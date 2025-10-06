Prima pagină » Actualitate » A fost stabilită CAUZA morții lui Felix Baumgartner, iubitul Mihaelei Rădulescu. „Parapanta era în stare perfectă și nu avea defecte”

A fost stabilită CAUZA morții lui Felix Baumgartner, iubitul Mihaelei Rădulescu. „Parapanta era în stare perfectă și nu avea defecte”

06 oct. 2025, 23:08, Actualitate
A fost stabilită CAUZA morții lui Felix Baumgartner, iubitul Mihaelei Rădulescu. „Parapanta era în stare perfectă și nu avea defecte”
Felix Baumgartner

Accidentul lui Felix Baumgartner, în urma căruia și-a pierdut viața, a fost cauzat de o eroare umana, potrivit procurorului din Fermo, Raffaele Iannella, la solicitarea Bild. Raportul tehnic a stabilit că parapanta sportivului austriac „era în stare perfectă și nu avea defecte”.

Acesta a precizat că „a existat o pierdere rapidă de altitudine în timp ce începea o scufundare în spirală, iar Baumgartner nu a putut conduce parașuta pentru a ieși din spirală”. Parașuta de rezervă s-a declanșat cu câteva momente înainte de impact.

În urma impactului cu solul, Felix Baumgartner își fracturase coloana vertebrală, printre alte leziuni. În esență, în timp ce se afla în „spirală”, Baumgartner nu a reușit să aplice tehnica corectă pentru a recâștiga controlul aeronavei, a subliniat procurorul.

Raportul tehnic a fost deja primit de avocații apărării care reprezintă familia lui Baumgartner. După accident, anchetatorii au adus un expert de la Roma la Fermo special pentru a stabili cauza accidentului.

Acum, aceasta a fost stabilită ca fiind eroare umană, raportul stabilind că parapanta sportivului austriac „era în stare perfectă și nu avea defecte”.

FOTO – Captură video

Accidentul lui Felix Baumgartner s-a produs pe 17 iulie, în zona Porto SantElpidio. Potrivit anchetatorilor, el ar fi reușit să deschidă parașuta înainte de impact, ceea ce indică faptul că ar fi rămas conștient până în ultimele momente de viață.

Această concluzie confirmă rezultatele autopsiei, care au exclus varianta unui infarct sau a unui atac cerebral în zbor. Cercetările, încadrate la omor din culpă împotriva unor persoane necunoscute, ar urma să se finalizeze în aproximativ 60 de zile.

Imaginile surprinse de camera video purtată de sportiv ar putea fi decisive pentru stabilirea exactă a cauzelor accidentului. Expertiza tehnică realizată asupra aparatului de zbor pilotat de celebrul sportiv austriac a arătat că motorul și elicea parapantei funcționau normal.

Mihaela Rădulescu, vizită în România… în memoria lui Felix Baumgartner

La începutul lunii septembrie, Mihaela Rădulescu a venit în România, însă fără să anunțe public, pentru a participa la spectacolul BIAS, desfășurat pe Aeroportul Internațional Băneasa Aurel Vlaicu” și la Romaero, eveniment la care ar fi trebuit să ia parte și Felix Baumgartner.

În mesajul său, Mihaela Rădulescu a subliniat că și-ar fi dorit ca Felix Baumgartner să aibă ocazia să zboare și în România, de aceea a acceptat invitația organizatorilor de a fi prezentă la spectacolul aviatic și momentul de omagiu i-a adus o emoție aparte, scrie Libertatea.

Baumgartner a devenit faimos grație saltului cu parașuta din stratosferă. Pe 14 octombrie 2012, austriacul s-a înălțat la o altitudine de 38,97 kilometri într-un balon și apoi a coborât pe pământ.

