Victor Ponta: „PSD ar trebui să dea afară USR-ul din coaliție sau să plece ei”

În cadrul unei ediții live a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, Marius Tucă și Victor Ponta au vorbit despre situația politică actuală, despre rolul pe care îl joacă USR în Guvern și ce ar putea să facă Partidul Social Democrat pentru a controla criza din România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.
Ponta spune că PSD tace și acceptă toate măsurile impuse de Ilie Bolojan. El susține că social-democrații ar fi trebuit de mult să rupă alianța cu USR. Partidul nu acționează și doar asistă la ce se întâmplă pe scena politică.
Marius Tucă: „Ce trebuie să mai facă Bolojan, Fritz, Mertz ca acest partid să plece de la guvernare și să înțeleagă faptul că atâta timp cât stă acolo lângă Bolojan și este martor, și nu numai martor, e de acord cu toate măsurile aberante ale lui Bolojan, va dispărea ca partid politic. Cât să mai stea? Cât trebuie să mai stea? Ce să mai facă?”
Victor Ponta: „Nu știu, Marius, că nu m-a întrebat nimeni de la PSD ce părere am. Mă întrebi tu, dar tu nu ești de la PSD. Nu știu ce trebuie să facă. Nu știu, uite, tot o să ia bătaie. A luat bătaie și la prezidențiale, și la primărie, și la… Eu am o părere a mea, dar părerea mea e a unuia dat afară din PSD. Uite, cum am făcut zilele astea, am reușit, alături de 25 de parlamentari neafiliați, să facem un fel de moțiune. Doamne, fără USR, uite, vă votăm noi guvernul, dați-i afară pe USR. Crezi că îi dau afară? Nu îi dau afară. Ce să fac eu mai mult? De ce mă întrebi pe mine? Mă doare sufletul. Sigur că ar trebui să-i dea pe USR în secunda doi afară, sau să plece ei. Dar eu îmi dau cu părerea la voi, la emisiune. Nu m-a întrebat nimeni din PSD. Sau, mă rog, mă întreabă. Neoficial, pe la colțuri.”