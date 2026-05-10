Actorul violator Alexander Zudor a fost trimis de conducerea penitenciarului în care își execută pedeapsa de 7 ani să lucreze în afara unității. Bărbatul mai are puțin și va fi eliberat condiționat.

Condamnat la șapte ani de închisoare, pentru viol și tentativă de viol, actorul Alexander Zudor ar putea fi eliberat condiționat, conform portalului instanțelor de judecată, peste mai puțin de două luni.

Cunoscut în special pentru aparițiile în reclame, Zudor a fost acuzat, în decembrie 2020, că urmărea femei care erau singure pe stradă și le viola sau încerca să le violeze, sub amenințarea unui cuțit.

Haina cu două fețe

Bărbatul se orienta exclusiv către fete tinere, mici de statură și firave, pe care să le poată domina fizic. Mai mult, Zudor își cumpărase inclusiv o garderobă specială pentru faptele de viol, în sensul că avea o geacă cu două fețe, pe care o întorcea după fiecare atac, pentru a nu fi recunoscut.

Mai mult, în timpul audierilor, acesta a recunoscut în fața procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 că înainte să plece la „vânătoare”, își prepara o băutură cu efect afrodisiac.

Încarcerat inițial în regim închis, Zudor a muncit ca zidar și zugrav iar apoi s-a mutat la croitoria închisorii, unde a făcut huse de pat, așternuturi.

Trecut în regim deschis, deținutul a solicitat în instanță să fie eliberat condiționat. Magistrații Tribunalului București i-au respins cererea, însă au fost de acord ca actorul să revină în iulie cu o nouă solicitare.

Trimis la abator

Surse din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că Alexander Zudor a primit din partea conducerii Penitenciarului Rahova dreptul să lucreze în exterior. Deținutul a fost trimis să muncească pentru o societate care activează în industria cărnii.

Conform informațiilor existente în spațiul public, legate de locul de muncă al actorului condamnat pentru viol, firma respectivă lucrează cu produse de abator, neprelucrate. Este vorba despre carne proaspătă de vită, oaie și porc, dar și carne de vânat.

