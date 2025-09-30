În efortul de a atrage bani la buget, mai ales în contextul unui deficit record, ANAF a luat în vizor surse de venituri importante cum ar fi platformele online ca OLX sau Publi24.

În acest sens, ANAF va introduce un prag de 10.000 de lei pentru venituri din vânzarea de bunuri din proprietate personală, cum ar fi vânzarea de bunuri pe platformele online ca OLX sau Publi24, a anunţat Cosmin Neculiţă, şef serviciu Antifraudă, la evenimentul Profit E-commerce În căutarea eficienţei, după ani de creştere accelerată – Ediţia a VI-a.

Orice român care vinde bunuri de peste 10.000 lei este luat în vizor

Pragul este folosit de Fisc pentru a trimite notificări şi pentru a controla dacă persoanele implicate în acest tip de comerț îşi achită taxele. Totuși, nu înseamnă că veniturile sub acest nivel nu pot fi stabilite ca provenind din activitate economică sau că cele peste acest nivel intră obligatoriu în această categorie, precizează Autoritatea.

În prezent, ANAF foloseşte un prag de semnificaţie de 10.000 de lei pentru venituri din vânzarea de bunuri din proprietate personală pe site-urile de comerţ electronic. Astfel, o persoană care vinde asemenea bunuri, inclusiv pe platforme online vizibile, de exemplu, OLX sau Publi24, va intra în atenţia Fiscului odată ce depăşeşte 10.000 de lei ca venituri.

Persoanele care depăşesc 10.000 de lei, probabil într-un interval de un an, vor primi de la Fisc notificare de conformare pentru declararea veniturilor şi plata taxelor, scrie Profit.ro.

„Fiecare persoană cam ştie de intenţia pe care o are când realizează o vânzare. Am identificat persoane care şi-au vândut bunurile proprii haine de vreo 300.000 de lei într-un an. Nu prea se întâmplă să ajungi să depăşeşti plafonul de scutire de TVA, de 300.000 de lei, din vânzare de haine proprii. Putem şi noi să demontăm aceste practici, prin intermediul unui control, însă acum am stabilit un prag de semnificaţie de 10.000 de lei. Ştiu că sună mic şi lumea se supără. De anul acesta am diminuat acest prag de semnificaţie, în care atunci când identificăm persoane care încasează rambursuri peste 10.000 de lei, trimitem o notificare, prin SPV dacă are sau prin Poştă, cu confirmare de primire, dacă nu este înrolat în SPV”, a spus Neculiţă.

Brațul lung al ANAF. Deocamdată se dau doar atenționări

Notificarea este o atenţionare şi nu o decizie de impunere, mai precizează Fiscul. Veniturile care trec de 10.000 de lei pot fi catalogate ca venituri din activitate economică, dar nu este obligatoriu.

„Îi anunţăm că au fost identificaţi cu rambursuri în valoare de peste 10.000 de lei, să spunem, care pot reprezenta venituri dintr-o activitate economică. Din ce am verificat nu sunteţi organizat într-o formă legală, de PFA, IF, altele asemenea, pentru a şti din timp. Cumva am eliminat dintre cazurile mari de persoane fizice”, a declarat Neculiţă.

