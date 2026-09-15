A început din nou bătaia în fața Guvernului. Se dau gaze lacrimogene, iar jandarmii aleargă ciobanii prin Piața Victoriei

Este din nou scandal și bătaie în Piața Victoriei, acolo unde jandarmii se bat la propiru cu cei care au venit să protesteze.

Se dau gaze lacrimogene la ora transmiterii acestui articol, iar mai multe persoane au fost sălate de jandarmi.

Protestul oierilor a escaladat, se aruncu cu pietru, se rup stîlpi, iar jandarmii dau în permanență cu gaze lacrimogene.

Sunt violențe extreme și pe străzile din jurul Guvernului, este bătaie la propriu la intrarea pe strada Paris.

Jandarmeria București le cere protestatarilor din Piața Victoriei să nu mai forțeze cordonul de ordine. Marți au loc tensiuni între crescătorii de animale care protestează în Piața Victoriei și jandarmi.

„În acest moment, unii dintre participanții la manifestație exercită presiuni asupra dispozitivului de jandarmi și încearcă să forțeze cordonul de ordine. Pentru prevenirea escaladării situației și protejarea tuturor persoanelor aflate în zonă, forțele de ordine acționează pentru menținerea unui climat de siguranță”, transmite Jandarmeria București.

ursa citată mai transmite că jandarmii au folosit gaze lacrimogene.

Recomandăm participanților să respecte indicațiile forțelor de ordine

„În acest context, au fost utilizate punctual substanțe iritant-lacrimogene, în mod gradual și proporțional cu situația create. Recomandăm participanților să respecte indicațiile forțelor de ordine și să evite orice comportament care poate conduce la incidente”, mai transmite Jandarmeria.