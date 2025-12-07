Imediat după închiderea urnelor, Autoritatea Electorală Permanentă a început numărătoarea voturilor în București și în localitățile din cele 11 județe în care au avut loc alegeri parțiale.

21:48 UPDATE , ora 21:50: S-au numărat 3,80% din procesele verbale din București Anca Alexandrescu – 29,63% Ciprian Ciucu – 27,47% Daniel Băluță – 22,30% Cătălin Drulă – 12,65% 21:44 UPDATE , ora 21:50: S-au numărat 3,80% din procesele verbale din București Anca Alexandrescu – 33,27% Ciprian Ciucu – 23,67% Daniel Băluță – 22,92% Cătălin Drulă – 12,35%

