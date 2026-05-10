Transformarea stației de metrou Noksapyeong dintr-un eșec bugetar într-un altar neconvențional atrage atenția întregii lumi, după ce cuplurile au ales să schimbe jurămintele la 34 de metri sub pământ, în loc de biserici sau hoteluri de lux, potrivit The Korea Times.

Jurăminte rostite între două trenuri

Cea mai bizară locație pentru nunți din Coreea de Sud nu se află într-un zgârie-nori, ci pe Linia 6 de metrou. Stația Noksapyeong a devenit faimoasă pentru nunțile „la minut” organizate sub uriașa cupolă de sticlă.

Logica din spatele acestor evenimente a fost una extrem de populară pentru tinerii care economisesc bani, fără să renunțe la un decor care amintește de un hotel de cinci stele.

O greșeală de calcul transformată în muzeu

Arhitectura colosală, cu cinci niveluri în adâncime, a apărut dintr-o eroare de planificare. Autoritățile au construit stația pentru a muta acolo sediul Primăriei Seul, însă proiectul a fost abandonat.

Rămași cu o „catedrală” subterană pustie, managerii au decis să umple spațiul cu artă și viață socială pentru a justifica costurile enorme de întreținere.

Astăzi, stația nu mai este doar un loc pentru nunți, ci un hub cultural activ.

Lumina naturală care curge prin tavanul de sticlă iluminează o grădină botanică subterană, unde arbori aduși de pe muntele Nam cresc lângă liniile de înaltă tensiune.

Călătorii care tranzitează Noksapyeong se opresc deseori din drum pentru a asculta notele unui pian vertical amplasat în holul central sau pentru a admira instalația „Dansul luminii”.