FOTO – Profimedia

Citește și

ACTUALITATE Ce a declarat Gigi Becali despre Călin Georgescu: „Ori îl susțin să scăpăm de Simion, ori mă susține să scape de pușcărie”
22:05
Ce a declarat Gigi Becali despre Călin Georgescu: „Ori îl susțin să scăpăm de Simion, ori mă susține să scape de pușcărie”
ACTUALITATE Un judecător al Curţii de Apel din Albania a fost ÎMPUȘCAT mortal în timpul unui proces
22:02
Un judecător al Curţii de Apel din Albania a fost ÎMPUȘCAT mortal în timpul unui proces
ACTUALITATE Un polițist fals a primit mită 55.000 de lei de la un bărbat pentru a scăpa de un dosar penal
21:15
Un polițist fals a primit mită 55.000 de lei de la un bărbat pentru a scăpa de un dosar penal
ACTUALITATE „Reforma” lui Bolojan începe cu o NUMIRE. Premierul a desemnat un nou secretar de stat la Justiție
20:51
„Reforma” lui Bolojan începe cu o NUMIRE. Premierul a desemnat un nou secretar de stat la Justiție
ACTUALITATE România poate impune LEGEA MAJORATULUI DIGITAL. Ce condiții trebuie să îndeplinească minorii pentru a putea zburda liberi online
20:04
România poate impune LEGEA MAJORATULUI DIGITAL. Ce condiții trebuie să îndeplinească minorii pentru a putea zburda liberi online
ACTUALITATE Lista consilierilor lui Nicușor Dan încinge din nou spiritele printre studenți: „Denotă lipsă de INTERES pentru educație”
20:00
Lista consilierilor lui Nicușor Dan încinge din nou spiritele printre studenți: „Denotă lipsă de INTERES pentru educație”
Mediafax
Ce pedeapsă ar mai avea de executat Sorin Oprescu în România. Paralela cu Alina Bica
Digi24
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea războiului din Ucraina
Cancan.ro
Calvarul trăit de Ioana Popescu, înainte de a muri. S-a aflat abia acum, după ce un clip video a fost făcut public. Era vânătă pe corp: 'O să îți arăt și loviturile'
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Adevarul
Porumboiu susține că Plahotniuc a fost general SIE și a beneficiat de sprijin politic din România
Mediafax
Europa, pe primul loc în clasamentul mondial al fumatului. Cât de des consumă europenii tutun
Click
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Un bărbat care a câștigat la loto a ținut-o în petreceri non stop timp de 3 luni și a ajuns în spital, în stare gravă
Digi24
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în SUA
Cancan.ro
Care ar putea fi motivele unei DESPĂRȚIRI între Anda Adam și Joseph Eudor! Detaliul observat de fani la Asia Express
Ce se întâmplă doctore
De ce boală suferă Mihaela Tatu? Va fi toată viața ei dependentă de o pastilă! „Am explodat și m-am expandat”
observatornews.ro
Concedieri la Guvern şi tăieri salariale la cei care au protestat. "Se cred angajaţi pe viaţă"
StirileKanalD
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
KanalD
Actrița din „Gossip Girl” și „Anatomia lui Grey” a murit la doar 52 de ani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia surprinde Europa: Sandero, Stepway, Jogger și Logan intră într-o nou eră!
Descopera.ro
Care este cel mai scump obiect construit vreodată de om?
Capital.ro
Bucurie imensă pentru Elena Udrea. Toți românii se roagă pentru ea: Vă doresc tot binele din lume (VIDEO)
Evz.ro
Poveștile caselor bântuite din Galați și misterele care rezistă de un secol
A1
Când începe Chefi la cuțite sezonul 16! Adrenalina și noutățile surprinzătoare duc competiția la un nou nivel din prima ediție
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Femeia româncă, stabilită în Italia, condusă pe ultimul drum după aproape 9 luni de când s-a stins din viață! Motivul și desfășurarea evenimentelor sunt de-a dreptul șocante
RadioImpuls
Alina, primele DECLARAȚII după eliminarea din „Casa Iubirii”: „Am realizat că Robert nu era ceea ce părea” Fosta concurentă, dezamăgită de jocurile toxice ale colegului ei: „Mi s-a părut că îi plăcea foarte mult situația în care se afla”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă este obligat să renunțe la plăceri: - E cazul s-o cam rărești cu escapadele
Descopera.ro
Premiul Nobel pentru Medicină, acordat pentru descoperiri legate de toleranța imună periferică