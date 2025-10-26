Irinel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, a anunțat duminică – pe rețelele de socializare – că fost finalizată turnarea betonului și decofrarea ultimului segment de tunel la nivelul structurii de rezistență pentru tunelul Daniela, pe Secțiunea 4 Tigveni – Curtea de Argeș a Autostrăzii Sibiu – Pitești (A1).

Operațiunea marchează încheierea celei mai importante etape a lucrărilor de construcție pe acest lot, iar acum a început demontarea utilajului folosit pentru turnare.

Structura de rezistență a tunelului Alina fusese finalizată deja, iar pentru ambele construcții a fost utilizat un cofraj hidraulic special, care a lucrat pe secțiuni de câte 12,5 metri.

Construcția ambelor fire ale tunelului se desfășoară concomitent, 24 de ore din 24, 7 zile din 7, antreprenorul având mobilizate peste 600 de persoane și 210 utilaje, cu echipamente pe tot lotul. În acest moment, procentul de execuție a depășit 80%.

Lucrările pe Secțiunea 4 au început în vara anului 2023, iar ritmul de progres este avansat față de graficul inițial și termenul de finalizare stabilit pentru 2027. De altfel, reprezentant Ministerului Transporturilor, lotul ar putea fi parcurs cu vehicule chiar de anul viitor, începând din august.

În prezent, pe șantier se desfășoară lucrări pentru instalații, finisaje și infrastructura căii de rulare, urmând ca după finalizarea acestora tunelurile să fie complet operaționale. Acest proiectul este cofinanțat din fonduri europene.

FOTO – Facebook.com/IrinelScriosteanu