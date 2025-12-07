Ponta umilește USR după ce Drulă a luat locul patru la alegeri: Ei conduc toată România pentru că ceilalți 90% sunt fricoși

Fostul premier Victor Ponta a intervenit în cadrul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, unde a făcut o radiografie dură a alegerilor pentru Primăria București. Acesta a remarcat eșecul lamentabil al candidatului USR, Cătălin Drulă, reiterând că România nu poate și condusă de un partid ce a primit numai 10% din voturi.

„Domnul Nicușor Dan ne-a obligat să venim la vot, dar după cum ați văzut n-au prea vrut bucureștenii nici să vină la vot, de-abia au venit 30%, nici să voteze pe cine a zis Nicușor – Drulă e pe locul patru. Țineți și voi minte când a mers de la primărie la Cotroceni, s-au făcut alegeri, a pus mâna pe Videanu și s-a ales Videanu cu Nicușor și cu Drulă pe loc patru. USR-ul ăsta, cu 10%, conduce toată România, pentru că ăilalții 90% sunt blegi sau fricoși”, a declarat Ponta.

