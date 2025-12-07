Imediat după închiderea urnelor, Autoritatea Electorală Permanentă a început numărătoarea voturilor în București și în localitățile din cele 11 județe în care au avut loc alegeri parțiale.
21:48
21:44
UPDATE , ora 21:50: S-au numărat 3,80% din procesele verbale din București
- Anca Alexandrescu – 33,27%
- Ciprian Ciucu – 23,67%
- Daniel Băluță – 22,92%
- Cătălin Drulă – 12,35%
