat imediat la 112 după ce bărbatul a fugit cu suma de 300 de lei.

Femeile, de 54 și 77 de ani, ambele din localitatea Dobrânceni, s-au trezit cu agresorul, care – peste noapte – a forțat uşa casei și a intrat peste ele.

„În urma amenințărilor, victimele au înmânat acestuia banii pe care îi aveau asupra lor. În scurt timp de la sesizare, polițiștii l-au identificat în apropierea locuinței victimelor, având asupra să bunurile sustrase”, a declarat pentru Știrile Pro TV Delia Nenișcu, purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Botoșani.

La rândul său, primarul comunei Dobrânceni, Dorel Bunduc, a făcut următoarele precizări: „Aseară, la o bătrână, care locuiește împreună cu fiica ei, a intrat tot un cetățean al comunei, cu o cagulă pe cap, le-a amenințat, le-a cerut bani. Pentru cetățenii comunei, o să îi avertizez – din poartă în poartă – o să trimit pe cineva, să îi avertizeze, să aibă grijă, pe viitor, să închidă ușile, să se asigure, în special noaptea, că, din păcate, sunt din ce în ce mai multe cazuri de violenţă”.

Individul și-a petrecut noaptea în arestul Poliţiei Botoşani, iar marți după-amiază a fost dus în faţa instanței cu propunere de arestare preventivă pentru următoarele 30 de zile, fiind acuzat de tâlhărie calificată. Individul nu este recidivist, dar – dacă va fi găsit vinovat, riscă cel puţin trei ani de închisoare.

