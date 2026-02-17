Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, îi transmite lui Trump că nu va reuși să distrugă Republica Islamică, în contextul în care negocierile dintre cele două țări încep la Geneva.

„Într-unul dintre discursurile sale recente, președintele american a afirmat că, timp de 47 de ani, America nu a reușit să distrugă Republica Islamică… Vă spun: nici dumneavoastră nu veți reuși”, a declarat Khamenei într-un discurs.

Comentariile liderului suprem vin la câteva zile după ce Trump a declarat că schimbarea regimului în Iran „ar fi cel mai bun lucru care s-ar putea întâmpla”.

„Președintele SUA spune că armata lor este cea mai puternică din lume, dar chiar și cea mai puternică armată din lume poate primi o lovitură atât de puternică încât să nu se mai poată ridica”, a declarat liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, adresându-se lui Donald Trump. „Nici voi nu veți putea răsturna Republica Islamică”, a adăugat Khamenei, potrivit Reuters.

În urmă cu câteva ore, președintele american a declarat de la bordul Air Force One că Iranul dorește să încheie un acord nuclear cu Statele Unite.

De asemenea, el avertizează că nava de război americană desfășurată în Golf ar putea fi scufundată.

„Auzim constant că SUA au trimis o navă de război spre Iran. O navă de război este cu siguranță o armă periculoasă, dar și mai periculoasă este arma capabilă să o scufunde”, spune Khamenei.

USS Abraham Lincoln se află în regiune împreună cu distrugătoarele sale cu rachete ghidate.

„Nu cred că vor să suporte consecințele pe care le-ar avea neîncheierea unui acord”, a subliniat Trump. „Am fi putut avea o înțelegere în loc să trimitem avioanele B-2 pentru a le distruge potențialul nuclear. Și a trebuit să trimitem avioanele B-2.”

Statele Unite și Iranul au început, marți, la Geneva discuții „indirecte“ pe tema disputei nucleare de lungă durată. Emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner participă la negocieri, care sunt mediate de Oman, a declarat pentru Reuters o sursă la curent cu această chestiune. Washingtonul și aliatul său apropiat, Israelul, cred că Iranul aspiră să construiască o armă nucleară ce ar putea amenința existența Israelului. Iranul susține că programul său nuclear este pur pașnic, chiar dacă a îmbogățit uraniu mult peste puritatea necesară pentru generarea de energie și aproape de ceea ce este necesar pentru o bombă.

