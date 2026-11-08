Primar UDMR sub escortă. Edilul municipiului Satu Mare a mers 60 de kilometri în spatele unei mașini de poliție care a folosit și girofarul pentru ca acesta să ajungă mai repede acasă. Gândul publică în exclusivitate filmul urmăririi

Primarul municipiului Satu Mare, Gábor Kereskényi, unul dintre reprezentanții de frunte ai minorității maghiare din România, a fost surprins vineri, 6 noiembrie, într-o ipostază mai puțin obișnuită pentru un edil de reședință de județ. La scurt timp după încheierea întâlnirii oficiale pe care liderii UDMR au organizat-o în comuna Rimetea din județul Alba – la finalul căreia au concluzionat că este inacceptabilă reforma administrativă propusă de PSD – primarul din Satu Mare a pornit spre casă, însă, odată ce a intrat în județul care poartă numele orașului pe care îl conduce, a fost preluat la drum de un însoțitor special. Este vorba despre un autoturism Duster aflat în propietatea Ministerului Afacerilor Interne (MAI), care ar aparține Secției 3 de Poliție Rurală Satu Mare. Mașina condusă de Gábor Kereskényi și cea a echipajului de poliție au mers „bară la bară” pe o distanță de 60 de kilometri, până aproape de complexul rezidențial unde se află casa în care locuiește edilul.

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Gândul a intrat în posesia înregistrărilor și publică, în exclusivitate, imaginile în care se observă cum autoturismul condus de primarul muncipiului Satu Mare urmărește îndeaproape vehiculul MAI pe tronsonul principal al DN19A, ruta Supuru de Sus – Supuru de Jos – Acâș – Beltiug – Rătești – Ardud – Mădăras – centura Satu Mare.

Vineri, la ora 16:57, echipajul l-ar fi „așteptat” pe edil exact la granița cu județul Sălaj, de unde l-ar fi escortat până aproape de locuința sa. Cu un kilometru înainte să ajungă la destinație, mașina de poliție cu numărul de înmatriculare MAI 61839 a „tras pe dreapta” într-o parcare, iar edilul și-a continuat liniștit drumul spre casă.

De altfel, din informațiile obținute de Gândul, reiese că, în zona orașului Ardud, echipajul de poliție ar fi folosit inclusiv semnalele speciale de avertizare luminoasă și acustică, astfel încât primarul din Satu Mare să ajungă mai repede la destinație.

Deputatul PNL care a surprins imaginile cere audierea șefului Poliției Române în Comisia pentru apărare

Filmările au fost făcute de liberalul Adrian Cozma, ales deputat în circumscripția electorală din Satu Mare, care l-a urmărit pe edil de la intrarea în județ până aproape de casă și a observat cum, pe o distanță de 60 de kilometri, mașina acestuia a stat permanent „lipită” de cea a polițiștilor.

De asemenea, Adrian Cozma a declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că va cere audierea Inspectorului General al Poliției Române, Benone-Marian Matei, în Comisia pentru apărare a Camerei Deputaților, întrucât dorește să afle dacă, la data de 6 noiembrie 2026, „misiunea” echipajului de poliție din Satu Mare reprezintă o acțiune care intră în atribuțiile oamenilor legii.

Totodată, Gândul a înaintat o cerere către biroul de presă al MAI prin care solicită detalii cu privire la misiunea derulată de echipajul de poliție care se afla în autoturismul Duster și care, de la ora 16:57, a parcurs cei 60 de kilometri până în municipiul Satu Mare, în timp ce mașina a fost „urmărită” de vehiculul condus de Gábor Kereskényi.

În urmă cu o lună, IPJ Satu Mare a refuzat să trimită echipaje de poliție la un eveniment care a implicat 250 de persoane, 100 de cai și 32 de căruțe

În ciuda „bunăvoinței” pe care polițiștii din Satu Mare i-ar fi arătat-o primarului UDMR, escortat până aproape de locuința personală, un episod recent demonstrează că oamenii legii nu răspund mereu pozitiv unor astfel de inițiative.

Concret, în weekend-ul 26-27 septembrie, pe o distanță de aproximativ 80 de kilometri pe drumurile din județul Satu Mare, în jur de 250 de persoane, 100 de cai și 32 de căruțe au participat la evenimentul intitulat „Satele Unite ale Sătmarului”.

Este vorba de un pelerinaj organizat în spiritul „iubirii de credință și de neam”, care a adunat un număr impresionant de participanți. Caravana ar fi trebuit să beneficieze de sprijinul Poliției, astfel încât deplasarea să se desfășoare în condiții de siguranță.

Totuși, deși organizatorii susțin că solicitările adresate autorităților au fost înaintate cu suficient timp înainte de data evenimentului, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Satu Mare au transmis că nu există un cadru legal în baza căruia să fie asigurată prezența unui echipaj antemergător.

