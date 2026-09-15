Protestul fermierilor din Piața Victoriei a fost presărat cu incidente care au implicat și alte persoane. Astfel, o deputată AUR acuză jandarmii de abuz și chiar hărțuire, pe motiv că nu a fost lăsată să traverseze în acea zonă delimitată în vederea protestului.

Prezentă în zonă, dată fiind proximitatea sediului AUR față de Guvern, deputata Gianina Șerban susține că a fost implicată în ceea ce consideră un abuz al forțelor de ordine, filmând incidentul și distribuindu-l pe contul său de socializare.

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Boicot împotriva membrilor AUR?

Concret, deputata partidului suveranist acuză faptul că a fost amenințată și chiar agresată de jandarmii mobilizați la protestul de marți din fața Guvernului.

„Fiindcă suntem membrii AUR nu avem voie sa mergem pe trotuar! Astăzi, în Piața Victoriei am fost amenințată și agresată de către acest jandarm! Asta e România!”

Așa cum se observă în clipul video postat de deputată, politiciana cere explicații grupului de jandarmi care i-au oprit trecerea. Șerban îi întreabă dacă membrilor AUR li se aplică alte legi decât celorlalți cetățeni din zonă. Un trecător se alătură acesteia și le transmite oamenilor legii că nimeni prezent acolo nu dorește să facă scandal.

Deputata a fost amenințată de jandarmi, dar apărată de oameni

În replică, jandarmii îi cer deputatei AUR actele de identitate. Unul dintre ei intervine destul de agresiv și îi blochează din nou trecerea, amenințând-o că o conduce la secția de poliție dacă nu ascultă ce i s-a cerut. Politiciana îi amintește că i-a dat datele de identificare de față cu martorii prezenți.

Șerban acuză faptul că a fost hărțuită

Forțele de ordine interzic grupului AUR să meargă. Este deja hărțuire, se aude spunând Gianina Șerban. Un alt cetățean apelează la jandarmul recalcitrant să nu-i interzică accesul și îi amintește că accesul în zonă este liber. Noi respectăm legea, spune bărbatul.

Este demnitar al statului român, intervine alt cetățean. O doamnă chestionează forțele de ordine ce motiv au să o legitimeze pe deputată.