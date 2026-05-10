Cum a ajuns o stație de metrou din Seul un loc perfect pentru nunți și de ce aleg coreenii să-și spună jurămintele acolo

Bianca Dogaru
Transformarea stației de metrou Noksapyeong dintr-un eșec bugetar într-un altar neconvențional atrage atenția întregii lumi, după ce cuplurile au ales să schimbe jurămintele la 34 de metri sub pământ, în loc de biserici sau hoteluri de lux, potrivit The Korea Times.

Stația este una dintre cele mai adânci din Seul. Foto: The Korea Times

Jurăminte rostite între două trenuri

Cea mai bizară locație pentru nunți din Coreea de Sud nu se află într-un zgârie-nori, ci pe Linia 6 de metrou. Stația Noksapyeong a devenit faimoasă pentru nunțile „la minut” organizate sub uriașa cupolă de sticlă.

Logica din spatele acestor evenimente a fost una extrem de populară pentru tinerii care economisesc bani, fără să renunțe la un decor care amintește de un hotel de cinci stele.

Atriul central al gării este acoperit de o cupolă de sticlă cu diametrul de 21 de metri, la nivelul străzii. Foto: The Korea Times

O greșeală de calcul transformată în muzeu

Arhitectura colosală, cu cinci niveluri în adâncime, a apărut dintr-o eroare de planificare. Autoritățile au construit stația pentru a muta acolo sediul Primăriei Seul, însă proiectul a fost abandonat.

Rămași cu o „catedrală” subterană pustie, managerii au decis să umple spațiul cu artă și viață socială pentru a justifica costurile enorme de întreținere.

O operă de artă de Kim Won-jin, intitulată „Adâncimea distanței – O cronică a momentului 6”, este expusă în interiorul gării Noksapyeong. Fotografie: The Korea Times

Astăzi, stația nu mai este doar un loc pentru nunți, ci un hub cultural activ.

Lumina naturală care curge prin tavanul de sticlă iluminează o grădină botanică subterană, unde arbori aduși de pe muntele Nam cresc lângă liniile de înaltă tensiune.

Călătorii care tranzitează Noksapyeong se opresc deseori din drum pentru a asculta notele unui pian vertical amplasat în holul central sau pentru a admira instalația „Dansul luminii”.

Drama TV coreeană „Itaewon Class” (2020) a transformat pasajul pietonal din fața gării Noksapyeong într-un loc popular pentru fotografii. Filmat de pe Netflix

