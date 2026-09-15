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Gândul publică momentul în care jandarmii gazează fermierii. Imagini scandaloase din Piața Victoriei. Jandarmii intervin și acum în forță și dau cu gaze

Elena Popescu
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Protestul de marți din Piața Victoriei a avut parte de mai multe tensionate. Imaginile surprinse în timpul manifestației arată cum oamenii au primit, efectiv, gaze lacrimonege în față.

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Jandarmii, echipați până în dinți, cu căști și scuturi, aflați față în față cu protestatarii, încep să înainteze prin mulțime, cu scuturile ridicate, iar în zona de contact se produc îmbrânceli.

Mai mult, mișcarea jandarmilor provoacă o busculadă, oamenii fiind împinși și înghesuindu-se în zona de contact. Pentru a-și face loc prin mulțimea înghesuită, jandarmii au folosit gazele lacrimogene, iar oamenii au primit în plină figură substanța toxică.

Forțele de ordine anunțaseră măsuri speciale de securitate, chiar înainte de începerea protestului. Jandarmii avertizaseră, de asemenea, că accesul cu arme, obiecte contondente sau alte obiecte care ar putea fi folosite în acțiuni violente nu va fi permis.

Ce își doresc fermierii

Fermierii au venit în Piața Victoriei cu mai multe revendicări. Crescătorii de ovine reclamă, printre altele, efectele restricțiilor asupra exporturilor de animale, modul în care au fost gestionate focarele de boli și problema despăgubirilor pentru animalele sacrificate.

În Piața Victoriei sunt aproape 3000 de oameni. Fermierii anunță că nu pleacă nicăieri și că sunt dispuși să stea toată noaptea sau chiar mai multe zile în Capitală.

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