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Au venit scutierii în Piața Victoriei, ca pe vremuri, la mineriade. Tensiunea dintre jandarmi și ciobani este tot mai mare

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Jandarmeria București le cere protestatarilor din Piața Victoriei să nu mai forțeze cordonul de ordine. Marți au loc tensiuni între crescătorii de animale care protestează în Piața Victoriei și jandarmi. Și-au făcut apariția și scutierii.

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„În acest moment, unii dintre participanții la manifestație exercită presiuni asupra dispozitivului de jandarmi și încearcă să forțeze cordonul de ordine. Pentru prevenirea escaladării situației și protejarea tuturor persoanelor aflate în zonă, forțele de ordine acționează pentru menținerea unui climat de siguranță”, transmite Jandarmeria București.

Sursa citată mai transmite că jandarmii au folosit gaze lacrimogene.

Recomandăm participanților să respecte indicațiile forțelor de ordine

„În acest context, au fost utilizate punctual substanțe iritant-lacrimogene, în mod gradual și proporțional cu situația create. Recomandăm participanților să respecte indicațiile forțelor de ordine și să evite orice comportament care poate conduce la incidente”, mai transmite Jandarmeria.

Tensiunile s-au mutat pe bulevardul Titulescu, acolo unde au apărut și jandarmii cu scuturi, la fel ca la protestele din urmă cu peste 30 de ani din București.

Protestatarii au ocupat piața și au blocat circulația, jandarmii au intervenit cu gaze și bastoane

Trei persoane – doi bărbați de 49 și 61 de ani și o femeie de 53 de ani – au primit îngrijiri medicale din partea echipajelor SMURD după ce au acuzat probleme respiratorii în urma expunerii la gaze lacrimogene. Niciuna nu a necesitat transportul la spital.

Jandarmeria precizează că niciun membru al forțelor de ordine nu a fost rănit în timpul incidentelor și a făcut un nou apel la participanți să evite conflictele și să respecte indicațiile jandarmilor.

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