Imagini de Paște cu zăpadă pe Transalpina. Ninge și se schiază

Zăpadă pe Transalpina cu două zile înainte de Paște. Pe pârtia de acolo se va schia de Paște, iar administratorii se așteaptă să existe doritori și în acest weekend.

„Într-un fel, perioada aceasta nu mai este chiar productivă din punct de vedere financiar, dar am prelungit sezonul pentru schiorii care şi-au dorit să vină la noi. O să avem schiori pe pârtii, dar nu cred că într-un număr foarte mare. Ca strat de zăpadă, stăm foarte bine în momentul de faţă, dar nu mai e la fel de mult interes”, spune Adrian Iepure, administratorul domeniului schiabil Transalpina, potrivit Ziarul Financiar.

Ninge și se schiază pe Transalpina

„Deși sezonul încă nu s-a încheiat la Domeniul schiabil Transalpina – Voineasa , noi deja ne gândim la viitor și punem în practică una din direcțiile de dezvoltare pentru sezoanele viitoare, pentru a optimiza timpul și gradul de înzăpezire, drept urmare suntem în plin proces de achiziție a 10 tunuri + 3 Lancii ultima generație pentru producerea zăpezii artificiale”, se arată pe pagina de Facebook Domeniul schiabil Transalpina – Voineasa.

