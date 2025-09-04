Prima pagină » Actualitate » Ce mesaj a transmis Mihaela Rădulescu, după ce a participat la show-ul aviatic din România în memoria fostului partener, Felix Baumgartner

04 sept. 2025
Mihaela Rădulescu a marcat prima sa apariție publică în România, după moartea tragică a partenerului său, Felix Baumgartner, la BIAS – Bucharest International Air Show.

Mihaela Rădulescu a revenit în România, zilele trecute, și a participat la spectacolul BIAS, desfășurat pe Aeroportul Internațional Băneasa Aurel Vlaicu” și la Romaero.

Pentru vedetă, a fost un prilej de comemorare, dar și de apropiere de pasiunea care i-a definit viața partenerului ei. Într-un mesaj pe Instagram, Mihaela Rădulescu a susținut că și-ar fi droit ca Felix Baumgartner să aibă ocazia să zboare și în România.

„Am fost alături de el și pentru el încă din Ziua 1, când învăța cum răstoarne elicopterul, în Arizona. După aceea, am fost împreună aproape la toate show-urile aviatice din lume în care Felix trebuia să performeze. Dar cel pe care îl așteptam cel mai mult dintre toate era cel din România ar fi fost primul lui show aviatic în țara mea și mândria mea cea mai mare în fața familiei, prietenilor, fanilor și a presei. L-am planificat atât de bine și în atât de multe detalii, darAcum, imaginați-vă bucuria mea când Mirko și întreaga echipă fantastică de la @theflyingbulls m-au invitat merg cu ei și îl onorez pe Felix acolo. E greu de explicat montanița emoțională pe care a trebuit o trăiesc din nou, văzând elicopterul lui Felix, pe Mirko purtând insigna lui și realizând o performanță absolut perfectă sus, cu elicopterul, iar colegii săi extraordinari arătându-mi dragoste, respect și o prietenie adevărată. La toate acestea se adaugă zâmbetele și îmbrățișările a atât de multor oameni, prieteni sau doar necunoscuți, toți gândindu-se la Felix și la mine, „wing-girl”-ul lui.

Dacă există un loc fericit după o asemenea tragedie în viața cuiva, acel loc este despre oamenii care se implică cu adevărat, profund și respectuos. Felix ar fi fost atât de mândru de toți săi de la The Flying Bulls pentru modul în care îl amintesc și îl onorează și pentru felul în care au grijă de femeia pe care a iubit-o atât de mult. Zborul cu elicopterul a fost cel mai mare vis al lui Felix, iubirea și pasiunea lui totală, iar Flying Bulls a fost lumea lui preferată. Nu există suficiente cuvinte de recunoștință pentru a le spune Mulțumescfiecăruia piloților, mecanicilor, echipei, tuturor de la Flying Bulls. Nici nu e nevoie spun a fost întotdeauna locul meu preferat… cu Felix”, a scris Mihaela Rădulescu pe Instagram.

