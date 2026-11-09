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Tribunalul București analizează cererea lui Călin Georgescu de înlocuire a arestului său preventiv cu o altă măsură

Catalin Lupasteanu
Tribunalul București analizează cererea lui Călin Georgescu de înlocuire a arestului său preventiv cu o altă măsură
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Judecătoarea Diana Nicoleta Costea de la Tribunalul București reia, luni, analizarea cererii lui lui Călin Georgescu de înlocuire a măsurii arestării preventive în cazul său în dosarul de înșelăciune și grup infracțional organizat de la DIICOT, după ce joi a amânat dezbaterile pe fondul lipsei motivării Curții de Apel București prin care această instanță a prelungit, definitiv, cu încă 30 de zile măsura fostului candidat la alegerile prezidențiale.

Fostul candidat a fost scos, joi, din Arestul central al Poliției Capitalei și dus în fața judecătoarei, dar dezbaterile au fost amânate pentru luni. O zi mai târziu, vineri, Curtea de Apel București a finalizat motivarea prelungirii măsurii fostului prezidențiabil, iar Gândul a prezentat motivele magistraților Curții.

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Curtea pune „tunul” pe Tribunal

Curtea de Apel București a motivat că faptele cercetate de DIICOT, pentru care există atât indicii cât și probe sunt extrem de grave, că discuțiile sale telefonice privind aranjamentele pentru plecarea din România nu sunt abstracte ci reale, și mai ales că cei doi inculpați arestați în acest dosar, Ionel Rusen și fostul candidat, au dat dovadă de perseverență infracțională.

Călin Georgescu și Ionel Rusen cer la Tribunal înlocuirea arestării preventive. Când ajung cei doi în fața judecătorilor

Călin Georgescu și Ionel Rusen cer la Tribunal înlocuirea arestării preventive

Un alt aspect punctat de Curte este acela că judecătorii de drepturi și libertăți de la Tribunal nu ar fi procedat corespunzător când au încercat eliberarea lui Georgescu la cererile sale, arătând că decizia definitivă a CAB prin care s-a luat, definitiv măsura preventivă, trebuie răsturnată strict doar când există situații și probe noi în dosar care să răstoarne complet argumentația inițială.

Curtea a arătat că magistrații de drepturi și libertăți ai Tribunalului ar fi motivat deciziile luate, de lăsare în libertate a lui Georgescu, fără a ține cont de motivele esențiale ale deciziei definitive de arestare și mai ales fără a explica ce probe total noi pot dărâma motivarea Curții.

Cine va analiza a doua cerere de eliberare a lui Georgescu

Cererea de înlocuire a măsurii arestării preventive a lui Călin Georgescu va fi analizată la Tribunalul București de judecătoare de drepturi și libertăți Diana Nicoleta Costea.

Numele judecătoarei apare pe lista semnatarilor de la Tribunalul București a scrisorii de susținere a judecătorilor Beșiu și Moroșanu, care au devoalat numeroase situații inadvertente ce ar avea loc la Curtea de Apel București.

Prin asumarea semnării acestui document, magistratul Costea a aderat la ideea colegei pe care a susținut-o, judecătoarea Moroșanu, aceea că la Curtea de Apel București ar avea loc o serie de nereguli.

Printre semnatarii respectivei scrisori s-a numărat și procurorul șef al EPPO la acea vreme, Laura Codruța Kovesi. „Problemele trebuie rezolvate, nu să fie sancționați cei care le semnalează”, au cerut magistrații în respectiva scrisoare publică.

Reacția masei de magistrați a apărut urmare gestului fără precedent al judecătoarei Raluca Moroșanu de a devoala o serie de nereguli de la Curtea de Apel București.

Evoluția magistratului Costea

Potrivit propriilor detalii de pe contul profesional de pe platforma Linkedin magistratul Diana Costea, activează de zece ani în Justiție ea soluționând spețe la diferite instanțe de judecată.

Astfel, în perioada 2012 – 2013 aceasta a absolvit masterul cu specializare în dreptul Muncii, al Universității București, concomitent, în perioada 2012 – 2014 ea a urmat și cursurile de formare a Institutului Național al Magistraturii.

Ea a urmat cursurile Universității de Drept din București în perioada 2007 -2011 iar anterior, în perioada 2003 – 2007 ea a absolvit liceul teoretic din Zimnicea, unde s-a specializat în „matematică și științe informatice”.

După ce a acces în Justiție judecătoarea a activat în perioada 2014 – 2015 la Judecătoria Tulcea, în 2016 la Judecătoria Ploiești după care, din 2016, timp de opt ani, la Judecătoria Sectorului 4 din București.

Din octombrie 2024 și până în prezent Diana Nicoleta Costea este magistrat al Tribunalului București, la Secția I Penal, unde a soluționat numeroase cauze, între acestea neexistând spețe de interes major.

Ce va cere Georgescu judecătoarei Costea

Călin Georgescu și Ionel Rusen cer la Tribunal înlocuirea arestării preventive. Reamintim că, în urmă cu doar câteva zile, s-a decis ca arestul preventiv să fie prelungit cu încă 30 de zile pentru fostul candidat prezidențial.

Cererea lui Călin Georgescu a primit termen pentru analizare în data de 5 noiembrie, în vreme ce cererea lui Ionel Rusen va fi luată în discuție în data de 10 noiembrie.

Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale. Sursă foto: Mediafax Foto.

În oricare dintre cele două cazuri, decizia judecătorilor de drepturi și libertăți de la Tribunal nu va fi una definitivă și nici executorie. De amintit este și faptul că, recent, Curtea de Apel București a respins o cerere similară a lui Călin Georgescu și l-a menținut pe acesta în arest preventiv pe fondul acuzațiilor din dosarul DIICOT.

Georgescu în arest pentru încă 30 de zile

Călin Georgescu va rămâne în arest preventiv încă 30 de zile. Curtea de Apel București a admis contestația DIICOT în dosarul în care este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Decizia este definitivă și a fost transmisă pe 28 octombrie. Toate detaliile pot fi accesate AICI.

„CAB în dosarul nr 44381/3/2026 admite contestația DIICOT -Central desființează în totalitate decizia judecătorului de drepturi și libertăți de la TMB și după rejudecare admite cererea DIICOT de prelungirea măsuri arestului preventiv pentru inculpați Georgescu S Calin și Rusen Ionel, pănă la o nouă verificare dar nu mai târziu de 30 de zile 28.11.2026 inclusiv. Respinge contestația inculpatului Rusen Ionel de revocarea măsuri. Decizia este definitivă”, se arată în decizia Curții de Apel București.

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