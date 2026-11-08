Angèle Metzger s-a stins din viață la doar 27 de ani. Actrița a fost găsit decedată lângă o parcare subterană

Doliu în cinematografia franceză: actrița Angèle Metzger a murit la 27 de ani. Poliția a deschis o anchetă pentru a afla cauza morții.

Actrița franceză Angèle Metzger, cunoscută pentru rolul principal din serialul „Chair tendre”, a încetat din viață la vârsta de 27 de ani.

Ea ar fi murit în urma unei căderi de la înălțime produse sâmbătă în localitatea Pavillons-sous-Bois din Seine-Saint-Denis, conform cotidianului francez Le Parisien.

Echipajele de salvare sosite de urgență la fața locului nu au reușit să o resusciteze. Polițiștii din cadrul comisariatului din Livry-Gargan desfășoară în prezent o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei.

Trupul neînsuflețit al tinerei a fost descoperit la baza clădirii Centrului Comunal de Acțiune Socială. Din primele verificări reiese că artista a căzut de pe o scară sau de pe o platformă aflată deasupra unei parcări subterane.

La fața locului au fost găsite câteva obiecte personale, însă anchetatorii nu au identificat elemente clare care să confirme ipoteza unui gest voluntar.

Camerele de supraveghere video din zonă au surprins momentul în care tânăra a trecut de o barieră de securitate pentru a pătrunde în clădire și a urcat spre acel spațiu inaccesibil publicului.

Cauza exactă care a provocat căderea actriței și motivele prezenței sale în perimetrul respectiv rămân necunoscute până la finalizarea cercetărilor.

Născută într-o familie de artiști, ca fiică a actorului Stéphane Metzger și a regizoarei Marie Caldera, Angèle Metzger a absolvit un master în Filosofie și Istoria Artei.

Ea s-a remarcat în 2022 în producția de televiziune „Chair tendre”, interpretare recompensată cu un premiu la festivalul Series Mania de la Lille.

De asemenea, a jucat în scurtmetraje și filme de autor precum „Fotogenico” și „Drone Games”.Recent, artista a interpretat rolul principal în videoclipul piesei „Japan” a trupei rock Fontaines D.C., unde a jucat alături de actorul Charlie Heaton.

Sursa Foto: Instagram