Bolojan dă în judecată foştii preşedinţi ai PNL ca să recupereze datoriile partidului, care ar ajunge la aproximativ 20 de milioane de euro. PNL a început negocierile pentru fuziunea prin absorbţie a partidului lui Ludovic Orban, Forţa Dreptei

Liberalii au convocat duminică, 8 noiembrie, la Vila Lac un Birou Politic Naţional. Din informaţiile obţinute pe surse de Gândul, subiectul principal al întâlnirii este legat de datoriile partidului.

Potrivit surselor apropiate partidului, banii pe care-i datorează PNL către diverşi, inclusiv statului român, se ridică la aproape 20 de milioane de euro.

Numai din campania electorală a fostului preşedinte al PNL, Nicolae Ciucă, partidul trebuie să dea înapoi peste 14 milioane de lei; fonduri pe care formaţiunea nu le-a putut justifica în mod legal, iar Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus recuperarea banilor prin mijloacele legale.

Aceleaşi surse mai spun că preşedintele Ilie Bolojan ar fi declarat că intenţionează să se îndrepte cu procese către foştii şefi ai partidului care au băgat formaţiunea în datorii.

În aceeaşi şedinţă, s-a continuat discuţia pentru retragerea prefecţilor şi subprefecţilor liberali din funcţii.

De asemenea, Ilie Bolojan a cerut mandat de la partid ca să înceapă fuziunea cu partidul condus de Ludovic Orban, Forţa Dreptei. Se doreşte întoarcerea în PNL a lui Orban, precum şi a întregii sale echipe.

PNL a transmis că în cadrul Biroului Politic de duminică s-a făcut primul pas spre „Polul Modernizării”

Partidul Național Liberal face primul pas spre constituirea Polului Modernizării.

Biroul Politic Național PNL a aprobat în unanimitate, duminică, 8 noiembrie, deschiderea negocierilor pentru fuziunea prin absorbție a partidului Forța Dreptei și constituirea unor comisii de specialitate care să elaboreze propuneri liberale în domenii strategice.

Din comisii vor face parte membri ai PNL, dar și specialiști din afara partidelor politice pe care ii invităm să își aducă expertiza în vederea creării politicilor publice din România.

Negocierile cu Forța Dreptei sunt prima etapă în constituirea Polului Modernizării. Este direcția stabilită inclusiv la Congresul PNL din iunie 2026 și susținută de majoritatea membrilor PNL.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a subliniat în ședința BPN din această seară că partidul își va folosi timpul în opoziție pentru a construi o alternativă serioasă de centru-dreapta pentru alegerile din 2028, cu candidați credibili și soluții concrete de guvernare.

BPN a aprobat, tot în unanimitate, inițierea procedurilor de recuperare a sumelor aferente facturilor neachitate sau contractelor încheiate fără respectarea prevederilor statutare.