90.000 de oameni au donat 1,13 milioane de euro pentru cei doi polițiști polonezi răniți după atacul din Cracovia

După atacul armat din centrul Cracoviei comis de tânărul Michał Oksiński (în vârstă de 24 de ani), soldat cu nouă morți și 16 răniți, a produs un val de tristețe, dar și de solidaritate în Europa.

Doi ofițeri de poliție răniți în operațiunea pentru oprirea atacatorului urmează să primească fonduri de ajutor din partea a 90.000 de donatori. Obiectivul campaniei este stângerea a 5 milioane de zloți pentru polițiștii răniți grav în atacul din Cracovia și familiile acestora.



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Campania „Pentru poliști și familia lor” a fost lansată pe platforma Zrzutka.pl. În doar 17 ore s-au strâns 4.953.601 zloți (1,13 milioane de euro) de la 91.062 de donatori.

„Amploarea și rapiditatea mobilizării arată cât de puternic a fost resimțită această tragedie în societatea poloneză. Zeci de mii de oameni au transformat emoția și recunoștința în ajutor concret pentru cei care și-au riscat viața pentru a-i proteja pe alții. În paralel, apelurile pentru donarea de sânge au adus în atenția publicului nevoile urgente ale polițiștilor răniți”, au declarat inițiatorii campaniei.

Cei doi polițiști care au intervenit pentru a-l opri pe atacator au fost răniți grav într-un schimb de focuri de armă până să-l doboare pe atacatorul care era înarmat cu o pușcă AR-15, echipat cu uniformă militară și cu vestă antiglonț de fabricație chinezească.

Au fost lăudați pentru eroism. Și-au riscat viețile pentru a-l preveni pe atacator să mai ucidă alte persoane.

Sursa Foto: X