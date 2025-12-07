Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Victor Ponta: „PSD ar trebui să dea afară USR-ul din coaliție sau să plece ei”

Victor Ponta: „PSD ar trebui să dea afară USR-ul din coaliție sau să plece ei”

Alexandra Anton Marinescu
07 dec. 2025, 23:03, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Victor Ponta: „PSD ar trebui să dea afară USR-ul din coaliție sau să plece ei”

În cadrul unei ediții live a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, Marius Tucă și Victor Ponta au vorbit despre situația politică actuală, despre rolul pe care îl joacă USR în Guvern și ce ar putea să facă Partidul Social Democrat pentru a controla criza din România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Victor Ponta: „Sigur că ar trebui să-i dea pe USR în secunda doi afară”

Ponta spune că PSD tace și acceptă toate măsurile impuse de Ilie Bolojan. El susține că social-democrații ar fi trebuit de mult să rupă alianța cu USR. Partidul nu acționează și doar asistă la ce se întâmplă pe scena politică.

Marius Tucă: „Ce trebuie să mai facă Bolojan, Fritz, Mertz ca acest partid să plece de la guvernare și să înțeleagă faptul că atâta timp cât stă acolo lângă Bolojan și este martor, și nu numai martor, e de acord cu toate măsurile aberante ale lui Bolojan, va dispărea ca partid politic. Cât să mai stea? Cât trebuie să mai stea? Ce să mai facă?”

Victor Ponta: „Nu știu, Marius, că nu m-a întrebat nimeni de la PSD ce părere am. Mă întrebi tu, dar tu nu ești de la PSD. Nu știu ce trebuie să facă. Nu știu, uite, tot o să ia bătaie. A luat bătaie și la prezidențiale, și la primărie, și la… Eu am o părere a mea, dar părerea mea e a unuia dat afară din PSD. Uite, cum am făcut zilele astea, am reușit, alături de 25 de parlamentari neafiliați, să facem un fel de moțiune. Doamne, fără USR, uite, vă votăm noi guvernul, dați-i afară pe USR. Crezi că îi dau afară? Nu îi dau afară. Ce să fac eu mai mult? De ce mă întrebi pe mine? Mă doare sufletul. Sigur că ar trebui să-i dea pe USR în secunda doi afară, sau să plece ei. Dar eu îmi dau cu părerea la voi, la emisiune. Nu m-a întrebat nimeni din PSD. Sau, mă rog, mă întreabă. Neoficial, pe la colțuri.”

