Cum a murit Ioan Isaiu. Actorul avea doar 56 de ani

Cum a murit Ioan Isaiu. Actorul în vârstă de 56 de ani a căzut secerat: „A fost ceva fulgerător”.

Cunoscutul actor Ioan Isaiu, cunoscut din numeroase piese de teatru, seriale și filme, a murit vineri, la vârsta de 56 de ani, scrie Cancan.ro.

Actorul se afla în Capitală, unde filma pentru un nou proiect. Brusc, lui Ioan Isaiu i s-a făcut rău, în urma unui infarct.

Echipele de medici ajunse de urgență la fața locului au încercat în zadar să-l resusciteze pe Ioan Isaiu.

Vestea dispariției artistului a generat numeroase reacții în mediul artistic. Ioan Isaiu era foarte activ și juca la teatru, dar și în diverse producții de televiziune și film.

Lucian Viziru a aflat în direct de moartea lui Ioan Isaiu

Actorul Lucian Viziru a aflat în timpul unui live pe TikTok despre moartea lui Ioan Isaiu.

Deși nu au jucat împreună în seriale, Lucian Viziru a fost foarte afectat de moartea actorului Ioan Isaiu, la doar 56 de ani.

„Nu am jucat cu el. Dumnezeu să-l ierte! Merge o lăutărească veche acum, așa cum am început cu Gică Petrescu – Să mor cu damigeana în mână… Sper să fi murit și el cu damigeana în mână măcar. Îmi pare rău să aud, dar n-am venit să vă întristez sau să ne întristăm reciproc”, a declarat Lucian Viziru în timp ce făcea live pe TikTok, despre decesul lui Ioan Isaiu.

Ioan Ginghină, la fel de afectată de decesul colegului său de breaslă

La scurt timp după aflarea veștii despre decesul lui Ioan Isaiu, Ioana Ginghină a oferit o reacție pentru wowbiz. Actrița l-a lăudat pe regretatul actor.

„Ioan a fost un om extraordinar și un coleg cu care am avut onoarea să lucrez în multe proiecte, dar mai ales într-o perioadă, la proiectul „Îngeri pierduți”, când am avut mai mult de filmat împreună. Era un om cald, bun și plin de viață, un actor deștept cu care am lucrat foarte bine. Tocmai de aceea, vestea plecării lui atât de devreme este un mare șoc.

Astfel de momente ne amintesc cât de fragilă și scurtă este viața. Și poate că tocmai aceste întâmplări dureroase ar trebui să ne trezească puțin… să ne facă să prețuim mai mult timpul pe care îl avem, oamenii pe care îi iubim și acest dar de la Dumnezeu numit viață. ă încercăm să facem din călătoria asta cea mai frumoasă aventură posibilă”, a declarat Ioana Ginghină.

