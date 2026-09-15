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Tensiuni majore între Moscova și Copenhaga. Ambasadorul Rusiei acuză Danemarca că a provocat fregata rusă care a tras asupra unui elicopter danez

Melania Agiu
Tensiuni majore între Moscova și Copenhaga. Ambasadorul Rusiei acuză Danemarca că a provocat fregata rusă care a tras asupra unui elicopter danez
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Ambasadorul Rusiei la Copenhaga, Vladimir Barbin, acuză Danemarca că a provocat fregata rusă care a tras asupra unui elicopter danez. Acesta a declarat că autoritățile de la Moscova intenționează să investigheze circumstanțele incidentului.

Într-un comentariu scris adresat postului de televiziune DR, Barbin a declarat că aceasta nu este prima dată când forțele armate daneze „au efectuat manevre periculoase în apropierea navelor de război rusești”.

„Încercările părții daneze de a justifica acțiunile provocatoare ale elicopterului față de fregata rusă ca fiind o «practică de rutină» ridică îngrijorări serioase cu privire la posibilele consecințe ale unei astfel de imprudențe.”

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Barbin a mai afirmat că autoritățile de la Copenhaga nu a manifestat niciodată vreun interes în a preveni escaladarea conflictului pe mare sau în a consolida încrederea reciprocă.

„Propunerile repetate ale Rusiei de a explora posibilitatea unui acord privind prevenirea incidentelor pe mare, care ar acoperi atât marea, cât și spațiul aerian de deasupra acestor ape, au fost respinse în mod constant de partea daneză”, a declarat ambasadorul.

Între timp, Ministerul Apărării din Danemarca a subliniat că elicopterul Forțelor Armate avea motive pe deplin legitime pentru a efectua manevre în zonă.

Danemarca l-a convocat pe ambasadorul rus după ce, pe 14 septembrie, o fregată rusă a lansat două rachete de semnalizare către un elicopter danez.
Prim-ministrul danez Mette Frederiksen, comentând incidentul, a afirmat că Rusia și-a intensificat războiul hibrid împotriva Europei.

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