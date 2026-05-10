Prima pagină » Social » Actorul român violator în serie, trimis să lucreze cu animale proaspăt tăiate. Cum a ajuns Alexander Zudor aproape liber

Actorul român violator în serie, trimis să lucreze cu animale proaspăt tăiate. Cum a ajuns Alexander Zudor aproape liber

Andrei Dumitrescu
Actorul român violator în serie, trimis să lucreze cu animale proaspăt tăiate. Cum a ajuns Alexander Zudor aproape liber
Galerie Foto 10
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Actorul violator Alexander Zudor a fost trimis de conducerea penitenciarului în care își execută pedeapsa de 7 ani să lucreze în afara unității. Bărbatul mai are puțin și va fi eliberat condiționat.

Condamnat la șapte ani de închisoare, pentru viol și tentativă de viol, actorul Alexander Zudor ar putea fi eliberat condiționat, conform portalului instanțelor de judecată, peste mai puțin de două luni.

Cunoscut în special pentru aparițiile în reclame, Zudor a fost acuzat, în decembrie 2020, că urmărea femei care erau singure pe stradă și le viola sau încerca să le violeze, sub amenințarea unui cuțit.

Haina cu două fețe

Bărbatul se orienta exclusiv către fete tinere, mici de statură și firave, pe care să le poată domina fizic. Mai mult, Zudor își cumpărase inclusiv o garderobă specială pentru faptele de viol, în sensul că avea o geacă cu două fețe, pe care o întorcea după fiecare atac, pentru a nu fi recunoscut.

Mai mult, în timpul audierilor, acesta a recunoscut în fața procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 că înainte să plece la „vânătoare”, își prepara o băutură cu efect afrodisiac.

Încarcerat inițial în regim închis, Zudor a muncit ca zidar și zugrav iar apoi s-a mutat la croitoria închisorii, unde a făcut huse de pat, așternuturi.

Trecut în regim deschis, deținutul a solicitat în instanță să fie eliberat condiționat. Magistrații Tribunalului București i-au respins cererea, însă au fost de acord ca actorul să revină în iulie cu o nouă solicitare.

Alexander Zudor

Trimis la abator

Surse din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că Alexander Zudor a primit din partea conducerii Penitenciarului Rahova dreptul să lucreze în exterior. Deținutul a fost trimis să muncească pentru o societate care activează în industria cărnii.

Conform informațiilor existente în spațiul public, legate de locul de muncă al actorului condamnat pentru viol, firma respectivă lucrează cu produse de abator, neprelucrate. Este vorba despre carne proaspătă de vită, oaie și porc, dar și carne de vânat.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Plan roșu de intervenție în Dâmbovița. Zeci de oameni au ajuns la spital cu toxiinfecție alimentară, după un eveniment la Onești
11:00
Plan roșu de intervenție în Dâmbovița. Zeci de oameni au ajuns la spital cu toxiinfecție alimentară, după un eveniment la Onești
CONTROVERSĂ După experimentul Gândul: “știri pozitive despre Oana Gheorghiu”, preluat imediat de Google, a făcut și Patrick De Hillerin unul. A deschis un restaurant fictiv pe Google Maps, într-o zonă interzisă, și a primit 144 de recenzii de 5 stele în aproape 8 ore
09:00
După experimentul Gândul: “știri pozitive despre Oana Gheorghiu”, preluat imediat de Google, a făcut și Patrick De Hillerin unul. A deschis un restaurant fictiv pe Google Maps, într-o zonă interzisă, și a primit 144 de recenzii de 5 stele în aproape 8 ore
INEDIT De la fermele din Germania, la propria plantație cu „hrana regilor”. Un bucovinean a dat lovitura cu o afacere cu sparanghel
06:00
De la fermele din Germania, la propria plantație cu „hrana regilor”. Un bucovinean a dat lovitura cu o afacere cu sparanghel
Gândul de Vreme Avertisment al meteorologilor. Unde va ploua în averse și unde va cădea grindină. ANM, informații în exclusivitate pentru Gândul
10:35, 08 May 2026
Avertisment al meteorologilor. Unde va ploua în averse și unde va cădea grindină. ANM, informații în exclusivitate pentru Gândul
ECONOMIE Ce modificări sunt aduse în noua lege a salarizării. Ministrul Dragoș Pîslaru a schimbat regulile pentru doctorat
09:57, 08 May 2026
Ce modificări sunt aduse în noua lege a salarizării. Ministrul Dragoș Pîslaru a schimbat regulile pentru doctorat
EXCLUSIV Unul dintre cei mai mari prădători sexuali din România s-a sinucis în pușcărie. Pedofilul își abuzase toată familia
05:00, 08 May 2026
Unul dintre cei mai mari prădători sexuali din România s-a sinucis în pușcărie. Pedofilul își abuzase toată familia
Mediafax
Urșii au reapărut în localități din Harghita. Mai multe mesaje RO-ALERT, emise în ultimele zile
Digi24
Coreea de Nord și-a modificat Constituția: ce se întâmplă dacă Kim Jong Un e asasinat
Cancan.ro
Rezultatele necropsiei lui Alice, eleva de 18 ani ucisă la ferma unde făcea practică. Detalii CUTREMURĂTOARE
Prosport.ro
FOTO. S-a aflat din ce a plătit „Regele Instagramului” viața de lux pentru manechine
Adevarul
Ce aduce pentru buzunarul cetățeanului de rând aderarea României la OCDE. „Sunt multe nuanțe cu mai multe culori”
Mediafax
Avertisment dur pentru SUA și statele din Golf. Iran amenință cu închiderea „definitivă” a Strâmtorii Ormuz
Click
Ce a descoperit Carmen Hara în data de naștere a lui Ioan Isaiu? Numerologia care i-a schimbat destinul: „A ținut tensiunea în el, fără să arate cât îl costă”
Digi24
Planul în 10 puncte al AUR pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor”: ajutoarele externe, tăiate
Cancan.ro
Motivul HALUCINANT pentru care criminalul din Bihor a ucis-o pe Alice. A recunoscut în fața anchetatorilor!
Ce se întâmplă doctore
Alertă sanitară hantavirus după decesele de pe vasul de croazieră! Numărul pacienților a crescut. Simptomele cheie și perioada de incubație, conform OMS
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Cum este CONSUMUL mașinilor afectat de temperatura de afară?
Descopera.ro
Premieră cosmică: A fost găsit un Super-Pământ în apropiere!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
Știința dezvăluie de ce este bine să călătorești

Cele mai noi

Trimite acest link pe