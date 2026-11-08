Prima pagină » Actualitate » Incendiu puternic în Chiajna. Două case au fost cuprinse de flăcări. Autoritățile intervin cu opt autospeciale

Incendiu puternic în Chiajna. Două case au fost cuprinse de flăcări. Autoritățile intervin cu opt autospeciale

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un incendiu puternic a izbucnit la două case de pe strada Grigore Eremia din Chiajna, județul Ilfov. Flăcările s-au extins la nivelul celor două imobile, iar fumul dens și riscul ca focul să ajungă la locuințele din vecinătate au determinat mobilizarea rapidă a echipajelor de intervenție.

UPDATE 16:30: ISU B-IF anunță că cinci persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma incendiului. Potrivit acestora, una dintre victime a suferit arsuri la nivelul feței, în timp ce alte patru persoane au prezentat simptome specifice unui atac de panică. Pompierii intervin în continuare pentru lichidarea incendiului.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov, la sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta cu flacără deschisă și degajări mari de fum.

Sondaj Gândul

Ați vota-o președinte pe Diana Buzoianu?

Loading ...

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la 2 case cu regim de înălțime P+1, pe strada Grigore Eremia, Chiajna, Ilfov. La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta cu flacără deschisă, degajări mari de fum și cu posibilități de propagare la vecinătăți”.

Pentru stingerea incendiului, pompierii intervin cu 8 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare și două echipaje SMURD.

Potrivit ISU B-IF, incendiul a fost localizat la nivelul celor două imobile și, momentan, nu există informații cu privire la existența unor victime.

„Intervenim cu 8 de autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare și două echipaje SMURD. Până în momentul de față nu avem informații cu privire la victime. În momentul de față incendiul este localizat la nivelul celor două imobile”.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
Telefonul l-a dat DE GOL! Cum a contribuit dispozitivul la căderea unui cancelar european
Digi24
Ce se știe despre presupusul autor al atacului din Cracovia: imagine tulburătoare a unui extremist. Prima zi de doliu național
Cancan.ro
Localitățile din România în care ninge săptămâna viitoare. Meteorologii anunță 10 zile consecutive de ninsori
Prosport.ro
Julia de la Exotic l-a refuzat pe Adrian Mutu: „Eram fițoasă”. Cum arată acum
Adevarul
A renunțat la o carieră de succes în România și a luat-o de la zero în America. Povestea cofetarului care a cucerit New Yorkul
Mediafax
„Sunt mândru de tine, doamna mea”. Claudiu Manda, mesaj pentru Olguța Vasilescu
Click
Ce meniu a avut și cine a cântat la nunta Cristinei Bâtlan. 250 de invitați, trandafiri roșii și distracție până la 4 dimineața
Digi24
„Cea mai mare bogăție naturală pe care o avem”. Dan Dinu dezvăluie provocările și surprizele documentarului „Delta Sălbatică”
Cancan.ro
WOW! Câți bani ar fi primit Gabriella, de la Antena 1, pentru că a făcut amor cu Prințul Marco? Ispitele ar avea primă de obiectiv
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști pe adolescentul din „Karate Kid”? Ralph Macchio împlinește 65 de ani
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Mașina Zilei: Skoda Scala 2021, compacta ideală pentru familii și oraș. Puncte forte și compromisuri la sub 8.000 de euro
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Criptarea care îți protejează contul bancar ar putea fi „spartă” de un calculator cuantic în 3 zile, sugerează un studiu
Mediafax Italia
Codul secret care TE POATE SALVA pe stradă!
Mediafax Spania
BREAKING! Șoferului premierului, ARESTAT!
FLASH NEWSVicepreședintele Senatului, Robert Cazanciuc, s-a pozat într-o ipostază inedită pe Facebook și a transmis un mesaj românilor: „Să fim sinceri, nu totul este varză”
16:52
Vicepreședintele Senatului, Robert Cazanciuc, s-a pozat într-o ipostază inedită pe Facebook și a transmis un mesaj românilor: „Să fim sinceri, nu totul este varză”
ANUNȚ81 de foști deputați din Republica Moldova solicită reanalizarea proiectului de modificare a legii privind redobândirea cetățeniei române
16:51
81 de foști deputați din Republica Moldova solicită reanalizarea proiectului de modificare a legii privind redobândirea cetățeniei române
FLASH NEWSMeghan Markle și mama sa vor să coopereze cu FBI-ul în ancheta care îl vizează pe tatăl ducesei, Thomas Markle
16:02
Meghan Markle și mama sa vor să coopereze cu FBI-ul în ancheta care îl vizează pe tatăl ducesei, Thomas Markle
ULTIMA ORĂUrsula von der Leyen vine mâine în România. Șefa Comisiei Europene se va întâlni cu Nicușor Dan și premierul Luca Niculescu. Programul complet al vizitei
15:50
Ursula von der Leyen vine mâine în România. Șefa Comisiei Europene se va întâlni cu Nicușor Dan și premierul Luca Niculescu. Programul complet al vizitei
FLASH NEWSAutoritățile poloneze au deschis o anchetă pentru atentat „terorist”, în urma atacului din Cracovia
15:34
Autoritățile poloneze au deschis o anchetă pentru atentat „terorist”, în urma atacului din Cracovia
ULTIMA ORĂFranța se alătură negocierilor cruciale pentru pacea din Ucraina de la Abu Dhabi. Ministru de Externe: „Europenii vor fi bine reprezentați“
15:31
Franța se alătură negocierilor cruciale pentru pacea din Ucraina de la Abu Dhabi. Ministru de Externe: „Europenii vor fi bine reprezentați“

Cele mai noi

Trimite acest link pe