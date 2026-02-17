Presa maghiară ironizează datoria publică a României: „Nici măcar nu îndrăznim să scriem suma brută”

Publicația maghiară Mandiner comentează creșterea accelerată a datoriei publice a României și subliniază că nivelul acesteia a ajuns la „13 cifre”, iar valoarea este atât de mare, încât jurnaliștii ezită să o redea integral.

Datoria publică a depășit în noiembrie 2025 pragul de 60% din PIB, echivalentul a 1.116,534 miliarde de lei (aproape 82.757 miliarde de forinți), iar în noiembrie a urcat la 60,2%, adică 1.121,438 de miliarde de lei (peste 83.121 miliarde de forinți).

În primele 11 luni din 2025, datoria a crescut cu 156,631 miliarde de lei, iar raportul datoriei/PIB s-a majorat cu 5,4 puncte procentuale într-un singur an. Publicația maghiară subliniază că, din decembrie 2019, datoria publică a României s-a triplat în termeni absoluți, iar ponderea acesteia în PIB a crescut cu 25 de puncte procentuale în doar cinci ani.

Un moment simbolic a fost atins în aprilie 2025, când datoria a trecut de 1.000 de miliarde de lei. De atunci, ritmul de creștere a continuat și în fiecare lună s-au adăugat noi miliarde la datoria totală. Bugetul României s-a încheiat în 2025 cu un deficit de 7,65%, echivalentul a aproximativ 146 miliarde de lei, peste ținta stabilită inițial.

Publicația amintește și faptul că Guvernul Bolojan și-a propus pentru 2026 un deficit de 6%.

AUTORUL RECOMANDĂ: