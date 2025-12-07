Victor Ponta: „PSD ar trebui să dea afară USR-ul din coaliție sau să plece ei”

În cadrul unei ediții live a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, Marius Tucă și Victor Ponta au vorbit despre situația politică actuală, despre rolul pe care îl joacă USR în Guvern și ce ar putea să facă Partidul Social Democrat pentru a controla criza din România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Victor Ponta: „Sigur că ar trebui să-i dea pe USR în secunda doi afară”

Ponta spune că PSD tace și acceptă toate măsurile impuse de Ilie Bolojan. El susține că social-democrații ar fi trebuit de mult să rupă alianța cu USR. Partidul nu acționează și doar asistă la ce se întâmplă pe scena politică.