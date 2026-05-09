Marșul pro-Europa s-a încheiat. Sute de persoane, printre care Țoiu, Barna, Chirilă și Ceaușescu au fost prezenți în Piața Victoriei

Bianca Dogaru
Un marș pro-Europa, organizat cu ocazia Zilei Europei, are loc sâmbătă, 9 mai, în Capitală. Potrivit organizatorilor, manifestaţia este una „în favoarea democraţiei şi a statului de drept”.
20:44

UPDATE: Participanții la marșul pro-Europa cântă imnul Uniunii Europene

19:47

UPDATE: Tudor Chirilă, prezent în Piața Victoriei alături de ceilalți participanți la marșul pro-european

19:15

UPDATE 19.30: Oamenii au ajuns în Piața Victoriei

19:09

UPDATE 19.12: Oamenii au ajuns la Piața Romană

18:53

UPDATE 19: Oamenii au plecat în marș spre Piața Victoriei

18:45

UPDATE: Ceaușescu, discuție aprinsă cu Barna despre colaborarea USR-PSD

Ceaușescu l-a întrebat pe Dan Barna cum e posibil ca USR să stea la aceeași masă cu PSD, având în vedere că sunt două partide cu doctrine diferite.

18:41

UPDATE: Discuție între Țoiu, Barna și Ceaușescu

Protestatarul Marian Ceaușescu i-a cerut Oanei Țoiu numele tuturor celor care în anii 90 apărau URSS. De altfel, acesta a cerut clarificări și despre relația României cu Rusia.

18:25

UPDATE: La marș sunt prezenți și Dan Barna și Cristian Seidler

18:05

UPDATE 18.20: A ajuns și Oana Țoiu

Ministra de Externe a ajuns la marș în jurul orei 18:20 și a făcut poze cu mai mulți participanți.

17:36

UPDATE 17.30: Aproximativ 50 de persoane prezente

50 de persoane s-au strâns în fața Teatrului Național București pentru marșul pro-Europa

Un marș pro-Europa, organizat cu ocazia Zilei Europei, are loc sâmbătă, 9 mai, în Capitală. Potrivit organizatorilor, manifestaţia este una „în favoarea democraţiei şi a statului de drept".

Tema aleasă pentru acest eveniment este „Un singur drum – Europa”.

Adunarea, în Piața Universității

Astfel, de la ora 17:00, participanţii se vor aduna în Piața Universității, urmând ca de la 18 să pornească în marș spre Piața Victoriei.

„Apartenența la Europa este cea mai sigură garanție a transparenței și a dreptății. Acum este momentul să susținem vocea comună a Europei – împotriva slăbiciunilor interne și a amenințărilor externe, împotriva injustiției, a minciunii, a corupției și dezbinării”, se arată în descrierea evenimentului organizat pe rețelele sociale de Asociația MEA (Mediu-Educație-Activism).

Potrivit organizatorilor, evenimentul se vrea a fi un apel la unitate europeană în fața problemelor interne și a amenințărilor care vin pe plan extern.

„Uniunea Europeană este vocea noastră – o voce a libertății, a drepturilor egale și a unei societăți în care fiecare individ are șansa de a trăi cu demnitate. Statul de drept rămâne o necesitate fundamentală. Fără adevăr, fără respectarea legii, fără o justiție independentă și fără investiții în educație, cercetare și cultură, nu poate exista un viitor democratic”, mai spun aceștia.

Traseul marșului pro-Europa

În contextul organizării evenimentului, jandarmii vor asigura ordinea publică şi protecţia participanţilor. Potrivit Jandarmeriei Capitalei, manifestaţia a fost declarată şi avizată în cadrul Comisiei de Avizare a Cererilor de Organizare a Adunărilor Publice din Primăria Municipiului Bucureşti, după cum urmează:

  • între orele 17:30 – 18:00, adunarea participanţilor în Piaţa Universităţii, zona Pieţei 21 Decembrie 1989 şi zona trotuarului adiacent parcului din faţa Teatrului Naţional Bucureşti;
  • între orele 18:00 – 19:30, adunare publică, constând în alocuţiuni în Piaţa Universităţii;
  • între orele 19:30 – 20:30, deplasare pe sensul de circulaţie, pe traseul: Piaţa Universităţii – Bd. Nicolae Bălcescu – Bd. Gheorghe Magheru – Piaţa Romană – Bd. Lascăr Catargiu – Piaţa Victoriei (punct final în alveola centrală);
  • între orele 20:30 – 22:30, adunare publică în Piaţa Victoriei – alveola centrală;
  • între orele 22:30 – 23:00, defluirea totală a participanţilor.

