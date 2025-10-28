A dat pe nimic, pe OLX, un obiect banal, fără să știe cât valorează, de fapt. „Trofeul” găsit pe Internet

Internetul este locul unde se pot găsi adevărate comori la prețuri de chilipir, în special când cei care postează anunțurile nu știu ce au în față, de fapt. Este și cazul unei femei din Polonia, care s-a lăudat pe Instagram cu o descoperire uimitoare: a obținut gratis o lampă unicat, estimate la 2.500 de zloți, adică circa 2.900 de lei, potrivit fakt.pl.

Pe internet apar frecvent adevărate ocazii, iar uneori se pot găsi piese deosebite. Sylwia, o utilizatoare din Polonia, a spus pe Instagram ce anume a găsit pe Olx: o lampă oferită gratuit. Ea nu a stat prea mult pe gânduri înainte de a o lua.

Sylwia s-a grăbit să o contacteze pe femeia care postase anunțul și a mers imediat să ridice lampa. După ce a ajuns acasă, ea a realizat ce comoară primise. Era, de fapt, o piesă create de celebra firmă Murano, renumită pentru lucrările sale din sticlă.

„Mă uit și văd că e o lampă Crystalstrass Murano, toată din sticlă, cu aur de 24 de carate încrustat în petalele florilor. Apoi, doamna îmi scrie din nou și îmi trimite poze cu niște aplice asortate. Mi-a făcut ziua mai frumoasă„, a povestit femeia pe Instagram.

Lampa aceasta este estimată la 2.500 de zloți, adică circa 2.900 de lei, dar pe Internet pot fi găsite oferte chiar și de trei ori mai mari pentru modele asemănătoare. Însă Sylwia nu are de gând să o vândă pentru bani. Susține că va deveni un accesoriu elegant în apartamentul ei.

„Doamna renovase și a spus că nu se mai potrivește cu noul decor. Dacă nu o luam eu, ar fi ajuns la gunoi. Nu intenționez să o vând sau să fac profit de pe ea„, a explicat Sylwia într-un alt clip publicat pe profilul său.

