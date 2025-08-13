În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Cornel Nistorescu, jurnalist, a discutat despre implicarea Franței în directivele oficiale ale României. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat la emisiunea Marius Tucă Show, Cornel Nistorescu a vorbit despre implicarea externă în politica internă a României. Acesta susține că întreaga Comisie Europeană s-a orientat pe o politică de susținere a Ucrainei. Acesta este noul format european. Despre întâlnirea Ursulei cu Trump, jurnalistul spune că este nesemnificativă. Ursula, în viziunea acestuia, este un personaj secundar, neimportant pentru Președintele Americii. Despre poziția României, jurnalistul susține că suntem poziționați așa cum doresc alte țări. Majoritar suntem conduși de directiva Bruxelles-ului, dar și de implicarea activă a Franței. Nistorescu menționează și că Franța a avut dintotdeauna un interes în a ocupa teritorii și poziții importante în România. În fine, atingând și anularea alegerilor, acesta spune că s-a produs o crimă politică. De frică să nu câștige putere politică un partid anti ideile europene, aceștia au dictat anularea alegerilor.