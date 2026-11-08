Incendiu puternic în Chiajna. Două case au fost cuprinse de flăcări. Autoritățile intervin cu opt autospeciale

Un incendiu puternic a izbucnit la două case de pe strada Grigore Eremia din Chiajna, județul Ilfov. Flăcările s-au extins la nivelul celor două imobile, iar fumul dens și riscul ca focul să ajungă la locuințele din vecinătate au determinat mobilizarea rapidă a echipajelor de intervenție.

UPDATE 16:30: ISU B-IF anunță că cinci persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma incendiului. Potrivit acestora, una dintre victime a suferit arsuri la nivelul feței, în timp ce alte patru persoane au prezentat simptome specifice unui atac de panică. Pompierii intervin în continuare pentru lichidarea incendiului.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov, la sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta cu flacără deschisă și degajări mari de fum.

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„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la 2 case cu regim de înălțime P+1, pe strada Grigore Eremia, Chiajna, Ilfov. La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta cu flacără deschisă, degajări mari de fum și cu posibilități de propagare la vecinătăți”.

Pentru stingerea incendiului, pompierii intervin cu 8 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare și două echipaje SMURD.

Potrivit ISU B-IF, incendiul a fost localizat la nivelul celor două imobile și, momentan, nu există informații cu privire la existența unor victime.