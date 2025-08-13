În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Cornel Nistorescu, jurnalist, a discutat despre implicarea Franței în directivele oficiale ale României. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la emisiunea Marius Tucă Show, Cornel Nistorescu a vorbit despre implicarea externă în politica internă a României. Acesta susține că întreaga Comisie Europeană s-a orientat pe o politică de susținere a Ucrainei. Acesta este noul format european. Despre întâlnirea Ursulei cu Trump, jurnalistul spune că este nesemnificativă. Ursula, în viziunea acestuia, este un personaj secundar, neimportant pentru Președintele Americii. Despre poziția României, jurnalistul susține că suntem poziționați așa cum doresc alte țări. Majoritar suntem conduși de directiva Bruxelles-ului, dar și de implicarea activă a Franței. Nistorescu menționează și că Franța a avut dintotdeauna un interes în a ocupa teritorii și poziții importante în România. În fine, atingând și anularea alegerilor, acesta spune că s-a produs o crimă politică. De frică să nu câștige putere politică un partid anti ideile europene, aceștia au dictat anularea alegerilor.
„Toată Comisia Europeană este orientată acum într-un fel de susținere a Ucrainei, interesată de un conflict militar. Ursula este un personaj de mâna a doua pentru Trump. Nici în politica internațională nu ocupă vreo poziție credibilă și importantă. Poziția noastră vine exclusiv de la Bruxelles. Bruxelles, Franța și ceva din Anglia. Dar marea majoritate vine de la Bruxelles, din Franța și de la Comisia Europeană. Franța oricum dintotdeauna a încercat să ocupe un teritoriu, o poziție mai importantă în România. Asta de sute de ani, nu de ieri. Legat de anularea alegerilor, teoria mea este că a fost o crimă politică comisă, forțată o cacofonie, comisă la ordin, la comandă, pentru a evita o alunecare într-o altă direcție periculoasă pentru direcția Comisiei Europene și a Uniunii Europene.”, a explicat jurnalistul.