Gândul publică documentul trimis către IPJ Satu Mare, al cărui conținut integral este disponibil AICI.

Astfel, coloana formată s-a deplasat zeci de kilometri pe drumurile județului, ceea ce îi făcea pe șoferi care nu luau parte la eveniment să fie nevoiți fie să aștepte în spatele coloanei, fie să efectueze depășiri fără să se simtă în deplină siguranță, scrie PresaSM.ro.

Cine are dreptul să fie escortat într-o coloană oficială, conform Codului Rutier

Conform articolului 233 din Codul Rutier, adică regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002, dreptul de a circula însoțit de echipaje ale Poliției este rezervat unui număr foarte restrâns de demnitari.

În mod permanent, de acest serviciu beneficiază președintele României, președintele Senatului, președintele Camerei Deputaților și prim-ministrul Guvernului.

În situații deosebite, care impun deplasarea în regim de urgență, pot beneficia de însoțirea cu echipaje ale poliției rutiere și miniștrii din Guvern sau omologi din străinătate aflați în vizită oficială pe teritoriul țării, precum și șefii misiunilor speciale acreditați în România.

Mai beneficiază de însoțire și candidații la Președinție în timpul campaniei, dar numai pe raza unde au loc activitățile electorale, respectiv foștii președinți ai țării.

Așadar, legislația rutieră nu îi permite unui primar să folosească echipajele Poliției pentru a-și facilita anumite deplasări sau pentru a ocoli traficul.

De asemenea, primarii nu intră în categoria demnitarilor care beneficiază de paza Serviciului de Protecție și Pază (SPP).

Există doar trei scenarii în care un primar poate fi „însoțit” de mașini de poliție, chiar dacă nu este escortat de acestea

Practic, legile implică doar trei posibile scenarii în care un primar din România poate fi „însoțit” de mașini de poliție, chiar dacă niciunul dintre acestea nu presupune că oamenii legii îl escortează pe edil.

Conform Legii nr. 155/2010, „Legea poliției locale”, autoturismele instituției aflate în subordinea primăriei, care folosesc doar girofaruri albastre, nu roșii, pot însoți primarul la acțiuni administrative de teren, precum controale de urbanism, demolări de construcții ilegale ș.a.m.d.

De asemenea, există scenariul în care primarul primește vizita unui demnitar care beneficiază de însoțire din partea echipajelor de Poliție, caz în care acesta poate face parte din convoiul oficial, în calitate de gazdă a evenimentului.

Nu în ultimul rând, este vorba de situații de urgență. Evident, în cazul unor calamități sau dezastre locale, deplasarea comitetului local poate fi sprijinită de autorități.

Primarul municipiului Satu Mare nu se afla în niciuna dintre cele trei situații descrise mai sus. În orice caz, niciunul dintre acestea nu ar fi justificat prezența unui echipaj din cadrul MAI.

Primarul municipiului Satu Mare a participat la întâlnirea liderilor UDMR din județul Alba, prezidată de Kelemen Hunor

Edilul din Satu Mare, Gábor Kereskényi, a participat vineri, 6 noiembrie, la întâlnirea organizată de liderii UDMR în comuna Rimetea din județul Alba. Evenimentul a fost coordonat chiar de președintele minorității maghiare din România, Kelemen Hunor.

La scurt timp după încheierea evenimentului, primarul a postat, pe pagina personală de Facebook, un mesaj în care confirmă că UDMR se opune inițiativei Partidului Social Democrat de a determina Guvernul condus de Luca Niculescu să-și asume răspunderea pentru reforma administrativ-teritorială.

„Susținem reducerea birocrației, creșterea eficienței administrațiilor locale și îmbunătățirea serviciilor publice. Dar nu susținem reorganizarea arbitrară bazată exclusiv pe numărul populației și fără consultare cetățenilor și a comunităților locale”, a scris Gábor Kereskényi în postarea publicată pe Facebook.

Una dintre măsurile dezbătute este comasarea localităților în care nu se află mai mult de 1.500 de cetățeni, cu mențiunea că aceasta va putea fi demarată doar cu voința locuitorilor. Pe de altă parte, organizarea la nivel de județe rămâne identică.

La începutul anului, primarul din Satu Mare i-a plătit deputatului PNL care l-a filmat daune morale de 10.000 de lei

În luna ianuarie a acestui an, Curtea de Apel Oradea i-a dat câştig de cauză preşedintelui PNL Satu Mare, deputatul Adrian Cozma, după ce primarul Gábor Kereskényi l-a numit „mincinos şi dictator”.

Instanța a decis că onoarea deputatului PNL poate fi reparată cu suma de 10.000 de lei, plus plata cheltuielilor de judecată. Edilul municipiului Satu Mare a făcut declarația care l-a determinat pe Adrian Cozma să apele la instanță în cadrul unei conferințe de presă.