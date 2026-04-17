A început deszăpezirea pe Transalpina. Imagini cu utilajele la lucru

A început deszăpezirea pe Transalpina și au fost publicate, pe rețelele sociale, imagini cu utilajele la lucru. Lucrările de deszăpezire se efectuează pe DN 67C – Rânca – Obârșia Lotrului, în vederea redeschiderii circulației.

Astfel, se intervine cu utilaje specializate pentru degajarea carosabilului și refacerea condițiilor minime de siguranță necesare reluării traficului pe acest tronson de drum montan.

Autoritățile susțin că, pe durata intervențiilor, circulația rămâne închisă și fac apel la conducătorii auto să nu pătrundă pe acest sector de drum, existând riscuri majore generate de condițiile de iarnă și utilajele aflate în lucru.

Redeschiderea circulației va fi realizată doar după finalizarea lucrărilor și asigurarea siguranței participanților la trafic.

