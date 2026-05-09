Cunoscutele avocate Eliza Ene Corbeanu și Ingrid Mocanu au analizat în exclusivitate pentru Gândul reacția Laurei Codruța Kovesi care l-a „certat” pe Nicușor Dan pentru că șeful statului a vorbit despre abuzurile DNA din perioada în care se făcea „spectacolul cătușelor”, adică în mandatul de la DNA al actualului procuror european. Concluziile celor două avocate sunt cât se poate de clare: Kovesi încalcă statutul magistratului prin faptul că-l trimite pe șeful statului „la culcare”, iar pe de altă parte, președintele spune un adevăr, despre o perioadă în care „s-au distrus vieți cu abuzurile DNA”.

„Afirmațiile doamnei procuror Kovesi la adresa președintelui Nicușor Dan, în special cele în care îi dorește mult somn și că țara are nevoie de dânsul să-și revină în formă bună, din punctul meu de vedere depășesc limitele unei critici, având în vedere persoana care a formulat aceste critici.

Indiferent de divergențele de opinie privind activitatea DNA-ului din perioada mandatului domniei sale, președintele României are dreptul să facă evaluări și să-și exprime public aprecierile sau rezervele cu privire la activitatea unei instituții cum este DNA.

În schimb, un procuror-șef european, primind acele critici, chiar dacă o vizau în mod direct, eu cred că ar fi trebuit să se limiteze la argumente juridice având în vedere înălțimea funcției de la care a vorbit. Formulele și exprimările acestea sarcastice cred că nu sunt decât atacuri personale”, a declarat pentru Gândul Eliza Ene Corbeanu.

Eliza Ene Corbeanu: „Președintele are dovezi când vorbește despre abuzurile DNA din mandatul Kovesi”

Celebra avocată este de părere că președintele are suficiente dovezi când afirmă că în mandatul Laurei Codruța Kovesi la DNA s-au comis abuzuri.

„Președintele are în spate dovezi pe care își fundamentează aceste critici pe care le-a adus DNA condusă de doamna Kovesi în acele vremuri. Numai dacă ne uităm la rata achitărilor în dosarele instrumentate în perioada mandatului doamnei Kovesi îi dăm dreptate președintelui. Este o perioadă în care s-au comis abuzuri. Să ne amintim faptul că aproape săptămânal, chiar și la două-trei zile, un important om politic, sau un important om de afaceri era plimbat în cătușe prin fața intrării de la DNA. Acum facem un arc peste timp și vedem că un număr impresionant de mare de persoane au fost achitate. Și atunci, nu este greu să faci afirmații de genul celor pe care le-a făcut președintele Nicușor Dan. Ai distrus vieți, ai distrus reputații, ai distrus vieți profesionale cu un spectacol al cătușelor. Pe doamna Kovesi o deranjează adevărul spus de Nicușor Dan”, mai susține Eliza Ene Corbeanu.

Avocata Ingrid Mocanu: Magistratul nu trebuie să critice afirmații politice

Pe de altă parte, cunoscuta avocată Ingrid Mocanu este de părere că fosta șefă DNA, care în prezent este procuror european, ar încălca statutul magistratului prin afirmațiile pe care le-a făcut la adresa șefului statului.

„În primul rând, doamna Kovesi este în continuare procuror, este procuror european și se supune statutului magistratului. Magistratul are obligația de rezervă și să aibă un discurs adecvat, adică să nu critice factorul politic.

Deci vorbim de o încălcare a statului magistratului. Își încalcă obligația de rezervă în momentul în care aduce jigniri președintelui sugerând că ar avea tulburări determinate de oboseală. Dumneaei spune că titlul de olimpic al lui Nicușor Dan nu-l ajută să înțeleagă actul de justiție înfăptuit de doamna Kovesi în perioada în care a condus DNA”, a declarat Ingrid Mocanu pentru Gândul.

Avocata mai susține că în perioada în care DNA a fost condusă de Kovesi s-au comis foarte multe abuzuri, chiar împotriva magistraților, iar un exemplu ar fi condamnarea la 4 ani de închisoare a două judecătoare.

În perioada în care Direcția Națională Anticorupție a fost condusă de Laura Codruța Kovesi, în spațiul public și în presa de la acea vreme au apărut foarte multe cazuri extrem de controversate, dar și reacții uluitoare ale șefei DNA.

„Să decapaţi instituţional în dosarul ăla cu casele”

Celebră este înregistrarea în care Laura Codruța Kovesi face presiuni foarte mari pe procurori.

„Uncheşelu (procurorul Jean-Nicolae Uncheşelu, care l-a trimis în judecată pe Victor Ponta în dosarul Turceni-Rovinarii- n.r.), ştiţi ce îmi doresc? Să decapaţi instituţional în dosarul ăla cu casele şi să ajungem la domnul premier care a semnat contractele alea. (…) Şi-am avut o discuţie la Cheile Grădiştei şi tot nu am auzit ce s-a întâmplat. Poate aşa, că suntem toţi, ne lămurim ce s-a întâmplat.

Doamne, m-am uitat şi eu pe datele statistice, unde parcă toată lumea ne bănuia de dimineaţa până seara şi am făcut aşa un pic o… (…) DNA-ul aşa, adică anul trecut pe vremea asta erau 673 de persoane învinuite la 270. Adică e o discrepanţă foarte mare.

Posturi în plus avem, poliţişti în plus avem, specialişti în plus avem, dosare avem. Înseamnă că sunt alte cauze şi am vrut să stăm un pic de vorbă să vedem. M-am uitat puţin pe situaţiile astea. Sunt unele chestiuni îngrijorătoare. Sunt dosare de 6-7 ani cu urmărire penală începută şi care nu e soluţionată.

Au venit şi la acelaşi procuror şi a mai venit cineva sau alt dosar. Urmărirea penală începută. La fiecare ştiţi ce aveţi în lucru. Dar altceva mă îngrijorează, că la asta cu dosarele vechi, fiecare ştiţi ce aveţi.

Mă îngrijorează de ce nu-i înhăţăm! De două luni, unii din ei liberi, nu iese niciun rechizitoriu. Numa unii şi aceiaşi fac dosare. Unii s-au încurcat cu legea şi-au făcut trei rechizitorii anu trecut, mamă ce mult am lucrat, suntem tari. Cu trei rechizitorii nu facem treabă”, spune fostul procurorul şef al DNA într-o înregistrare difuzată de România TV.

AUTORUL RECOMANDĂ: