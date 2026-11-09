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Gândul l-a descoperit pe hackerul care ar fi atacat sistemele frigorifice de la Carrefour. A fost jurnalist la București, apoi a ajuns în vizorul FBI

Gândul l-a descoperit pe hackerul care ar fi atacat sistemele frigorifice de la Carrefour. A fost jurnalist la București, apoi a ajuns în vizorul FBI
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Cel puțin 11 țări au fost vizate în ultimele luni de atacuri cibernetice asupra sistemelor frigorifice, iar România a devenit și ea o țintă în noaptea de duminică, 2 noiembrie. Vorbim mai exact de șase magazine care aparțin lanțului Carrefour, ale căror frigidere s-au transformat, timp de câteva ore, în cuptoare. La două zile distanță, două grupări de hackeri, proruse, au revendicat aceste atacuri. Gândul a aflat că în spatele acestor grupări s-ar afla un italian care are legături cu România. Se numește Chris Barlati, are 34 de ani, și chiar a fost reținut în Spania într-o operațiune desfășurată de FBI, dar și într-o anchetă care vizează furtul de date personale a mai multor români.

Poliția din Spania l-a reținut în luna martie 2026 pe Chris Barlati, după o operațiune desfășurată cu sprijinul FBI, care îl suspecta de colaborare cu grupări de hacker proruși, atacuri informatice și chiar glorificarea terorismului.

Și-a ales un nume fals, ”Marco”, și pretindea că este student și locuiește împreună cu iubita lui în casa acesteia. Și, se pare că inclusiv iubita lui trăia într-o minciună, pentru că nu ar fi știut, până de curând, cine este cu adevărat bărbatul de lângă ea.

În urma perchezițiilor, anchetatorii spanioli au descoperit că acesta opera ca un profesionist. Barlati își depozita toate dispozitivele în pungi Faraday, concepute special ca să blocheze semnale electromagnetice, și nu salvase niciun număr de telefon în agenda sa.

Acuzațiile la adresa lui erau grave: hackerul italian era suspectat că ar fi fost implicat în sabotarea unor instalații industriale, a cuptorului unui crematoriu din Alicante, dar și a echipamentelor de alimentare cu apă potabilă.

Postul naționat de televiziune laSexta a relatat, în iulie, un reportaj despre acuzațiile aduse italianului

Însă legătura lui cu România a ieșit la iveală în timpul anchetelor despre grupările cu care Barlati ar fi colaborat. Poliția din Spania l-a asociat cu CyberArmy or Russia Reborn, Z-Pentest, dar și cu activități ale NoName057(16). Ultimele două chiar au revendicat pe 4 noiembrie atacurile asupra sistemelor frigorifice din supermaketurile europene, inclusiv din România.

Iar povestea hackerului italian devine și mai interesantă pe măsură ce înaintăm cu investigația în jurul celor două grupări. Potrivit unor dezvăluiri făcute de Bloomberg, Barlati ar fi încercat să o ajute pe Victoria Dubranova, o ucraineancă pusă sub acuzare în Statele Unite pentru presupuse activități în cadrul grupărilor de hackeri proruși. Mai exact, femeia este acuzată că ar fi furnizat o bază de date cu informații despre cetățeni  din Ucraina, Republica Moldova și … România.

sursa: www.courthousenews.com

Legătura cu Bucureștiul și o sincronizare suspectă

De fapt, legătură lui Chris Barlati cu România este mult mai veche și ”camuflată”, aparent, foarte bine. Acesta poza, în urmă cu un deceniu, în postura de jurnalist. Mai exact, în 2015, italianul a realizat un interviu chiar la București cu un producător de filme pentru adulți, italian de asemenea, pe nume Mario Salieri.

Deși situația juridică a lui Chris Barlati este incertă, după ce a pledat nevinovat în Spania, acesta a publicat un mesaj extrem de interesant pe blogul său, fix a doua zi după ce cele două grupări de hackeri cu care a fost asociat au revendicat atacurile asupra sistemelor frigorifice, iar apoi au șters mesajul.

Italianul semnează textul folosind un titlu provocator: ”Operațiunea sub steag fals a frigiderelor, confirmată: «Putin a fost de vină!»”.

sursa foto: sadefenza.blogspot.com

În această situație, se conturează un tablou cel puțin bizar. Pentru că, pusă în oglindă cu acuzațiile formulate de către spanioli, postarea lui Barlati capătă o altă semnificație după ce invocă o înscenare occidentală.

Italianul dă de gol astfel o familiaritate cu lumea hackerilor și culisele acestor operațiuni cibernetice care au zguduit Europa, implicit România.

Rămâne să vedem dacă aceste anchete internaționale vor scoate la lumină adevărații vinovați pentru aceste atacuri cibernetice grave și îi vor putea opri, sau este doar începutul unui șir de sabotaje periculoase.

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