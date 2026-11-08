Prima pagină » Știri externe » Donald Trump, în postura de „rață șchioapă” la Summitul APEC cu Putin și Xi. Ce alt fost președinte al SUA a mai avut o experiență similară după ce propriul partid a pierdut controlul asupra Congresului

Donald Trump, în postura de „rață șchioapă” la Summitul APEC cu Putin și Xi. Ce alt fost președinte al SUA a mai avut o experiență similară după ce propriul partid a pierdut controlul asupra Congresului

Donald Trump, în postura de „rață șchioapă” la Summitul APEC cu Putin și Xi. Ce alt fost președinte al SUA a mai avut o experiență similară după ce propriul partid a pierdut controlul asupra Congresului
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

La momentul planificării summitului APEC (Cooperarea Economică Asia-Pacific) de la Shenzhen, Donald Trump era în poziție de putere să negocieze chiar împărțirea sferelor mondiale. După ce republicanii au pierdut controlul asupra Congresului, președintele american se va întâlni cu Xi Jinping și cu Vladimir Putin în postura de „rață șchioapă” care nu poate negocia nimic. S-ar putea chiar ca Putin și cu Xi să-și impună agenda autocratică la nivel global și să-și lărgească influența asupra Asiei, Africii, Orientului Mijlociu și a Europei. 

Summitul ar urma să aibă loc între 18 și 19 noiembrie, iar principalele teme ar putea fi reluarea negocierilor de pace pentru Ucraina și Iran din care lumea liberă ar putea ieși „șifonată”. În joc ar fi și acordul energetic prin care SUA s-au angajat să cumpere motorină din Rusia. La capitolul comerț, Trump nu mai poate să amenințe cu tarife vamale agresive, nici nu mai poate să fie mediatorul conflictelor așa cum a fost în 2025, în cazul războaielor dintre India și Pakistan, respectiv Cambodgia și Thailanda. Va trebui chiar să să menajeze China pentru a achiziționa în continuare metalele rare încă esențiale industriei big tech din SUA.

Sondaj Gândul

Ați vota-o președinte pe Diana Buzoianu?

Loading ...

South China Morning Post  reamintește că au mai fost președinți americani care au fost în postura lui Trump. La rândul lor s-au confruntat cu un adevărat „Waterloo” la alegerile de la mijlocul mandatului, când propriul lor partid a pierdut controlul asupra ambelor camere ale Congresului SUA.

George W. Bush, președintele republican al SUA, a participat la summitul APEC din 19 noiembrie 2006 în aceeași postură. Republicanii au pierdut controlul asupra Congresului după alegerile din 7 noiembrie 2006, iar democrata Nancy Pelosi avea să devină în ianuarie 2007 prima femeie președinte a Camerei Reprezentanților. Poziția lui slăbită la întâlnirea cu liderul chinez Hu Jintao din 2006 a făcut China să facă o demonstrație de forță la Jocurile Olimpice de la Beijing organizate doi ani mai târziu.

Tot în 2008, Rusia a invadat Georgia pentru a anexa două teritorii. A fost pentru prima dată când George W. Bush, președintele care a condus două războaie în care a răsturnat cu succes regimuri din Orientul Mijlociu, s-a prezentat slăbit la o întâlnire internațională. Efectele s-au resimțit pe termen lung.

Nemulțumirile americanilor privind modul cum administrația a gestionat problemele cauzate de uraganul Katrina în 2005, începutul colapsului bulei imobiliare în SUA, cazul lșui Terri Schiavo și alte scandaluri care au implicat politicieni republicani, precum și prelungirea războiului din Irak soldate cu multe pierderi de militari, i-au dăunat lui Bush la imagine.

Și președintele democrat Barack Obama a apărut în această postură de președinte lipsit de putere la summitul G20 de la Hangzhou din China. Partidul Democrat a fost anihilat la alegerile din 4 noiembrie 2014, ca urmare a „valului roșu”. Legea privind îngrijirea medicală accesibilă (Obamacare) nu l-a ajutat prea mult pe Obama.