Recomandarea video

Citește și

ALEGERI BUCUREȘTI 2025 Ponta umilește USR după ce Drulă a luat locul patru la alegeri: Ei conduc toată România pentru că ceilalți 90% sunt fricoși
22:42
Ponta umilește USR după ce Drulă a luat locul patru la alegeri: Ei conduc toată România pentru că ceilalți 90% sunt fricoși
VIDEO Mirel Palada: Băluță a pierdut alegerile pentru că Anca Alexandrescu a luat mai multe voturi de la el decât a luat Drulă de la Ciucu
22:34
Mirel Palada: Băluță a pierdut alegerile pentru că Anca Alexandrescu a luat mai multe voturi de la el decât a luat Drulă de la Ciucu
VIDEO Ion Cristoiu: În strategia noastră, Nicușor Dan a trecut Rusia dușman. În strategia americană nu mai e
22:08
Ion Cristoiu: În strategia noastră, Nicușor Dan a trecut Rusia dușman. În strategia americană nu mai e
ALEGERI BUCUREȘTI 2025 Ion Cristoiu: Cel mai mare perdant al alegerilor pentru primăria București este PSD-ul, pentru că înaintea lui este un alt partid
22:00
Ion Cristoiu: Cel mai mare perdant al alegerilor pentru primăria București este PSD-ul, pentru că înaintea lui este un alt partid
VIDEO Marius Tucă spune că marele câștigător al alegerilor pentru Primăria Capitalei este Ilie Bolojan
21:41
Marius Tucă spune că marele câștigător al alegerilor pentru Primăria Capitalei este Ilie Bolojan
VIDEO Ion Cristoiu spune că „nimeni nu i-a mai însuflețit pe oameni să iasă la vot”
21:20
Ion Cristoiu spune că „nimeni nu i-a mai însuflețit pe oameni să iasă la vot”
Mediafax
Marele pierzător al acestor alegeri
Digi24
George Simion: „Democrația a fost călcată în picioare”. Reacția liderului AUR după închiderea urnelor
Cancan.ro
Moartea Rodicăi Stănoiu, învăluită în mister! Semnul care a stârnit îngrijorare în rândul celor care o cunosc
Prosport.ro
FOTO. Parcă sunt surori! Cum arată mama Jaquelinei Cristian, jucătoarea română care a încasat peste 1 milion de dolari în 2025
Adevarul
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă și nu am dat drumul la căldură”
Mediafax
EXIT-POLL Alegeri Primăria București 2025. CURS: Ciucu 32,7% Băluță 26,3% Alexandrescu 20,2% Drulă 12,8%. INSCOP: Ciucu: 31,7%, Băluță 26,1%, Alexandrescu 21,1%
Click
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Digi24
Rezultate oficiale alegeri București 2025. Ciprian Ciucu și Anca Alexandrescu conduc la numărul de voturi
Cancan.ro
Motivul real pentru care Mirabela Grădinaru nu a votat. Răspunsul BIZAR oferit de Nicușor Dan
Ce se întâmplă doctore
Ce se întâmplă cu pensiile din ianuarie 2026? Ministrul Muncii a clarificat situația
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Descopera.ro
Cel mai bătrân STRĂMOȘ al RECHINILOR înota în apele Australiei pe vremea dinozaurilor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Efectul surprinzător al gazului ilariant împotriva depresiei severe
EXTERNE Imagini demne de cascadorii râsului: doi Moși Crăciun s-au luat la bătaie într-un supermarket
23:23
Imagini demne de cascadorii râsului: doi Moși Crăciun s-au luat la bătaie într-un supermarket
EXCLUSIV Ciprian Ciucu, pentru Gândul: Voi fi un primar consensual și colaborativ/ Voi încerca să replic coaliția de guvernare și în plan local, cu PSD și USR/ Bolojan e bucuros că am oferit cea mai bună ofertă electoratului și că am arătat respect bucureștenilor
23:16
Ciprian Ciucu, pentru Gândul: Voi fi un primar consensual și colaborativ/ Voi încerca să replic coaliția de guvernare și în plan local, cu PSD și USR/ Bolojan e bucuros că am oferit cea mai bună ofertă electoratului și că am arătat respect bucureștenilor
SPORT Filipe Coelho, pas greșit ACASĂ! Universitatea Craiova nu poate trece de trupa lui Daniel Pancu în Superliga
23:12
Filipe Coelho, pas greșit ACASĂ! Universitatea Craiova nu poate trece de trupa lui Daniel Pancu în Superliga
LIVE 🚨 Peste 94% din voturi numărate. Marea surpriză a alegerilor: Anca Alexandrescu este pe locul 2
23:03
🚨 Peste 94% din voturi numărate. Marea surpriză a alegerilor: Anca Alexandrescu este pe locul 2
ULTIMA ORĂ Elena Lasconi se bucură de victoria lui Ciucu: „O zi bună pentru democrație”
22:54
Elena Lasconi se bucură de victoria lui Ciucu: „O zi bună pentru democrație”
VIDEO Marcel Ciolacu anunță că se mută înapoi la Buzău, după câștigarea Consiliului Județean „Categoric mă mut înapoi. Sunt chiriile mai ieftine”
22:33
Marcel Ciolacu anunță că se mută înapoi la Buzău, după câștigarea Consiliului Județean „Categoric mă mut înapoi. Sunt chiriile mai ieftine”

Cele mai noi