A fost identificată femeia care a vandalizat mormântul lui Ilie Balaci. Ce mesaj a transmis fiica legendarului fotbalist

Poliţiştii din Dolj au identificat persoana care, săptămâna trecută, a vandalizat crucea de pe mormântul lui Ilie Balaci. Potrivit comunicatului emis de poliție, femeia de 54 de ani este din Craiova și este cercetată pentru profanare de morminte. Lorena Balaci, fiica fostului mare fotbalist, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj, imediat după ce polițiștii au identificat-o pe femeia care a vandalizat mormântul tatălui său.

„În continuarea activităţilor desfăşurate în dosarul penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de profanare de morminte, polițiștii Secției 5 Poliție Craiova, în urma activităţilor specifice, au identificat o femeie de 54 de ani, din Craiova, bănuită că la data de 19 martie a.c., ar fi distrus, prin spargere, o fotografie memorială fixată pe o piatră funerară, din Cimitirul Sineasca”, spun polițistii din cadrul Ipj Dolj.

Ce mesaj a postat Lorena Balaci

Imediat după ce poliția a dus la identificarea femeii, fiica lui Balaci le-a mulțumit oamenilor legii pentru implicare, printr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook.

”Când este atins ceva sacru, durerea nu are cuvinte. Dar există oameni care știu să aducă liniște acolo unde a fost ruptă. Mulțumesc din suflet Poliției Române, Secției 5 Poliție Craiovița, domnului subcomisar Spînu Sorin și domnului polițist Cristian Bizera, pentru că au făcut dreptate cu demnitate și respect.

În astfel de momente înțelegi că… lumea este mai frumoasă datorită unor astfel de oameni.

Respect profund și recunoștință”, a scris fiica lui Ilie Balaci, pe pagina sa de Facebook.