Răspunsul prea slab la amenințarea din partea Statului Islamic, anexarea rusă a Crimeii, scandalul prelungit al atacurilor din Benghazi,  problema conductei petroliere Keystone, precum și promovarea politicilor progresiste (protejarea mediului, legalizarea marijuanei și căsătoriile între persoanele de același sex) au fragmentat electoratul democrat, divizat între social-liberali, progresiști și liberalii moderați care s-au orientat spre republicani.

Slăbirea lui Obama pe plan extern a dus la un deceniu de erodarea democrației în urma expansiunii agresive a autoritarismului, manifestat prin rezistența tendințelor dictatoriale și iliberale care au marcat politica mondială. Autocrațiile s-au extins și s-au consolidat prin rețele economice și de propagandă comune în mai multe părți ale planetei, inclusiv în SUA potrivit rapoartelor presei liberale.

Sursa Foto: The White House

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ANALIZĂRevolta generației Z împotriva autoritarismului și costurilor vieții s-a reflectat în alegeri și în proteste. 2026, anul în care tinerii au transmis că este nevoie de o schimbare
22:33
Revolta generației Z împotriva autoritarismului și costurilor vieții s-a reflectat în alegeri și în proteste. 2026, anul în care tinerii au transmis că este nevoie de o schimbare
MILITARGadi Eisenkot îndeamnă la acțiuni militare urgente împotriva grupării Hamas: „Nu este timp de pierdut” / Ce spune Trump despre posibilitatea reluării atacurilor împotriva Iranului
21:02
Gadi Eisenkot îndeamnă la acțiuni militare urgente împotriva grupării Hamas: „Nu este timp de pierdut” / Ce spune Trump despre posibilitatea reluării atacurilor împotriva Iranului
CONTROVERSĂGeorge Simion îl acuză pe ministrul de Interne polonez că „a mințit fără nicio jenă”, după ce autoritățile au dezvăluit că atacatorul din Cracovia are orientări de „extremă dreaptă”
20:45
George Simion îl acuză pe ministrul de Interne polonez că „a mințit fără nicio jenă”, după ce autoritățile au dezvăluit că atacatorul din Cracovia are orientări de „extremă dreaptă”
FLASH NEWSHakeem Jeffries, liderul democraților din Congresul SUA, îl acuză pe Pete Hegseth de abuz în putere și cere înlăturarea sa de la șefia Pentagonului: „A subminat securitatea noastră națională cu acest război costisitor și nesăbuit cu Iran”
20:09
Hakeem Jeffries, liderul democraților din Congresul SUA, îl acuză pe Pete Hegseth de abuz în putere și cere înlăturarea sa de la șefia Pentagonului: „A subminat securitatea noastră națională cu acest război costisitor și nesăbuit cu Iran”
FLASH NEWSPartidele arabe din Lista Comună intenționează să sprijine un posibil guvern israelian condus de Gadi Eisenkot
18:18
Partidele arabe din Lista Comună intenționează să sprijine un posibil guvern israelian condus de Gadi Eisenkot
NEWS ALERTAccident feroviar grav în apropiere de Cairo: autoritățile anunță patru morți și 88 de răniți. 72 de ambulanțe au fost trimise la fața locului
17:10
Accident feroviar grav în apropiere de Cairo: autoritățile anunță patru morți și 88 de răniți. 72 de ambulanțe au fost trimise la fața locului
Mediafax
Telefonul l-a dat DE GOL! Cum a contribuit dispozitivul la căderea unui cancelar european
Digi24
Ce se știe despre presupusul autor al atacului din Cracovia: imagine tulburătoare a unui extremist. Prima zi de doliu național
Cancan.ro
Prințul întoarce armele: Reacție misogină a lui Marco la adresa Gabriellei. Cum a jignit-o și ce a spus despre aspectul fizic al ispitei
Prosport.ro
Alexandru Țiriac a pus ochii pe minunea chinezească de 3.000.000 de euro, care a depășit 500 km/h
Adevarul
De la un profit de 272 de milioane de euro la vânzarea cu 200 de milioane. Cum a ajuns Liberty Galați în pragul falimentului
Mediafax
„Sunt mândru de tine, doamna mea”. Claudiu Manda, mesaj pentru Olguța Vasilescu
Click
Mariana Mihuț a împlinit 84 de ani! Fermecat de frumusețea ei, Victor Rebengiuc a divorțat de prima soție: „Ne-am iubit mult!”
Digi24
După valul de frig și ploi, vom avea vreme de primăvară: temperaturi de peste 20°C
Cancan.ro
Localitățile din România în care ninge săptămâna viitoare. Meteorologii anunță 10 zile consecutive de ninsori
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Mira de la „Insula Iubirii” înainte. Transformarea prin care a trecut iubita lui Ian
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Mașina Zilei: Skoda Scala 2021, compacta ideală pentru familii și oraș. Puncte forte și compromisuri la sub 8.000 de euro
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Criptarea care îți protejează contul bancar ar putea fi „spartă” de un calculator cuantic în 3 zile, sugerează un studiu
Mediafax Italia
Codul secret care TE POATE SALVA pe stradă!
Mediafax Spania
BREAKING! Șoferului premierului, ARESTAT!
CONTROVERSĂIlie Bolojan a dat un ultimatum „puciștilor” din PNL: ori își retrag acțiunile în instanță împotriva partidului, ori sunt excluși
23:13
Ilie Bolojan a dat un ultimatum „puciștilor” din PNL: ori își retrag acțiunile în instanță împotriva partidului, ori sunt excluși
FLASH NEWSTraian Băsescu avertizează Guvernul Niculescu în privința majorării salariului minim și a indexării pensiilor. Ce risc vede fostul președinte
22:05
Traian Băsescu avertizează Guvernul Niculescu în privința majorării salariului minim și a indexării pensiilor. Ce risc vede fostul președinte
MARIUS TUCĂ SHOWMarius Tucă Show începe luni, 9 noiembrie, de la ora 17.00, pe Gândul. Invitat: George Simion
22:00
Marius Tucă Show începe luni, 9 noiembrie, de la ora 17.00, pe Gândul. Invitat: George Simion
FLASH NEWSReferendumul de la Rășinari privind exploatarea magneziului a depășit pragul de validare. Aproape jumătate dintre alegători au votat până la ora 21:00
21:57
Referendumul de la Rășinari privind exploatarea magneziului a depășit pragul de validare. Aproape jumătate dintre alegători au votat până la ora 21:00
EXCLUSIVStenograme din ședința PNL. Contre între Bolojan și Thuma: „Demarați alegerile în organizații/de ce fugiți de alegeri, domnule Bolojan? / Conduceți partidul ăsta doar cu președinți interimari, pe care-i schimbați când vreți dumneavoastră”
21:55
Stenograme din ședința PNL. Contre între Bolojan și Thuma: „Demarați alegerile în organizații/de ce fugiți de alegeri, domnule Bolojan? / Conduceți partidul ăsta doar cu președinți interimari, pe care-i schimbați când vreți dumneavoastră”
NEWS ALERTBolojan dă în judecată foştii preşedinţi ai PNL ca să recupereze datoriile partidului, care ar ajunge la aproximativ 20 de milioane de euro. PNL a început negocierile pentru fuziunea prin absorbţie a partidului lui Ludovic Orban, Forţa Dreptei
20:15
Bolojan dă în judecată foştii preşedinţi ai PNL ca să recupereze datoriile partidului, care ar ajunge la aproximativ 20 de milioane de euro. PNL a început negocierile pentru fuziunea prin absorbţie a partidului lui Ludovic Orban, Forţa Dreptei

Cele mai noi

Trimite acest link pe