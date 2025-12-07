Prima pagină » Actualitate » A început numărătoarea voturilor: Cine a câștigat alegerile în București și Buzău

07 dec. 2025, 21:33, Actualitate
Imediat după închiderea urnelor, Autoritatea Electorală Permanentă a început numărătoarea voturilor în București și în localitățile din cele 11 județe în care au avut loc alegeri parțiale.
21:48

UPDATE , ora 21:50: S-au numărat 3,80% din procesele verbale din București

  1. Anca Alexandrescu – 29,63%
  2. Ciprian Ciucu – 27,47%
  3. Daniel Băluță – 22,30%
  4. Cătălin Drulă – 12,65%
21:44

UPDATE , ora 21:50: S-au numărat 3,80% din procesele verbale din București

  1. Anca Alexandrescu – 33,27%
  2. Ciprian Ciucu – 23,67%
  3. Daniel Băluță – 22,92%
  4. Cătălin Drulă – 12,35%

