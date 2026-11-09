Mai ții minte mașina României anilor 2000, celebrul Daewoo Cielo? Unele exemplare au supraviețuit până astăzi și sunt înregistrate ca vehicule istorice. Cât costă un exemplar cu doar 4.500 de kilometri la bord

Daewoo Cielo, unul dintre cele mai cunoscute modele auto de pe șoselele României în anii 2000, a devenit astăzi o amintire pentru mulți dintre cei care au crescut în acea perioadă. În timp ce numeroase exemplare au dispărut din trafic, unele au fost păstrate de proprietari și au ajuns să fie înregistrate ca vehicule istorice. Un astfel de exemplar, cu doar 4.500 de kilometri la bord, a fost scos recent la vânzare pentru suma de 4.500 de euro.

Anunțul, care a trezit nostalgia în rândul pasionaților, a fost publicat pe un grup de Facebook. Proprietarul unui Daewoo Cielo în versiunea Executive descrie mașina drept cel mai bine echipat model din gama anului 2005. Automobilul are culoarea gri metalizat și, potrivit informațiilor prezentate în anunț, a avut un singur proprietar.

Sondaj Gândul Ați vota-o președinte pe Diana Buzoianu? Nu

Da Vezi rezultate

Loading ...

Vânzătorul spune că mașina are doar 4.500 de kilometri în bord, iar exemplarul este prezentat drept automobil istoric, statut care îl diferențiază de numeroasele mașini ale aceluiași model care au circulat pe șoselele din România în urmă cu aproximativ două decenii.

Printre dotările modelului se numără aerul condiționat, servodirecția, geamurile electrice pentru toate cele patru portiere, închiderea centralizată și proiectoarele de ceață.

Daewoo Cielo, o posibilă investiție pentru viitor?

Dincolo de nostalgia pe care o trezește automobilul, proprietarul atrage atenția că valoarea unei mașini istorice ar putea crește substanțial în următorii ani. Acesta susține că automobilele istorice bine întreținute pot deveni tot mai valoroase odată cu trecerea timpului.

În cazul lui Daewoo Cielo, proprietarul mizează pe statutul de model reprezentativ pentru anii ’90 și pe raritatea exemplarelor care au rămas în stare bună și au acumulat puțini kilometri.

„Un autoturism obișnuit se depreciază odată cu trecerea anilor. În schimb, un automobil istoric bine păstrat, îi crește prețul de la an la an. Daewoo Cielo este un model reprezentativ pentru anii ’90, iar exemplarele cu kilometri puțini și statut oficial de automobil istoric merită luate în considerare de cei care apreciază mașinile clasice”, a scris vânzătorul mașinii în anunț.

Cât costă exemplarul cu doar 4.500 de kilometri la bord?

Pentru Daewoo Cielo fabricat în 2005, proprietarul cere 4.500 de euro. Suma este justificată de acesta prin kilometrajul foarte mic, statutul de automobil istoric și faptul că mașina a avut un singur proprietar.

Vânzătorul îl descrie drept un automobil potrivit pentru colecționari sau pentru cei care își doresc să păstreze o amintire a mașinilor care au făcut parte din peisajul auto românesc al anilor ’90 și 2000.