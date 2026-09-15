Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan îl îndeamnă pe Ilie Bolojan să coboare din sediul Guvernului și să meargă în Piața Victoriei pentru a discuta cu protestatarii. Acesta le-a transmis un mesaj de susținere oierilor, ciobanilor și fermierilor care au ieșit în stradă pentru a-și apăra drepturile și îi cere lui Bolojan să nu îi mai ignore pe protestatari.

Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Rareș Bogdan susține că oamenii care protestează nu au ieșit în stradă din comoditate, ci pentru că se confruntă cu probleme care le amenință existența. Europarlamentarul invocă sărăcia, boala, foametea și chiar dispariția și afirmă că autoritățile ar trebui să deschidă un dialog real cu aceștia.

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„Ilie, coboară din birou și stai de vorbă cu ei!! Nu lăsa lucrurile să escaladeze! Dialogul e sfânt în astfel de momente! Nu-i sfidați pe oieri, ciobani și fermieri, că nu de bine ce le este au ieșit în stradă! Au probleme, le este amenințată existența! Sunt împinși către sărăcie, boală, foamete, dispariție! Și odată cu ei, o tradiție care nu a fost un moft de salon, ci o temelie a existenței noastre de români!”, a scris Rareș Bogdan pe Facebook.

În mesajul său, Rareș Bogdan îi transmite direct lui Ilie Bolojan că soluția este dialogul cu protestatarii, nu ignorarea revendicărilor acestora. Europarlamentarul subliniază că ciobanii și fermierii au avut un rol important în construirea României și susține că aceștia merită respect și ajutor din partea autorităților.

„Puteți înțelege ce înseamnă să te uiți în zare, căutând o lumină de care să te agăți, și să zărești doar nepăsare, ignoranță și nimicnicie? Puteți pricepe ce se află în inima unui părinte care vrea să-și așterne copiii pe cale, așa cum au văzut ei că se poate, și să-i fie închisă gura care plânge de niște contabili fără inimă, prizonieri ai unor orgolii personale, fără legătură cu țara? Țara pe care și ei, ciobanii, au ridicat-o!”.

„Dragi fermieri, vă rog din suflet, nu vă lăsați provocați!”

În finalul postării, Rareș Bogdan face un apel către fermierii aflați în Piața Victoriei să își păstreze calmul și să continue să ceară rezolvarea problemelor prin dialog.