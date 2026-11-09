Rezultatele referendumului de la Rășinari. Peste 98% dintre votanți s-au pronunțat împotriva proiectului minei de magneziu. Mesajul primarului

Locuitorii din Rășinari, județul Sibiu, au votat în proporție de 98,43% împotriva exploatărilor miniere pe teritoriul comunei, la referendumul organizat duminică, 8 noiembrie, informează Mediafax.

Locuitorii au fost chemați să răspundă la întrebarea: „Sunteți de acord cu orice exploatare minieră pe raza administrativ-teritorială a comunei Rășinari?”.

Potrivit datelor publicate de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), 2.194 de persoane au votat „Nu”, reprezentând 98,43% din voturile valabil exprimate. Alte 35 de persoane, respectiv 1,57%, au votat „Da”.

Prezența la urne a fost de 50,64%.

Mesajul primarului din Rășinari

Primarul din Rășinari le-a transmis, duminică noaptea, un mesaj pe Facebook concetățenilor săi, în care a susținut că va folosi toate instrumentele juridice pentru a opri proiectul minei de magneziu.

„Dragi rășinăreni,

Referendumul local organizat astăzi, 8 noiembrie 2026, în comuna Rășinari, a ajuns la final.

În urma centralizării rezultatelor, vă informăm că la vot s-au prezentat 2.244 alegători, reprezentând 50,64% din totalul alegătorilor înscriși pe listele electorale.

Rezultatele votului:

Împotriva exploatării (NU): 2.194 voturi – 97,77%

Pentru exploatare (DA): 35 voturi – 1,56%

Voturi nule: 15

În total, au fost exprimate 2.244 voturi.

Vrem să le mulțumim tuturor rășinărenilor care au participat la acest referendum și și-au exprimat opțiunea. Fiecare vot contează, iar implicarea într-o decizie care privește viitorul comunității noastre merită respect și apreciere.

În calitate de primar, iau act de acest rezultat oficial și îl voi respecta întocmai. Mandatul primit prin votul de astăzi reprezintă o obligație legală și morală de a folosi toate instrumentele juridice puse la dispoziție de legislația română pentru a opri proiectul minei de magneziu.

Comuna Rășinari dispune de resursele necesare – turism, tradiție, cultură și patrimoniu natural – pentru a asigura o dezvoltare durabilă bazată pe protejarea identității locale, nu pe sacrificarea acesteia. Voi fi alături de comunitate în toate demersurile instituționale și legale care vor urma.

Cu respect,

Bucur Bogdan

Primarul Comunei Rășinari”, este mesajul edilului.

O investiție estimată la aproximativ 25 de milioane de euro

Referendumul a fost organizat în contextul proiectului companiei Mineral Proiect Invest S.A., care intenționează să exploateze roci magnezitice în zona Valea Dobra, pe teritoriul comunei Rășinari.

Proiectul prevede dezvoltarea unei exploatări miniere de suprafață, cu o investiție estimată la aproximativ 25 de milioane de euro. Potrivit companiei, cariera ar urma să ocupe aproximativ șapte hectare, în scenariul unei exploatări pe o perioadă de 20 de ani.

Inițiativa a generat dezbateri în comunitatea din Rășinari, localitate din Mărginimea Sibiului cunoscută pentru patrimoniul cultural, tradițiile pastorale și activitățile turistice.

Oponenții investiției au exprimat îngrijorări privind posibilele efecte asupra peisajului, mediului și turismului local

Foto: Turnul Sfatului