50 de români din Satu Mare, plecați la cules de struguri în FRANȚA, s-au rătăcit cu autobuzul pe drum. Unde au ajuns!/„Niciunul nu știa franceză”

Un grup de 50 de români, care au plecat din Satu Mare la cules de struguri în Franța, s-a rătăcit pe drum, cu autocarul, nimerind în altă parte decât la locație unde trebuia și erau așteptați. Pățania lor a făcut deliciul presei din Hexagon, care a relatat cele întâmplat.

Niciunul dintre români nu știa franceză și nici engleză.

„La 6 dimineața nu te aștepți să vezi un autocar uriaș sub fereastră”

În loc să nimerească pe plantația de viță de vie, românii au ajuns într-un sătuc din apropiere de Lyon, spre surprinderea localnicilor care s-au trezit dis-de-dimineață cu un autobuz uriaș pe străzile înguste.

Incidentul s-a petrecut miercuri, 20 august, în micul sat Les Vessats, potrivit publicației Mâcon Infos. Șoferul autocarului a intrat pe o porțiune de drum unde circulația vehiculelor mai grele de 7,5 tone era interzisă, blocând toată strada.

„Am fost trezit de zgomotul pe care l-am confundat cu al unui camion. La șase dimineața nu te aștepți să vezi un autocar uriaș sub fereastră. În urmă cu câțiva ani, un tir rătăcit mi-a smuls jumătate de acoperiș când încerca să întoarcă, așa că m-am speriat”, a povestit unul dintre localnici pentru publicația citată.

Pasagerii autocarului erau muncitori sezonieri veniți pentru campania viticolă de toamnă și trebuiau să ajungă în Leynes, localitate aflată la câțiva kilometri distanță, unde îi aștepta administratorul podgoriei.

„Din autocar au coborât vreo 50 de persoane. Nimeni nu vorbea franceză sau engleză, ceea ce a făcut situația și mai complicată”, a relatat un alt localnic.

În cele din urmă, românii au fost recuperați de angajator și îndrumați către destinația corectă, incidentul rămânând doar o întâmplare neobișnuită pentru locuitorii liniștitului sătuc.

