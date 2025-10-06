A fost stabilită CAUZA morții lui Felix Baumgartner, iubitul Mihaelei Rădulescu. „Parapanta era în stare perfectă și nu avea defecte”

Accidentul lui Felix Baumgartner, în urma căruia și-a pierdut viața, a fost cauzat de o eroare umana, potrivit procurorului din Fermo, Raffaele Iannella, la solicitarea Bild. Raportul tehnic a stabilit că parapanta sportivului austriac „era în stare perfectă și nu avea defecte”.

Acesta a precizat că „a existat o pierdere rapidă de altitudine în timp ce începea o scufundare în spirală, iar Baumgartner nu a putut conduce parașuta pentru a ieși din spirală”. Parașuta de rezervă s-a declanșat cu câteva momente înainte de impact.

În urma impactului cu solul, Felix Baumgartner își fracturase coloana vertebrală, printre alte leziuni. În esență, în timp ce se afla în „spirală”, Baumgartner nu a reușit să aplice tehnica corectă pentru a recâștiga controlul aeronavei, a subliniat procurorul.

Raportul tehnic a fost deja primit de avocații apărării care reprezintă familia lui Baumgartner. După accident, anchetatorii au adus un expert de la Roma la Fermo special pentru a stabili cauza accidentului.

Acum, aceasta a fost stabilită ca fiind eroare umană, raportul stabilind că parapanta sportivului austriac „era în stare perfectă și nu avea defecte”.

Accidentul lui Felix Baumgartner s-a produs pe 17 iulie, în zona Porto SantElpidio. Potrivit anchetatorilor, el ar fi reușit să deschidă parașuta înainte de impact, ceea ce indică faptul că ar fi rămas conștient până în ultimele momente de viață.

Această concluzie confirmă rezultatele autopsiei, care au exclus varianta unui infarct sau a unui atac cerebral în zbor. Cercetările, încadrate la omor din culpă împotriva unor persoane necunoscute, ar urma să se finalizeze în aproximativ 60 de zile.

Imaginile surprinse de camera video purtată de sportiv ar putea fi decisive pentru stabilirea exactă a cauzelor accidentului. Expertiza tehnică realizată asupra aparatului de zbor pilotat de celebrul sportiv austriac a arătat că motorul și elicea parapantei funcționau normal.

Mihaela Rădulescu, vizită în România… în memoria lui Felix Baumgartner

La începutul lunii septembrie, Mihaela Rădulescu a venit în România, însă fără să anunțe public, pentru a participa la spectacolul BIAS, desfășurat pe Aeroportul Internațional Băneasa „Aurel Vlaicu” și la Romaero, eveniment la care ar fi trebuit să ia parte și Felix Baumgartner.

În mesajul său, Mihaela Rădulescu a subliniat că și-ar fi dorit ca Felix Baumgartner să aibă ocazia să zboare și în România, de aceea a acceptat invitația organizatorilor de a fi prezentă la spectacolul aviatic și momentul de omagiu i-a adus o emoție aparte, scrie Libertatea.

Baumgartner a devenit faimos grație saltului cu parașuta din stratosferă. Pe 14 octombrie 2012, austriacul s-a înălțat la o altitudine de 38,97 kilometri într-un balon și apoi a coborât pe pământ.

FOTO – Profimedia