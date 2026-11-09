Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 9 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Căderea Zidului Berlinului, la data de 9 noiembrie 1989, a reprezentat unul dintre cele mai importante evenimente din istoria Europei contemporane. Zidul fusese construit în anul 1961 de autoritățile Republicii Democrate Germane (Germania de Est), pentru a împiedica trecerea locuitorilor spre Berlinul de Vest. Timp de aproape 28 de ani, zidul a despărțit familii, prieteni și o întreagă populație, devenind simbolul divizării Europei în timpul Războiului Rece. În toamna anului 1989, în urma protestelor populare și a schimbărilor politice din Europa de Est, autoritățile est-germane au anunțat relaxarea restricțiilor de călătorie. În seara de 9 noiembrie, mii de oameni s-au adunat la punctele de trecere a frontierei, iar granița a fost deschisă. Oamenii au început să treacă liber dintr-o parte în alta a orașului și au sărbătorit acest moment istoric. Căderea Zidului Berlinului a simbolizat sfârșitul divizării Germaniei, a contribuit la încheierea Războiului Rece şi a devenit un simbol al libertății, unității și speranței. La 3 octombrie 1990, Germania s-a reunificat oficial.

Născut pe 13 aprilie 1963, în orașul Baku, din fosta Uniune Sovietică (astăzi capitala Azerbaidjanului), Garry Kasparov este un mare maestru internațional de șah, considerat unul dintre cei mai buni jucători din toate timpurile. La data de 9 noiembrie 1985, la doar 22 de ani, Kasparov a devenit cel mai tânăr campion mondial de șah din istorie, după ce l-a învins pe compatriotul sovietic Anatoli Karpov într-un meci disputat la Moscova. A câștigat cu scorul de 13–11, după 24 de partide. Succesul său a reprezentat începutul unei cariere extraordinare. Kasparov și-a păstrat titlul mondial până în anul 2000, când a fost învins de Vladimir Kramnik. De-a lungul carierei, a impresionat prin inteligență, strategie, creativitate și capacitatea de a anticipa mutările adversarilor. După retragerea din șahul profesionist, în 2005, s-a dedicat scrisului și altor activități publice. Garry Kasparov rămâne o legendă a șahului mondial.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1888: Jean Monnet 🇫🇷🗣️ considerat arhitectul Unității Europene

🎂1915: André François 🇫🇷🖍️ a fost un grafician și ilustrator de cărți pentru copii (cartoonist) francez, de origine ungară, născut la Timișoara

🎂1922: Mihail Bălănescu 🇷🇴🔬 director tehnic al Institutului de Fizică Atomică, viceguvernator al International Atomic Energy Agency (AIEA) din Viena și membru de onoare al Academiei Române

🎂1933: Lucian Pintilie 🇷🇴🎥 Filmele sale (ex. Reconstituirea) au provocat mari controverse, astfel încât a fost invitat de regimul comunist să emigreze

🎂1934: Carl Sagan 🇺🇸📡 fondator al programului de căutare a inteligenței în Univers (SETI – Search for Extra-Terrestrial Intelligence). Este cunoscut în lumea întreagă datorită cărților sale cu temă științifică, dar mai ales datorită serialului de televiziune Cosmos: Călătorie în Univers, cel mai vizionat program al televiziunii PBS înainte de 1990. A scris și romanul Contact, care a fost ecranizat în 1997, având-o în rolul principal pe Jodie Foster

🎂1941: Tom Fogerty 🇺🇸🎸 (Creedence Clearwater Revival)

🎂1960: Andreas Brehme 🇩🇪⚽️ cel mai bine cunoscut pentru golul câștigător în finala Cupei Mondiale din 1990 împotriva Argentinei

Decese 🕯

🕯️1940: Arthur Neville Chamberlain 🇬🇧🗣️ cunoscut pentru politica externă pacifistă, în particular pentru semnarea Acordului de la München în 1938, prin care a acceptat Germaniei Naziste să anexeze forțat regiunea Sudetă a Cehoslovaciei

🕯️1952: Chaim Weizmann 🇬🇧🇮🇱🗣️ primul președinte al statului Israel

🕯️1970: Charles de Gaulle 🇫🇷🗣️

🕯️2004: Stieg Larsson 🇸🇪✒️ jurnalist și scriitor suedez de romane polițiste

🕯️2006: Markus Wolf 🇩🇪🗣️ a condus timp de 34 de ani serviciul de informații externe al RDG (Stasi)

Evenimente📋

📋🆘🕎 Ziua Internațională de luptă împotriva rasismului și antisemitismului; comemorează victimele „Nopţii de cristal” (09.11.1938), moment ce marchează începutul simbolic al Holocaustului

📋🆘✝️ Ziua internaţională de rugăciune pentru bisericile persecutate

Calendar 🗒️

🗒️1330: În Bătălia de la Posada, Basarab I al Țării Românești învinge armata maghiară a lui Carol Robert de Anjou

🗒️1376: Primele statute de breaslă păstrate din Transilvania. Ele aparțineau breslelor din Sibiu, Sighișoara, Sebeș și Orăștie

🗒️1799: Napoleon Bonaparte, cu sprijinul fratelui său Lucien, conduce lovitura de stat („18 brumar”), punând capăt Directoratului și devenind Prim Consul al guvernului consular. Instaurarea dictaturii burgheziei

🗒️1857: Deputații pontași din Adunarea ad-hoc a Moldovei, în frunte cu Ion Roată, au depus o jalbă pe biroul Adunării, cerând, printre altele, desființarea „boierescului”

🗒️1888: Jack Spintecatorul a ucis ultima lui victimă, pe nume Mary Jane Kelly

🗒️1906: Theodore Roosevelt este primul președinte în exercițiu al SUA care a efectuat o călătorie oficială în afara țării. A făcut acest lucru pentru a inspecta progresul la Canalul Panama

🗒️1918: Împăratul Wilhelm al II-lea abdică după Revoluția Germană iar Germania este proclamată Republică

🗒️1923: La München, poliția și trupele guvernamentale înnăbușă „Puciul de la berărie”, condus de Adolf Hitler

🗒️1938: Diplomatul nazist Ernst vom Rath moare de rănile provocate de gloanțele rezistenței luptătorilor evrei, un act pe care naziștii l-au folosit ca o scuză pentru a demara pogromul național cunoscut sub numele de Kristallnacht (Noaptea de Cristal)

🗒️1985: Garry Kasparov, 22 de ani, devine cel mai tânăr campion mondial de șah, învingându-l pe compatriotul sovietic Anatoli Karpov

🗒️1989: Căderea Zidului Berlinului: După ce Schabowski, membru al Biroului Politic SED, a anunțat acordarea libertății de călătorie într-o conferință de presă difuzată la televiziunea RDG, mii de oameni se îngrămădesc la puncte de trecere a frontierei. Zidul Berlinului și celelalte granițe inter-germane se deschid pentru cetățenii RDG

🗒️1993: Croații bosniaci au distrus podul Stari Most din Mostar, construit cu peste 400 de ani în urmă

🗒️1994: Este descoperit elementul chimic darmstadtiu

🗒️2007: Bundestag-ul german adoptă controversatul proiect de lege privind păstrarea datelor care impune stocarea „datelor de trafic de telecomunicații ale cetățenilor timp de șase luni”