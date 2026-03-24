Prima pagină » Actualitate » A fost identificată femeia care a vandalizat mormântul lui Ilie Balaci. Ce mesaj a transmis fiica legendarului fotbalist

A fost identificată femeia care a vandalizat mormântul lui Ilie Balaci. Ce mesaj a transmis fiica legendarului fotbalist

Elena Ailuţoaei
A fost identificată femeia care a vandalizat mormântul lui Ilie Balaci. Ce mesaj a transmis fiica legendarului fotbalist
Poliţiştii din Dolj au identificat persoana care, săptămâna trecută, a vandalizat crucea de pe mormântul lui Ilie Balaci. Potrivit comunicatului emis de poliție, femeia de 54 de ani este din Craiova și este cercetată pentru profanare de morminte. Lorena Balaci, fiica fostului mare fotbalist, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj, imediat după ce polițiștii au identificat-o pe femeia care a vandalizat mormântul tatălui său.

Poliția a indentificat persoana care a distrus poza de la mormântul lui Ilie Balaci

În continuarea activităţilor desfăşurate în dosarul penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de profanare de morminte, polițiștii Secției 5 Poliție Craiova, în urma activităţilor specifice, au identificat o femeie de 54 de ani, din Craiova, bănuită că la data de 19 martie a.c., ar fi distrus, prin spargere, o fotografie memorială fixată pe o piatră funerară, din Cimitirul Sineasca”, spun polițistii din cadrul Ipj Dolj.

Ce mesaj a postat Lorena Balaci

Imediat după ce poliția a dus la identificarea femeii, fiica lui Balaci le-a mulțumit oamenilor legii pentru implicare, printr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook.

Când este atins ceva sacru, durerea nu are cuvinte. Dar există oameni care știu să aducă liniște acolo unde a fost ruptă. Mulțumesc din suflet Poliției Române, Secției 5 Poliție Craiovița, domnului subcomisar Spînu Sorin și domnului polițist Cristian Bizera, pentru că au făcut dreptate cu demnitate și respect.
În astfel de momente înțelegi că… lumea este mai frumoasă datorită unor astfel de oameni.
Respect profund și recunoștință”, a scris fiica lui Ilie Balaci, pe pagina sa de Facebook.
  •  Ilie Balaci este cel mai important produs al școlii de fotbal craiovene. ”Minunea blondă” a debutat la Universitatea în august 1973 și a fost motorul echipei spre primul titlu de campioană. Balaci este cel mai tânăr debutant în echipa națională, la 17 ani, 6 luni și 10 zile.
  • Ca jucător, Balaci a câștigat 3 titluri naționale și 4 cupe ale României, în perioada de glorie a Universității. Fostul mare jucător a fost desemnat Cel mai bun fotbalist român al anului în două rânduri, în 1981 și 1982. La nivel de Divizia A are 347 de prezențe și 84 de goluri, în cupele europene a marcat de 7 ori în cele 38 de apariții, în vreme ce la națională are 69 de selecții și 8 goluri.

